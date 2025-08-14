Dans cette baie française, on peut plonger à la découverte de mystérieuses statues

À quelques brasses de cette île, on tombe nez à nez avec des visages gigantesques sous l'eau...

Il existe dans les mers de notre globe des endroits totalement insolites où gisent des sculptures étonnantes visibles uniquement sous l'eau. C'est le cas du Christ des Abysses du sculpteur italien Guido Galletti qui repose dans la baie de San Fruttuoso en Italie et dont la copie se trouve dans la baie de l'île de Key Lardo en Floride, de la sirène Amphitrite et du Gardien du Récif du sculpteur canadien Simon Morris, immergées au large du Grand Cayman en mer des Caraïbes, ou encore, des 500 sculptures à taille humaine de l'anglais Jason deCaires Taylor, qui reposent dans les profondeurs du musée sous-marin de Cancún au Mexique... Toutes ces œuvres réalisées des mains de l'homme ont pour but de soutenir la préservation des océans.

Depuis 2021, au large de Cannes, un écomusée sous-marin, le premier musée subaquatique de France et de Méditerranée propice à la "recolonisation" par la faune et la flore, permet d'admirer les œuvres sous-marines de Jason deCaires Taylor, ce sculpteur de renommée mondiale qui a étendu ses œuvres de Cancun aux Bahamas en passant par Lanzarote, Oslo ou Grenade. A une petite centaine de mètres du rivage sud de l'île Sainte-Marguerite, l'un des joyaux de nature de la baie de Cannes, les visiteurs plongent entre 3 et 5 mètres de profondeur, avec tuba et palmes, pour admirer 6 statues de 2 mètres de haut pesant 10 tonnes chacune, réalisées par l'artiste britannique...

Les visages de Jason deCaires Taylor rendent hommage à l’homme au masque de fer ayant été emprisonné 11 ans sur l’île Sainte-Marguerite. © Maxime Tancon – Palais des Festivals Cannes

Ces étonnants masques, moulés à partir du visage d'anonymes Cannois, homme, femme ou enfant de 7 à 78 ans, reposent dans les eaux peu profondes d'une zone sablonneuse réservée à la baignade et préservée du mouillage des bateaux. Muni de son masque de plongée, le visiteur n'a plus qu'à ouvrir grand les yeux pour trouver ces œuvres d'art situées à une distance allant de 84 à 132 mètres du rivage. Les sculptures, réalisées dans un matériau marin spécifique (un mélange de ciment marin, de béton au pH neutre produit à partir de sable et micro-silices, le tout renforcé par de la fibre de verre) se prêtent à l'esthétique de la décomposition, de la renaissance et de la métamorphose. En effet, elles deviennent un refuge de choix pour les algues, coquillages et poissons qui viennent s'y installer.

C'est une véritable aubaine pour les Cannois de pouvoir jouir de cet endroit surréaliste, qui permet d'admirer le travail de l'artiste engagé en faveur de la protection des milieux sous-marins, ancien instructeur de plongée devenu créateur du plus grand musée de sculptures sous-marines au monde au Mexique. Accessible à tous gratuitement, l'écomusée sous-marin de Cannes offre une expérience unique dans les magnifiques eaux claires des îles de Lérins, tout en sensibilisant à la protection des écosystèmes.