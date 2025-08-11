Cette bête présente en Europe provoque une des pires piqûres, voici comment la reconnaître

Les animaux qui peuvent provoquer de graves (et douloureuses) piqûres ne sont pas présents qu'en Australie, en Amazonie ou dans le désert. On trouve l'un d'entre eux en Europe, et notamment en France.

Moustique, guêpe, tique, frelon, araignée... Tout le monde a déjà fait la désagréable (voire très douloureuse) expérience d'être piqué ou mordu par une de ces petites bêtes bien connues. Mais d'autres, plus rares - du moins en Europe - mais malgré tout présentes, peuvent aussi nous attaquer. Et dans certains cas, cela peut même être extrêmement douloureux, voire grave.

C'est notamment le cas du scorpion. Même si on a tendance à uniquement penser au désert quand on parle de scorpions, ces arachnides (non ce ne sont pas des insectes) sont pourtant bien plus répandus qu'on ne le pense. Plusieurs espèces vivent en Europe, et notamment en France. Elles sont plus ou moins dangereuses.

Les scorpions ne mordent pas avec leurs pinces mais piquent avec un dard situé au bout de leur queue. Ils ne sont généralement pas agressifs, il y a donc normalement peu de risques d'être piqué. Mais cela arrive tout de même, par exemple si une personne leur marche dessus ou soulève une pierre.

Évidemment, la piqûre est souvent loin d'être agréable. Mais seule une des espèces présentes en France a un venin toxique : le scorpion languedocien, ou Buthus occitanus. C'est le plus grand scorpion présent dans le pays, et il est reconnaissable à sa couleur jaune et à ses fines pinces. Il est surtout présent sur le pourtour méditerranéen.

Selon la Société française de médecine d'urgence, ce scorpion "peut être dangereux", en particulier chez certaines personnes notamment "chez l'enfant en dessous de 15 ans, ou en cas de piqûres multiples". Sa piqûre "occasionne une forte douleur dans toute la zone touchée", d'après Le mag des animaux. Elle ne peut pas être spécifiquement reconnue : "pour reconnaître une piqûre de scorpion, il faut avoir vu l'animal car la lésion ne présente pas de particularités", avait expliqué au Journal des femmes le Dr Sébastien Larréché, médecin biologiste à l'Hôpital d'instruction des armées Bégin.

En cas de piqûre, il est recommandé de laver la zone avec de l'eau et du savon, et d'appliquer du froid pour soulager l'inflammation et la douleur. En cas de symptômes graves, notamment neurologiques, il faut consulter rapidement.