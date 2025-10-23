Covid-19 : la campagne de vaccination a commencé, le pic déjà passé

Les indicateurs liés au Covid-19 diminuent après un rebond de l'épidémie cet été.

Cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19, beaucoup l'ont peut-être oublié, mais il est pourtant encore présent. Depuis 2023, le virus circule à bas bruit, avec parfois de nouvelles vagues épidémiques. Une s'est justement amorcée depuis cet été.

Plusieurs indicateurs épidémiques ont en effet connu une augmentation, avant de se stabiliser, voire de baisser en octobre. Dans son bulletin publié le 22 octobre 2025, Santé publique France rapporte qu'au cours de la troisième semaine d'octobre, "les indicateurs de COVID-19 diminuaient en ville et restaient stables à l'hôpital". Les taux de positivité sont "en diminution en ville et à l'hôpital", et "l'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées se stabilisait encore cette semaine au niveau national". Dans les eaux usées, "une très nette diminution (-32,5%) du niveau de circulation du SARS-CoV-2 était observée à l'échelle nationale".

Après avoir augmenté, Santé publique France rapporte que "la part des décès de COVID-19 était stable" au cours de la troisième semaine d'octobre. Globalement, les indicateurs sont "à des niveaux inférieurs à ceux de l'année précédente à la même période", rassure l'agence de santé publique. Une situation à suivre, mais le pic de cette petite nouvelle vague semble avoir déjà été dépassé.

Un nouveau variant pourrait être à l'origine de cette recrudescence. Officiellement appelé "XFG" ou "Stratus", il est aussi surnommé "Frankenstein", non pas parce qu'il est particulièrement effrayant mais car il est le résultat d'un mélange de plusieurs souches du virus. Il est aujourd'hui majoritaire puisqu'il représenterait un peu plus de 50 % des infections selon Santé publique France. L'agence suggère une "capacité d'échappement du variant XFG" à la réponse immunitaire "un peu plus élevée" en comparaison d'autres variants. Mais rien n'indique une "augmentation de la sévérité de l'infection ou à une réduction de l'efficacité du vaccin actuel contre la maladie grave".

Quelles régions sont les plus touchées par le retour de l'épidémie de Covid-19 ? La situation en France

Plusieurs bilans régionaux rapportent aussi une augmentation des indicateurs de surveillance du Covid-19. Dans le Grand-Est, Santé publique France précisait mi-octobre que "tous les indicateurs de surveillance sont en augmentation depuis mi-juillet, témoignant de l'augmentation de la circulation virale du variant XFG. Celle-ci est sans impact notable sur le système de soins".

En Normandie, "la vague épidémique est toujours en cours mais le pic épidémique est passé chez les moins de 64 ans. Les passages aux urgences et les hospitalisations continuent d'augmenter chez les plus de 64 ans", rapportait Santé publique France mi-octobre également.

En Ile-de-France, les indicateurs (SOS Médecins, passages aux urgences, détection du virus dans les eaux usées...) étaient à la baisse d'après le dernier bilan publié mi-octobre.