Carte Vitale sur smartphone : un changement radical annoncé pour tous les Français, comment faire pour changer sa petite carte verte ?

La carte Vitale dématérialisée est déployée dans toute la France ce mardi 18 novembre. Comment ça marche et la carte Vitale physique va-t-elle être supprimée ?

C'est Le Parisien qui a dévoilé l'information ce lundi, en fin de journée. La carte Vitale est désormais accessible partout en France via une application, à partir de ce mardi 18 novembre 2025. La carte Vitale sera ainsi disponible sur smartphone pour tous les Français assurés, après installation de l'appli et identification. Fini l'oubli de la petite carte verte lors d'une consultation médicale ou d'un passage à la pharmacie.

Déjà expérimentée dans quelques départements depuis 2019 où elle a séduit 1,8 million d'usagers, l'application carte Vitale est généralisée à l'ensemble du territoire français à partir de ce mardi. Une petite révolution numérique qui vise à faciliter le quotidien des assurés tout en s'adaptant aux nouveaux usages mobiles. L'Assurance maladie y voit aussi un moyen, à terme, de lutter contre les fraudes.

Jusqu'ici, il n'était possible d'installer la carte Vitale et d'utiliser l'appli Carte Vitale sur son smartphone qu'en passant par le service d'identification officiel France Identité. Désormais, il existe deux manières de procéder. Ameli.fr, le site de l'Assurance Maladie, liste la démarche à suivre pour installer l'appli.

Comment installer sa carte Vitale sur smartphone ?

... avec France Identité Créez votre identité numérique avec l'application France Identité.

Téléchargez l'application Carte Vitale sur l'App Store ou Google Play

Activez l'appli carte Vitale via France Identité ...par vidéo Préparez votre numéro de sécurité sociale ou votre carte Vitale.

Téléchargez l'application Carte Vitale sur l'App Store ou Google Play

Entrez votre numéro de sécurité sociale ou scannez directement votre carte Vitale.

Activez votre carte Vitale numérique en scannant une pièce d'identité et votre visage pour valider votre identité.

Concrètement, la version dématérialisée de la carte Vitale permettra d'accéder depuis son smartphone aux mêmes services que la carte physique. L'utilisateur pourra présenter un QR code chez le médecin ou le pharmacien, qui le scannera pour télétransmettre la feuille de soins, comme avec la carte traditionnelle.

Des fonctionnalités supplémentaires sont aussi proposées, comme la possibilité de consulter l'historique de ses remboursements et prescriptions, de recevoir des notifications, ou encore de transmettre provisoirement ses droits à un proche de confiance. "L'objectif est d'offrir aux assurés de nouveaux services numériques pour faciliter leurs démarches de santé au quotidien", promet l'Assurance Maladie.

Si tout le monde peut désormais télécharger l'application, son activation reste soumise à certaines conditions : être âgé d'au moins 16 ans, faire évidemment partie des quelque 30 millions d'affiliés à l'Assurance Maladie, mais aussi posséder une carte nationale d'identité électronique (CNIe) de type carte bancaire, délivrée depuis 2021 pour l'activation par France Identités.

Les détenteurs d'anciennes cartes d'identité cartonnées devront patienter jusqu'au renouvellement de leur titre pour pouvoir profiter de l'e-carte Vitale par ce biais. De plus, si la plupart des cabinets médicaux et pharmacies sont d'ores et déjà équipés pour lire le QR code, certains devront encore s'équiper ou mettre à jour leurs logiciels.

La carte Vitale physique va-t-elle disparaître ?

Ce virage numérique marque une étape importante dans la simplification du système de santé, mais l'Assurance Maladie tient à rassurer : la carte Vitale version physique n'est pas près de disparaître. "La e-carte Vitale est un complément, et non un remplacement de la carte physique, qui reste indispensable", insiste l'organisme. Il est ainsi fortement recommandé de toujours l'avoir sur soi, au moins dans un premier temps, le temps que tous les professionnels s'adaptent.

Mais cette étape ouvre très visiblement le chemin vers une dématérialisation complète. Après cette première phase de lancement national, de nouvelles évolutions sont d'ailleurs déjà à l'étude pour les prochains mois. L'application pourrait à terme intégrer la carte européenne d'Assurance Maladie pour les voyages, ou encore permettre la prise de rendez-vous médicaux en ligne. L'avenir de la carte Vitale est donc clairement numérique.

Un avenir qui soulève des questions en termes d'accessibilité et de fracture numérique, notamment pour les personnes âgées. L'Assurance Maladie se veut toutefois rassurante et parle d'une transition progressive. "La carte Vitale physique est dans le quotidien des Français depuis près de trente ans, on n'entend pas la supprimer mais on offre un service supplémentaire", martèle dans Le Parisien Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance maladie. Une solution de plus pour ceux qui le souhaitent, sans aucune obligation en somme.

La version physique a donc encore de beaux jours devant elle, le temps que les usages évoluent. La petite carte Vitale verte et jaune va peut-être disparaître dans quelques années, mais cette double vie physique et virtuelle est appelée à durer.