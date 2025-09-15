Ils ont loué un appartement Airbnb avec vue sur mer : c'est la mauvaise surprise au moment d'ouvrir les volets

Les vacances de ces touristes ont viré au cauchemar dès la première minute.

Vous est-il déjà arrivé de vous rendre les étoiles plein les yeux dans votre location de vacances et que sur place, la réalité soit une version très différente de ce qui était promis sur l'annonce ? Le grand classique "c'était mieux sur la photo" est une déconvenue que l'on connaît tous, mais il arrive que la réalité soit bien plus difficile à avaler.

Un groupe de touristes a vécu une très mauvaise surprise dans un appartement Airbnb au Portugal. On leur avait promis une "vue sur la mer", mais lorsqu'ils ont ouvert les volets, ce fût la douche froide : au lieu d'un océan azur, ils ont découvert tout autre chose...

Heureusement, les vacanciers ont pris leur déception avec humour en filmant la scène et la publiant sur le réseau TikTok. Sur cette vidéo devenue très rapidement virale, l'utilisatrice Joseline montre aux yeux de tous cet instant où elle ouvre les volets, découvre le chantier et se met à éclater de rire. "Je me suis fait arnaquer", est-il indiqué en légende.

Et pour cause : on y voit un terrain vague en plein travaux avec de gros engins de chantier et du sable stocké en gros tas... Adieu l'eau turquoise, bonjour le bitume et la pelleteuse ! De nombreux voyageurs ont vécu des situations similaires et ont pu s'identifier : une autre utilisatrice de TikTok a rapporté une vue dégagée sur un supermarché au lieu d'une vue dégagée sur la mer... Une autre situation des plus abracadabrantes se répand en ce moment : celle des "fausses vues".

Pour tromper les vacanciers, certains hôtes n'hésitent pas à placer des posters à l'endroit où est censée se trouver la vue. Ce qui est arrivé à un couple de touristes suédois dans un hôtel qui leur avait promis une vue sur le lac Majeur. En ouvrant les rideaux, ils ont découvert un grand écran imprimé placé juste devant la porte de leur balcon !

Vous avez peur que ça vous arrive aussi ? Pas de panique, la meilleure solution pour éviter les mauvaises surprises est de consulter les avis des autres utilisateurs sur le bien qui vous intéresse à la location. Ne regardez pas seulement la note globale, mais attardez vous plutôt sur les avis les plus récents car un avis laissé il y a deux ans peut ne plus être d'actualité du tout... Méfiez-vous également des annonces sans avis car c'est une prise de risque.

Enfin, faites bien attention à différencier les deux expressions "vue sur mer" et "bord de mer", car cette dernière indique seulement que le logement est situé près de la mer, et que la vue peut être masquée par autre chose. Si par contre votre "vue sur mer" se transforme en tout autre chose, c'est ce qu'on appelle un défaut de voyage et dans ce cas, il conviendra d'agir sans attendre en signalant le problème au voyagiste par écrit, avec des photos et vidéos et en lui demandant une solution de dédommagement dans un délai raisonnable.