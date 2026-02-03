Ce signe apparaît sur le visage en vieillissant : il peut prédire le risque de démence

La démence - dont la principale cause est la maladie d'Alzheimer - touche plus d'un million de personnes en France.

Et si on pouvait estimer un risque de démence simplement en observant le visage ? Quand on pense à la démence, qui touche 1 million de personnes en France, on songe avant tout à la perte de mémoire ou à d'autres symptômes neurologiques comme des changements de comportement. Mais ces symptômes ne seraient pas les seuls indicateurs possibles d'une démence.

Ce risque pourrait se refléter sur notre corps, et plus précisément au niveau de notre visage. Des chercheurs ont analysé les données de près de 300 000 personnes suivies pendant plus de 12 ans. Leurs capacités cognitives ont été évaluées avec des tests pour prédire les risques de démence. Les participants devaient en parallèle répondre à une question : est-ce qu'ils paraissent plus vieux ou plus jeunes que leur âge ? Les chercheurs ont enfin mesuré objectivement les rides d'une partie des participants. Le lien peut paraître étonnant, et pourtant...

Les auteurs de l'étude ont constaté que paraître plus vieux que son âge (ce qu'ils appellent l'âge facial perçu) "était associé à un risque accru de troubles cognitifs et de démence incidente, y compris la maladie d'Alzheimer". Les personnes qui paraissaient plus vieilles avaient ainsi 60 % de plus de risque d'avoir une démence par rapport à celles qui paraissaient plus jeunes. Chez les participants dont les rides ont été objectivement mesurées, "l'âge facial était associé à une probabilité plus élevée de troubles cognitifs". Les rides de la patte d'oie, au coin externe des yeux, étaient particulièrement liées au risque de troubles cognitifs : ceux qui en avaient le plus avaient environ 2,5 fois plus de risque que ceux qui en avaient le moins.

Les chercheurs estiment ainsi que "le vieillissement facial pourrait être un indicateur du déclin cognitif et du risque de démence chez les personnes âgées, ce qui pourrait contribuer au diagnostic précoce et à la prise en charge des affections liées à l'âge". Même si leurs "résultats sont cohérents avec ceux des études précédentes" sur le sujet, d'autres recherches devront être menées pour réellement prouver ce lien. Ces résultats montrent en effet seulement une association, et non un lien de cause à effet.

Rassurez-vous : avoir des rides en vieillissant est parfaitement normal et ne signifie en aucun cas que l'on développera une démence. Et mettre de la crème anti-rides ne réduira hélas pas le risque... En revanche, de nombreuses bonnes habitudes ont prouvé leur efficacité pour diminuer le risque de démence : pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée (comme le régime méditerranéen), éviter le tabac et l'alcool excessif, et entretenir son cerveau grâce à des activités stimulantes.