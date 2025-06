Certains médicaments bientôt déremboursés ? Voici ce qu'envisage le ministre de la Santé

Plusieurs pistes sont étudiées par le gouvernement pour réduire le déficit de la Sécurité sociale.

15,3 milliards d'euros. C'est le montant astronomique du "trou" de la Sécurité sociale en 2024. Pour réduire ce déficit grandissant, le gouvernement réfléchit à plusieurs pistes. Invité de l'émission "Lundi C'est Politique" ce 2 juin 2025, le ministre de la Santé Yannick Neuder a évoqué plusieurs hypothèses pour faire des économies.

La première piste sur la table cible les médicaments qui sont actuellement remboursés à 15 % par l'Assurance Maladie. Le ministre de la Santé a estimé sur le plateau de LCP que pour "un certain nombre de médicaments qui sont jugés de confort et qui actuellement sont remboursés à 15 %, il faut se poser la question (de leur déremboursement, ndlr). Moi je préfère rembourser les médicaments pour lesquels il y a un service médical rendu maximal" et qui sont donc remboursés à 65 ou 100 %. "Il est hors de question de dérembourser des médicaments qui sont fondamentaux", a-t-il rassuré.

La seconde piste évoquée par Yannick Neuder concerne les affections longue durée (ALD). Ce dispositif, qui permet aux patients atteints de maladies graves et/ou chroniques comme le cancer ou le diabète de se faire rembourser l'intégralité des traitements liés à la maladie. 20 % des Français bénéficient de ce dispositif, qui constitue les deux tiers des dépenses de l'Assurance Maladie.

Le ministère de la Santé a évoqué la possibilité de "réévaluer" l'ALD. "Est-ce que c'est un gros mot de dire qu'il faudra réévaluer l'ALD quand par exemple un patient est considéré en rémission complète et que par lui-même il souhaite un droit à l'oubli ?", s'est-il interrogé. Dans ce cas de figure, Yannick Neuder a précisé que l'ALD serait suspendue et pourrait être "reprise si malheureusement il y avait une récidive". Il a également pointé du doigt les médicaments parfois remboursés à 100 % même quand ils ne sont pas en lien avec l'ALD, et appelé à la "responsabilisation de chacun".