Covid-19 : le variant "Frankenstein" à l'origine d'une "nouvelle vague épidémique" en France ?

Depuis plusieurs semaines, une augmentation des indicateurs liés au Covid-19 est observée en France. Un variant, surnommé "Frankenstein", est majoritaire.

Cinq ans après le début de la pandémie, beaucoup ont peut-être oublié le Covid-19, mais il est encore bien présent. Depuis 2023, le virus circule à bas bruit, avec parfois des reprises épidémiques. C'est justement ce qui semble être le cas depuis la fin de l'été 2025.

Un nouveau variant pourrait être à l'origine de cette recrudescence. Officiellement appelé "XFG" ou "Stratus", il est aussi surnommé "Frankenstein", car il est le résultat de l'hybridation de plusieurs souches du virus. Il est aujourd'hui majoritaire puisqu'il représenterait plus de 80 % des infections, selon le Centre européen de contrôle des maladies.

Plusieurs indicateurs épidémiques sont en augmentation depuis plusieurs semaines. Les passages aux urgences pour suspicion d'infection au Covid-19 ont augmenté de 43 % chez les moins de 15 ans et de 29 % chez les adultes entre la première et la deuxième semaine de septembre, d'après Santé publique France. Une hausse de 66 % a aussi été observée du côté de SOS médecins.

Quelles régions sont les plus touchées par le retour de l'épidémie de Covid-19 ? La situation en France

Plusieurs bilans régionaux rapportent aussi une augmentation des indicateurs de surveillance du Covid-19. C'est notamment le cas en Normandie. Le dernier bilan publié par Santé publique France fait état d'un "début de reprise épidémique", même si "les indicateurs restent faibles à ce stade" et qu'il n'y a, pour l'instant, "pas de retentissement sur la mortalité". L'agence précise aussi que "cette augmentation concerne principalement les personnes de moins de 65 ans et en particulier celles de moins de 15 ans, les personnes de 65 ans et plus étant pour l'instant peu impactées".

En Ile-de-France, le constat est similaire : "les effectifs de passages aux urgences et le nombre d'actes chez SOS médecins pour suspicion de COVID-19 continuaient d'augmenter" au cours de la 2e semaine de septembre d'après un bilan régional. Ce dernier rapporte aussi une hausse dans la détection du virus dans les eaux usées.