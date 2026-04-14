La comète de l'année arrive et elle sera visible à l'œil nu

Elle ne passera qu'une seule fois. Une comète exceptionnelle fonce vers la Terre et promet un spectacle inédit pour quelques jours seulement ce mois d'avril.

Un visiteur venu des confins de l'espace fonce actuellement vers nous et s'apprête à illuminer nos nuits. Découverte il y a quelques mois seulement comme un simple point minuscule, cette comète va offrir une chance rare de l'observer sans aucun instrument. Mais attention, le temps presse !

Son nom de code est C/2025 R3. Repérée pour la première fois en septembre 2025 par le télescope Pan-STARRS à Hawaï, la comète arrive tout droit du nuage d'Oort, un réservoir de glace situé aux limites de notre système solaire. C'est sa toute première visite chez nous, et probablement la dernière. Depuis que le légendaire Alan Hale (co-découvreur de la célèbre comète Hale-Bopp) a confirmé sa visibilité aux jumelles le 20 mars dernier, elle ne cesse de gagner en éclat et affiche déjà une queue gazeuse de plus de 10° qui régale les astrophotographes de superbes clichés au télescope. Bonne nouvelle, le spectacle ne fait que commencer.

La fenêtre de tir idéale pour l'observer à l'œil nu se situe entre le 17 et le 24 avril 2026. Le vendredi 17 tombe pile pendant la Nouvelle Lune : un ciel noir total, sans pollution lumineuse naturelle. Ce devrait être la configuration idéale pour une visibilité maximale ! Pour la trouver, visez l'horizon Est, environ 45 minutes avant l'aube. Elle atteindra son point le plus proche du Soleil (périhélie) le dimanche 19 avril. C'est là qu'elle pourrait atteindre une magnitude de 3, voire -1 dans un scénario optimiste, devenant alors aussi brillante qu'une étoile de premier plan.

Comète en chute libre avec sa traînée de particules. © ÐÐ½ÑÐ¾Ð½ Ð¤ÑÑÐ½Ð·Ðµ - stock.adobe.com

Mais rien n'est gagné ! Avec une trajectoire frôlant le Soleil à environ 75 millions de kilomètres, le risque de fragmentation est possible. Le noyau pourrait se briser sous l'effet de la chaleur, transformant le feu d'artifice espéré en un nuage de débris diffus. C'est du 50/50 : soit elle survit et brille de mille feux, soit elle s'éteint brutalement. Pour ne pas la rater, téléchargez l'application Star Walk 2 qui permet de la suivre en temps réel sur votre smartphone.

Ne tardez pas, car la deadline est fixée au 25 avril. Après cette date, la comète plongera dans l'éclat du Soleil et deviendra invisible pour l'hémisphère Nord, avant de basculer exclusivement dans le ciel austral. Alors si le ciel est dégagé, n'attendez pas le pic de luminosité et préparez-vous à l'observer.

Vous l'avez bien compris, vous avez moins de 2 semaines pour observer cette comète qui ne repassera sans doute pas avant 160 000 ans : venue des confins du système solaire, sa route est si longue qu'il lui faut des millénaires pour faire un seul aller-retour. Cerise sur le gâteau, une seconde comète, C/2026 A1 MAPS (dont on parle moins) sera également de la partie, tandis que la pluie d'étoiles filantes des Lyrides viendra compléter ce tableau céleste exceptionnel !