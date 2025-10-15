Grippe : la campagne de vaccination a commencé, il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 en même temps

La campagne de vaccination annuelle a débuté le 14 octobre pour protéger la population avant le début de l'épidémie de grippe.

Chaque année, l'automne est le moment de se faire vacciner contre la grippe. Une campagne de vaccination est prévue à cette période afin que la population - et en particulier les plus fragiles - soit protégée avant le début de l'épidémie, qui commence généralement en novembre. La campagne de vaccination contre la grippe, couplée avec celle contre le Covid-19, a commencé le 14 octobre en France.

La vaccination contre la grippe et le Covid-19 est recommandée aux :

personnes âgées de 65 ans et plus,

personnes souffrant de certaines maladies chroniques, dont l'obésité,

femmes enceintes,

personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d'hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination est aussi recommandée aux professionnels de santé ou encore à l'entourage de nourrissons à risque de forme grave et de personnes immunodéprimées. "En plus des personnes à risque ciblées par la grippe, la vaccination contre le Covid est aussi recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21", a aussi précisé la Direction générale de la santé.

La vaccination est prise en charge à 100 % pour les 19 millions de personnes pour qui le vaccin est recommandé, précise l'Assurance maladie. Il suffit alors de se présenter en pharmacie avec sa carte Vitale et son bon de prise en charge de l'Assurance maladie, qui devrait être reçu. Pour les enfants de 2 à 17 ans sans maladie, le vaccin est remboursé à 65 %. Les deux vaccins contre la grippe et le Covid-19 peuvent être administrés en même temps.

Une épidémie très intense en 2024-2025 : le bilan

L'épidémie de grippe 2024-2025 a été marquée par une "ampleur et une sévérité importante", d'après Santé publique France. 30 000 personnes ont été hospitalisées, et plus de 17 000 personnes en sont décédées. L'épidémie 2024-2025 a été "précoce" et a duré 12 semaines - soit deux de plus que la moyenne - avec un pic début janvier.

Dans un précédent bilan, Santé publique France notait que cette saison a "été marquée par un nombre très élevé de cas graves admis en réanimation", dont la majorité n'étaient pas vaccinés contre la grippe. Selon l'institut, la couverture vaccinale contre la grippe était en effet "insuffisante" : moins de la moitié des personnes ciblées se sont fait vaccinées, et seulement 25 % chez les moins de 65 ans à risque de forme grave. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique la sévérité de cette épidémie. Le vaccin n'a eu qu'une "efficacité modérée", qui n'était par exemple que de 38 % chez les 65 ans ou plus.

Ce virus, extrêmement contagieux, se transmet toujours de la même manière, peu importe la souche en circulation. Elle se transmet par gouttelettes de salives, qui se propagent en parlant, en toussant ou en éternuant, comme le rappelle le site de l'Assurance maladie. Il est également possible de transmettre la grippe via des objets infectés, comme les barres de métro ou les poignées de porte…

Afin d'éviter de transmettre la grippe, il est important de respecter les gestes barrières : tousser dans son coude et non dans sa main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle immédiatement après leur utilisation, et porter un masque dans les espaces publics lorsqu'on est malade. Il est également conseillé d'aérer régulièrement les pièces, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde, comme les salles de classes ou les bureaux. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique et évitez de serrer des mains ou de faire la bise pour dire bonjour.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

À partir de 48 heures environ après la contamination à la grippe, soit la durée d'incubation, plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale :

une forte fièvre (environ 39°),

une fatigue intense,

des courbatures,

des maux de tête,

des maux de gorge,

une toux.

La plupart des symptômes s'arrêtent au bout d'une semaine environ, mais la fatigue et la toux peuvent persister au-delà. Les personnes infectées par la grippe sont contagieuses à partir de la veille de l'apparition des symptômes pendant une semaine.

Chez les personnes fragiles par contre, la grippe peut provoquer des symptômes plus graves. Des complications comme une pneumonie sont possibles. Chaque année, environ 10 000 personnes décèdent de la grippe.

Étant donné que ces symptômes sont très similaires à ceux du Covid-19, même s'il ne circule que de façon moindre, en cas de doute, il est possible de faire en pharmacie un test PCR grippe et Covid qui peut donc détecter les deux virus.

Le traitement de la grippe repose seulement sur le soulagement des symptômes, avec des antalgiques (de préférence du paracétamol) pour lutter contre la fièvre et les douleurs, ainsi que du repos et de l'hydratation. Il est inutile - et même mauvais pour la santé - de prendre des antibiotiques, puisque ceux-ci ne sont efficaces que contre les infections liées à une bactérie, alors que la grippe est causée par un virus. Il existe des médicaments antiviraux, mais qui sont uniquement prescrits aux personnes fragiles.