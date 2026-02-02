"Si vous buvez du café à ce moment de la journée, cela ne vous donne pas plus d'énergie" selon ce cardiologue

Vous buvez sûrement du café à ce moment de la journée.

Le café est un indispensable dans le quotidien de nombreuses personnes. Au-delà de son goût et sa chaleur réconfortante, c'est surtout pour son effet coup de boost qu'on l'adore. Mais bien choisir le moment où on boit son café peut faire toute la différence sur ses effets sur notre énergie, et même sur notre santé.

La plupart des adeptes de café en boivent justement à ce moment pour être mieux réveillés... mais c'est finalement contre-productif. Pourquoi ? Le café interagit avec nos hormones, et plus précisément le cortisol, plus connue comme l'hormone du stress. Dans l'heure après le réveil, le corps produit naturellement un pic de cortisol, qui contrairement aux idées reçues, n'est pas néfaste. Il nous aide à nous réveiller, stimule notre énergie, augmente notre attention, régule notre tension artérielle...

Mais si vous buvez du café à ce moment-là, la caféine "ne vous donnera pas plus d'énergie" puisqu'elle va "se superposer au pic de cortisol et vous aurez moins d'effet stimulant", d'après le Dr Aurelio Rojas, cardiologue. Boire du café au réveil a même d'autres effets négatifs, notamment chez certaines personnes. Cela peut en effet provoquer chez "les personnes qui souffrent de stress chronique ou qui ont un cœur sensible plus de nervosité, plus de palpitations", précise le cardiologue dans sa vidéo.

D'autres experts précisent aussi que le fait de boire du café au réveil peut vous rendre plus stressé. Cela peut en effet "entraîner une libération excessive de cortisol et déclencher une réponse au stress néfaste qui peut avoir des répercussions négatives sur notre intestin, nos hormones et notre énergie", a affirmé Abigail Hueber, diététicienne américaine au média Well and Good.

Les effets sur les intestins et le cœur se font d'autant plus ressentir si le café est bu le ventre vide. Le diététicien-nutritionniste Raphaël Gruman a expliqué à 20 Minutes que "l'un des problèmes de la caféine à jeun est qu'aucun aliment ne vient ralentir son effet stimulant durant la digestion. Donc elle passe rapidement dans le sang, ce qui peut causer une accélération du rythme cardiaque avec des palpitations".

Les spécialistes recommandent donc d'attendre au moins une heure après le réveil pour boire son café. "Ce petit geste améliore ses effets, réduit la surstimulation du système nerveux, protège le rythme circadien et maintient une réponse hormonale plus saine et plus physiologique", affirme le Dr Rojas. L'idéal est donc de commencer sa journée en se levant tranquillement, en prenant la lumière du jour, en marchant un peu ou en faisant quelques étirements, en s'hydratant et en mangeant si vous avez faim, puis de boire son café quand un petit coup de barre se fait ressentir. C'est à ce moment qu'il aura le plus d'effet !