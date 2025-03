C'est un endroit en Provence que vous devez voir au moins une fois dans votre vie

Ce joyau caché de la Provence est à couper le souffle : il défie les lois de la gravité et offre une expérience inoubliable.

La Provence est indéniablement l'une des régions les plus belles de la France avec son climat ensoleillé et ses paysages variés, depuis les côtes de la Méditerranée aux montagnes des Alpes, en passant par de pittoresques villages perchés, de majestueux sites antiques et des champs de lavande à perte de vue... Les touristes du monde entier affluent à chaque saison pour visiter ces endroits magnifiques. Mais si chacun des sites de la région offre une expérience unique, cet endroit de la Provence est un véritable paradis terrestre à ne manquer sous aucun prétexte.

Imaginez un écrin de falaises vertigineuses de couleur blanc-gris qui plongent dans une eau turquoise à la transparence saisissante. Ce véritable bijou de la nature se mérite, on y accède soit par une randonnée à travers des sentiers escarpés offrant des panoramas magnifiques tout du long, soit par la mer, en bateau, en kayak ou même en paddle ! Une fois sur place, on découvre une plage de galets idyllique qui semble tout droit sortie d'une carte postale, idéale pour se prélasser au soleil, pique-niquer, se baigner et profiter de la beauté de ce paysage qui nous donne l'impression d'être au bout du monde.

Bienvenue dans la Calanque d'En-Vau, nichée au cœur des Calanques de Marseille, réputée pour être la plus belle de la région. Sa beauté sauvage et le calme qui y règne font de ce lieu l'endroit idéal pour se ressourcer et se reconnecter avec la nature. Les grimpeurs du monde entier s'y rendent également pour explorer une grande diversité de voies, qui se trouvent principalement avant la plage, des deux côtés du sentier descendant vers la mer, ainsi que sur les falaises de la rive droite, du côté de Castelviel et l'Eissadon, offrant des panoramas exceptionnels sur la mer.

Afin de profiter pleinement de la visite, il est plus que conseillé de porter de bonnes chaussures de marche, d'emporter de l'eau, de la crème solaire, des lunettes de soleil et un chapeau car il n'y a pas d'ombre dans la calanque quand le soleil est au zénith et aucun point d'eau ne se trouve sur son chemin. La calanque faisant partie intégrante d'un parc national, une attention particulière à sa préservation est requise : il est primordial de ne laisser aucun déchet derrière soi et de rester sur les chemins balisés.

La Calanque d'En-Vau est un endroit magique qui mérite d'être découvert au moins une fois dans sa vie. Si vous en avez la possibilité, visitez-la au printemps ou à l'automne, entre les mois d'avril et de juin ou de septembre à octobre, avec des températures agréables, une eau suffisamment chaude pour la baignade et une affluence touristique moindre. Une expérience inoubliable en Provence !