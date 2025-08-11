Quelle quantité d'eau doit-on vraiment boire par jour ? Ce simple tableau donne la réponse

Boire la bonne quantité d'eau chaque jour est essentiel pour notre santé. Mais savez-vous réellement combien vous devez en consommer ?

Notre corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement au quotidien. Chaque jour, nous perdons de l'eau en urinant, en transpirant et même en respirant. Il est donc crucial de compenser ces pertes en buvant suffisamment, notamment durant l'été où les besoins de l'organisme sont les plus importants.

Mais quelle est la quantité idéale à boire chaque jour ? Tout le monde a déjà entendu cette réponse : 1,5 litre d'eau par jour. Il est facile à visualiser puisque cela représente la quantité contenue dans une grande bouteille d'eau. C'est toutefois un peu simpliste voire même faux puisque ça ne prend pas en compte de nombreux critères.

Que disent réellement les scientifiques ? En France et dans de nombreux pays européens, la recommandation officielle est de boire 30 ml d'eau par kilo de poids corporel chaque jour. On trouve ce chiffre dans les derniers rapports de l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. Avec ce chiffre, cela signifie qu'un adulte pesant 50 kilogrammes devrait consommer entre 1500 et 2000 millilitres par jour, tandis qu'une personne de 80 kg aurait besoin d'au moins 2400 ml quotidiennement. Voici un tableau pour y voir plus clair et trouver votre propre estimation :

Poids en kg Quantité d'eau par jour en millilitres (alimentation comprise) 40 kg 1500ml par jour minimum et jusqu'à 2000ml, soit entre 1,5l et 2 litres par jour 50kg 1500ml par jour minimum et jusqu'à 2000ml, soit entre 1,5l et 2 litres par jour 60kg 1800ml par jour minimum et jusqu'à 2400ml, soit entre 1,8l et 2,4 litres par jour 70kg 2100ml par jour minimum et jusqu'à 2800ml, soit entre 2,1 et 2,8 litres par jour 80kg 2400ml par jour minimum et jusqu'à 3200ml, soit entre 2,4 et 3,2 litres par jour 90kg 2760ml par jour minimum et jusqu'à 3600ml, soit entre 2,7 et 3,6 litres par jour 100kg 3000ml par jour minimum et jusqu'à 4000ml, soit entre 3 et 4 litres par jour 110kg 3300ml par jour minimum et jusqu'à 4400ml, soit entre 3,3 et 4,4 litres par jour 120kg 3600ml par jour minimum et jusqu'à 4800ml, soit entre 3,3 et 4,4 litres par jour

Cela vous paraît beaucoup ? Oui mais attention, ces chiffres comprennent tout d'abord l'ensemble de la consommation d'eau dans une journée, c'est à dire ce que vous buvez mais aussi ce que vous avalez en eau en mangeant. Une forte consommation de fruits peut ainsi vous aider à atteindre cet objectif quotidien. A l'inverse, méfiez-vous des boissons sucrées ou des excitants. Le café par exemple ou même le thé sont reconnus pour leur fort pouvoir diurétique. Vous allez donc alors davantage éliminer !

Ces chiffres sont également des moyennes qui peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs comme l'âge, le niveau d'activité physique, le climat ou encore l'état de santé. Les personnes âgées, les sportifs et les malades auront par exemple des besoins en eau différents, souvent plus importants. Même chose pour les jeunes enfants. N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin traitant.

L'hydratation n'est en tout cas pas à prendre à la légère. Ne pas boire suffisamment peut avoir des conséquences néfastes sur l'organisme. Rapidement, le corps envoie des signaux : bouche sèche mais aussi crampes, maux de tête ou fatigue. Même une légère déshydratation entraîne une baisse de forme physique et mentale. Sur le long terme, un manque d'eau chronique peut même conduire à de sérieux problèmes de santé comme une insuffisance rénale.