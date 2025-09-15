Une orthodontiste donne la règle : "voici la quantité de dentifrice recommandée en fonction de votre âge"

Un dentiste et une orthodontiste ont rappelé la bonne quantité de dentifrice qu'il faut mettre sur sa brosse à dents, loin de celle que nous avons tendance à utiliser.

Quelle quantité de dentifrice faut-il vraiment utiliser ? C'est une question que l'on ne se pose pas, mais qui est pourtant très importante. Beaucoup de personnes font des erreurs quand il s'agit de leur hygiène bucco-dentaire. Et l'une des plus courantes, c'est justement la dose de dentifrice que nous devrions mettre sur la brosse à dents.

Sûrement influencés par les publicités où on voit des acteurs mettre du dentifrice sur toute la longueur de la brosse à dents, nous avons tendance à en mettre beaucoup plus que ce qui est en fait recommandé. L'orthodontiste espagnole Almudena Herraiz a donc rétabli les bonnes pratiques dans une vidéo publiée sur TikTok. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la quantité de dentifrice adéquate dépend de l'âge.

Chez les enfants, de l'apparition des premières dents de lait jusque 3 ans, il faut seulement mettre l'équivalent de la moitié d'un grain de riz. Pour respecter cette dose, l'orthodontiste a partagé une petite astuce très pratique : il suffit de "percer un minuscule trou dans le tube avec une aiguille, ce qui permet d'appliquer juste la dose nécessaire". Ensuite, pour les enfants de 3 à 6 ans, il faut appliquer le double, soit l'équivalent d'un grain de riz. D'après le Dr Joël Manfo, chirurgien-dentiste, "cela évite qu'ils avalent trop de fluor, ce qui peut être nocif à cet âge", a-t-il expliqué dans une publication sur Facebook. Un excès de fluor peut en effet provoquer une fluorose dentaire, responsable de tâches indélébiles sur les dents.

Chez les adultes, "une petite noisette de dentifrice suffit — environ la taille d'un petit pois, recommande le Dr Manfo. Pas besoin d'en mettre plein la brosse. C'est largement suffisant pour nettoyer les dents efficacement et profiter des bienfaits du fluor". Ce qui est important, c'est d'un côté que le dentifrice contienne du fluor (dans des quantités adaptées à l'âge), et le mouvement de la brosse à dents.

L'essentiel est surtout de se brosser les dents au moins deux fois par jour pendant deux minutes. Il faut utiliser une brosse à dents à poils souples, qu'il faut changer tous les trois mois. Dans l'idéal, il faut utiliser du fil ou des brossettes interdentaires après le brossage pour éliminer les résidus de nourriture dans les recoins que la brosse à dents ne peut pas atteindre.

Ce qui est aussi important (et c'est aussi une erreur courante) c'est de ne pas mouiller la brosse à dents ni le dentifrice, et de ne pas se rincer les dents à la fin du brossage. Cela permet de prolonger l'action du fluor, qui agit contre les bactéries qui forment la plaque dentaire et reminéralise l'émail des dents. N'oubliez pas aussi de vous rendre au moins une fois par an chez votre dentiste !