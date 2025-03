Ce village du "bout du monde" fascine les voyageurs, il va conquérir le cœur des Français

Ce village pittoresque promet de séduire de nombreux Français prochainement...

Surnommé "le bout du monde" en raison de son isolement géographique, ce petit village de pêcheurs de 530 habitants dévoile des paysages spectaculaires, entre montagne et mer. Sa situation unique au pied de la montagne Pelée, volcan iconique encore en activité, sa forêt luxuriante, ses rivières et ses falaises vertigineuses font le bonheur des voyageurs du monde entier. Pour rejoindre ce bout du monde, on s'enfonce dans la forêt tropicale, on découvre des rivières agitées et on passe sur un spectaculaire pont suspendu.

Bienvenue en Martinique, dans le village de Grand Rivière ! Avec ses maisons colorées, ses plages de sable noir et son port où la pêche traditionnelle à la senne est encore pratiquée, le village offre un tableau pittoresque qui ne manque pas de séduire les visiteurs.

Les amateurs de nature seront aussi comblés par les paysages époustouflants qui entourent Grand Rivière. Entre mer, forêts luxuriantes et rivières cristallines, le village offre une belle diversité. Les plus aventureux pourront partir à la découverte du Canyon Fond Lottière, un site naturel exceptionnel qui se prête à de nombreuses activités comme la randonnée ou le canyoning.

Autre joyau de la région, la majestueuse Montagne Pelée, célèbre volcan actif vieux de 300 000 ans, offre un panorama à couper le souffle sur les environs. Son ascension, bien que sportive, promet des souvenirs inoubliables aux randonneurs aguerris.

Grand Rivière pourra aussi séduire par son patrimoine architectural et culturel. L'église Saint-Joseph, qui domine le village, contraste avec les charmantes maisons créoles en bois coloré. De quoi être élu "Village préféré des Français" lors de la nouvelle édition du célèbre concours animé par Stéphane Bern ? Réponse dans quelques semaines puisque Grand Rivière figure parmi les 14 finalistes...