Il y a plus de crises cardiaques pendant l'épidémie de grippe : des chercheurs ont enfin découvert pourquoi

La grippe est dangereuse pour les poumons... mais aussi pour le cœur.

Chaque année, la grippe touche plusieurs millions de Français, et environ 10 000 en décèdent. Souvent, il s'agit de personnes âgées ou qui souffrent de maladies notamment pulmonaires ou cardiaques. Si on sait que la grippe peut être dangereuse pour les poumons, elle impacte également la santé cardiovasculaire. Il a été prouvé depuis de nombreuses années que la grippe augmente largement le risque d'infarctus, qui est multiplié jusqu'à 10 fois dans les jours qui suivent l'infection. Mais ce lien est mal connu.

Des chercheurs d'un des hôpitaux américains les plus réputés, le Mount Sinaï, ont justement apporté un "éclairage précieux" sur les "mécanismes sous-jacents à ce phénomène", se réjouit le Dr Filip Swirski, auteur principal de l'étude publiée ce 9 février 2026 dans la revue Immunity. Il estime même que "ces résultats sont très prometteurs pour le développement de nouvelles thérapies, d'autant plus nécessaires qu'il n'existe actuellement aucune option clinique viable pour prévenir les dommages cardiaques".

Les chercheurs ont ainsi découvert que lors de l'infection à la grippe, un type de globules blancs s'infectent dans les poumons, puis transportent le virus vers le cœur. Des protéines antivirales appelées interféron de type 1 sont alors produites. Mais "au lieu d'éliminer le virus du cœur", elles déclenchent la mort des cellules musculaires du cœur qui contrôlent le rythme cardiaque. Cette réponse immunitaire provoque ainsi des "dommages collatéraux importants pour le cœur", explique le Dr Swirski.

"La vaccination contre la grippe protège contre les lésions cardiaques"

Cette découverte permet d'un côté de mieux connaître le lien entre la grippe et les problèmes cardiaques, mais elle représente surtout une piste de traitement. "La bonne nouvelle pour les patients est qu'en injectant un nouveau traitement thérapeutique à base d'ARNm modifié, nous avons réduit les lésions cardiaques et amélioré la fonction cardiaque", sans impacter la protection du système immunitaire contre le virus, se réjouit le Dr Swirski.

Aussi, l'étude a une nouvelle fois "montré que la vaccination protège contre les lésions cardiaques, étendant ainsi les bénéfices de la vaccination au-delà de la protection pulmonaire bien documentée", écrivent leurs auteurs. La vaccination est en effet le meilleur moyen de se protéger des complications notamment cardiaques de la grippe. Une étude publiée en 2022 avait par exemple conclu que les personnes vaccinées contre la grippe ont 34 % moins de risque de subir un événement cardiovasculaire majeur, comme l'infarctus ou l'AVC. La Société européenne de cardiologie a récemment rappelé que "la vaccination peut réduire les complications cardiovasculaires, en particulier chez les patients à risque atteints de maladie cardiovasculaire existante".