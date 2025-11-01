Bientôt une caméra connectée dans nos toilettes ? Ce projet est très sérieux

Une entreprise américaine a mis au point une caméra à fixer sur la cuvette des WC. Elle promet de changer la vie de ses clients.

On n'arrête pas le progrès, dit-on souvent, mais avouons que certaines innovations laissent davantage songeur que d'autres. Un fabricant américain, Kohler, va faire son entrée sur le marché de la santé à domicile. Vous pensez à un pèse-personne connecté, à un appareil de sport, à un podomètre ou encore un réfrigérateur connecté pour soigner votre alimentation ? Pas du tout, ces produits vont paraître tout à fait banals à côté de Dekoda, un petit appareil électronique qui se fixe directement à l'intérieur de la cuvette des toilettes.

L'objectif ? Photographier son contenu, l'analyser grâce à une caméra et divers capteurs puis vous envoyer directement des informations, voire des alertes. Vous y trouverez une sorte de bilan intestinal, un point sur vos habitudes ou même sur l'hydratation. L'entreprise assure aussi être capable de détecter un éventuel sang dans les selles et vous alerter. Précisons aussi que Kohler promet que les caméras ont un angle qui rendent impossible l'identification des personnes. Chaque occupant du foyer peut enfin avoir son propre profil pour ne pas mélanger vos données... C'est à dire vos selles !

Car oui, Dekoda promet d'analyser attentivement vos selles via ses capteurs reliés à des algorithmes dédiés. Forme, consistance, couleur... Tout est analysé. On imagine que l'entreprise s'est basée sur la très sérieuse échelle de Bristol, sorte de baromètre officiel de nos selles. Sur son site, le fabricant Kohler promet de fournir des graphiques et des alertes mais assure ne pouvoir établir aucun diagnostic et ajoute que rien ne remplacera des mesures effectuées en laboratoire.

© Kohler Dekoda

Interrogés par ABCNyheter, des chercheurs norvégiens se montrent d'ailleurs plus que sceptiques sur l'intérêt de ce produit et son éventuel succès. " Il est normal que l'état de l'intestin varie quelque peu, et une surveillance continue peut engendrer plus d'anxiété et d'inquiétude que de changements positifs dans les habitudes de vie. Si votre alimentation se compose principalement de hot-dogs et de chips, ou simplement de boissons protéinées et d'œufs, vous le savez probablement déjà. Vous savez aussi, sans cet équipement, si vos selles sont dures ou molles", note Paula Berstad, une chercheuse sur le cancer à l'institut norvégien de santé publique.

Le fabricant se garde bien de présenter sa trouvaille comme un appareil médical et évoque un produit de bien-être qui ne dispensera absolument pas de faire des dépistages de cancer colorectal, par exemple. Toute anomalie chronique ou exceptionnelle dans vos selles doit être analysée par un médecin, via un rendez-vous médical classique.

Etes-vous prêt à voir ce type de machines arriver dans nos WC ? Le doute est permis, surtout quand on voit le prix (600 dollars soit 520 euros) et les chiffres du dépistage du cancer colorectal en France. Alors qu'il consiste en un simple envoi d'échantillon de selles à un laboratoire, en 2021-2022, seul un tiers des 17,7 millions de personnes éligibles avaient réalisé ce test. La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer avait mené une enquête, soulignant que 31% de ceux qui n'avaient pas fait le test citaient comme raisons l'embarras et 29% le dégoût de parler de ses selles...