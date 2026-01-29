Grippe : l'épidémie reste "très active" en France, la campagne de vaccination est prolongée jusqu'à cette date

La grippe continue de circuler activement. Les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination.

L'épidémie de grippe se stabilise, voire diminue. Dans son dernier bilan publié le 28 janvier 2026, Santé publique France rapporte une circulation toujours "très active" des virus de la grippe au cours de la dernière semaine de janvier. Toutes les régions hexagonales restent en épidémie. Mais les indicateurs sont à la baisse : "le recours aux soins pour grippe/syndrome grippal diminuait dans toutes les classes d'âge en ville comme à l'hôpital". Les prévisions "anticipent une diminution du recours aux soins pour grippe au cours des quatre prochaines semaines", même si "un rebond reste encore possible", précise Santé publique France.

Face à cette épidémie toujours active, le ministère de la Santé a annoncé le 27 janvier que "dans ce contexte, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 jusqu'au 28 février 2026, afin de permettre à toutes les personnes éligibles de se faire vacciner et de renforcer la protection des populations les plus à risque".

Parmi les personnes admises en réanimation depuis le début de l'épidémie, lorsque le statut vaccinal était renseigné, 72 % n'étaient pas vaccinés. Pourtant, la couverture vaccinale estimée cette année est "supérieure à celle observée à la même date" l'année dernière, puisqu'elle se situe à 46 % des personnes ciblées. Mais cela reste "insuffisant au regard de l'intensité de l'épidémie observée", estime le ministère de la Santé. L'efficacité du vaccin, estimée à 36 %, est supérieure à ce qui était attendu face au variant K qui circule cette année.

Une grippe "un peu différente cette année" à cause du variant K

Cette année, la grippe A est largement majoritaire. Deux souches co-circulent : A(H1N1) et A(H3N2) - et notamment le sous-clade K -. Ce variant, aussi largement détecté dans de nombreux autres pays comme le Royaume-Uni, semble avoir été à l'origine d'une épidémie plus précoce et sévère. D'après le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, "la grippe revient chaque hiver, mais cette année est un peu différente. Une nouvelle souche – A(H3N2) sous-clade K – est à l'origine des infections, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'elle provoque une maladie plus grave", rassure-t-il.

Le Centre européen de contrôle des maladies avait aussi alerté face "à l'éventualité d'une saison grippale plus sévère que les précédentes en Europe", notamment à cause de cette "nouvelle souche grippale". Les deux organisations rappellent que la vaccination reste la meilleure arme contre la grippe.

Qui doit se faire vacciner contre la grippe ?

La campagne de vaccination contre la grippe, couplée avec celle contre le Covid-19, a commencé le 14 octobre en France. Elle est prévue jusqu'au 28 février. Cette année, la campagne a fortement débuté : au 7 janvier 2026, près de 12 millions de Français étaient déjà vaccinés, contre 10,3 millions au même moment l'an dernier, d'après les chiffres remontés des pharmacies au gouvernement.

La vaccination contre la grippe et le Covid-19 est recommandée aux :

personnes âgées de 65 ans et plus,

personnes souffrant de certaines maladies chroniques, dont l'obésité,

femmes enceintes,

personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d'hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination est aussi recommandée aux professionnels de santé ou encore à l'entourage de nourrissons à risque de forme grave et de personnes immunodéprimées. La vaccination est prise en charge à 100 % pour les 19 millions de personnes pour qui le vaccin est recommandé, précise l'Assurance maladie. Il suffit alors de se présenter en pharmacie avec sa carte Vitale et son bon de prise en charge de l'Assurance maladie, qui devrait avoir été reçu. Pour les enfants de 2 à 17 ans sans maladie, le vaccin est remboursé à 65 %. Les deux vaccins contre la grippe et le Covid-19 peuvent être administrés en même temps.

Deux nouveaux vaccins pour les seniors

La campagne 2025-2026 de vaccination contre la grippe apporte une nouveauté : deux nouveaux vaccins plus efficaces pour les seniors. "Deux vaccins "renforcés" sont désormais proposés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Le principe de ces vaccins reste le même que celui des vaccins classiques, mais l'un contient une dose d'antigène quatre fois plus élevée, tandis que l'autre associe un composé (adjuvant) destiné à stimuler la réponse immunitaire", a expliqué l'association Santé respiratoire France. Ces deux vaccins, Efluelda et Fluad, doivent apporter "un gain d'efficacité en faveur des vaccins haute dose et adjuvanté par rapport aux vaccins standards de 15 à 25 %", d'après l'association.

Sanofi a récemment annoncé dans un communiqué que son vaccin à haute dose Efluelda permettait "une réduction supplémentaire de 31,9 % des hospitalisations comparé aux vaccins antigrippaux à dose standard" chez les 65 ans et plus, à la suite d'une étude portant sur "près d'un demi-million de participants" et publiée dans The Lancet.

Une épidémie très intense en 2024-2025 : le bilan

L'épidémie de grippe 2024-2025 a été marquée par une "ampleur et une sévérité importante", d'après Santé publique France. 30 000 personnes ont été hospitalisées, et plus de 17 000 personnes en sont décédées. Le 27 janvier 2026, le ministère de la Santé a rapporté que "la mortalité associée à la grippe a atteint mi-janvier un niveau comparable à celui observé au pic de la saison précédente". L'épidémie 2024-2025 a été "précoce" et a duré 12 semaines - soit deux de plus que la moyenne - avec un pic début janvier.

Dans un précédent bilan, Santé publique France notait que cette saison a "été marquée par un nombre très élevé de cas graves admis en réanimation", dont la majorité n'étaient pas vaccinés contre la grippe. Selon l'institut, la couverture vaccinale contre la grippe était en effet "insuffisante" : moins de la moitié des personnes ciblées se sont fait vaccinées, et seulement 25 % chez les moins de 65 ans à risque de forme grave. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique la sévérité de cette épidémie. Le vaccin n'a eu qu'une "efficacité modérée", qui n'était par exemple que de 38 % chez les 65 ans ou plus.

Ce virus, extrêmement contagieux, se transmet toujours de la même manière, peu importe la souche en circulation. Elle se transmet par gouttelettes de salives, qui se propagent en parlant, en toussant ou en éternuant, comme le rappelle le site de l'Assurance maladie. Il est également possible de transmettre la grippe via des objets infectés, comme les barres de métro ou les poignées de porte…

Afin d'éviter de transmettre la grippe, il est important de respecter les gestes barrières : tousser dans son coude et non dans sa main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle immédiatement après leur utilisation, et porter un masque dans les espaces publics lorsqu'on est malade. Il est également conseillé d'aérer régulièrement les pièces, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde, comme les salles de classes ou les bureaux. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique et évitez de serrer des mains ou de faire la bise pour dire bonjour.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

À partir de 48 heures environ après la contamination à la grippe, soit la durée d'incubation, plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale :

une forte fièvre (environ 39°),

une fatigue intense,

des courbatures,

des maux de tête,

des maux de gorge,

une toux.

La plupart des symptômes s'arrêtent au bout d'une semaine environ, mais la fatigue et la toux peuvent persister au-delà. Les personnes infectées par la grippe sont contagieuses à partir de la veille de l'apparition des symptômes pendant une semaine.

Chez les personnes fragiles par contre, la grippe peut provoquer des symptômes plus graves. Des complications comme une pneumonie sont possibles. Chaque année, environ 10 000 personnes décèdent de la grippe.

Étant donné que ces symptômes sont très similaires à ceux du Covid-19, même s'il ne circule que de façon moindre, en cas de doute, il est possible de faire en pharmacie un test PCR grippe et Covid qui peut donc détecter les deux virus.

Le traitement de la grippe repose seulement sur le soulagement des symptômes, avec des antalgiques (de préférence du paracétamol) pour lutter contre la fièvre et les douleurs, ainsi que du repos et de l'hydratation. Il est inutile - et même mauvais pour la santé - de prendre des antibiotiques, puisque ceux-ci ne sont efficaces que contre les infections liées à une bactérie, alors que la grippe est causée par un virus. Il existe des médicaments antiviraux, mais qui sont uniquement prescrits aux personnes fragiles.