On se croirait en Toscane : ce village caché en France a tout d'un paysage italien

Pas besoin de traverser les Alpes pour s'imprégner de l'atmosphère envoûtante de la Toscane.

L'influence de la Renaissance italienne a laissé une trace indélébile sur l'architecture et les paysages de certains villages de France. Depuis les toits de tuiles rouges et ocres aux églises romanes en passant par les placettes ombragées où trônent de vieilles fontaines, ces villages insoupçonnés de France dévoilent des airs de dolce vita, loin des sentiers battus. On part à la découverte de cette pépite française qui respire l'âme de la Toscane.

On y trouve des collines tapissées d'oliviers et d'amandiers, des vignobles à perte de vue, des pins parasols et cyprès élancés, et au cœur de ce cadre bucolique, un village perché baigné de lumière... Vous n'êtes pas en Toscane, mais dans l'un des plus beaux et les plus secrets villages de France. Le voyage commence dans ses ruelles pavées serpentant entre les maisons de pierre où chaque façade ocre du 18e siècle semble tout droit sortie d'un tableau de la Renaissance italienne. La place du village, ombragée par des platanes centenaires, offre un havre de paix où le temps semble suspendu. Le clocher du village se détache sur un ciel azur.

Bienvenue à Lourmarin, niché au cœur du Luberon : un concentré de Toscane en Provence ! Son château, surnommé "La Petite Villa Médicis de Provence", se dresse fièrement sur une colline, offrant une vue imprenable sur les paysages environnants qui ne sont pas sans rappeler la vallée du Chianti, entre Florence et Sienne. La "grande élégance" du château de Lourmarin est symbolisée par sa loggia à l'italienne et ses tours et galeries aux proportions harmonieuses évoquant l'architecture italienne de la Renaissance.

Le château de Lourmarin. © Laurent - stock.adobe.com

A Lourmarin, la gastronomie est un art de vivre : on s'imprègne de la convivialité des terrasses de café et on se laisse charmer par la cuisine ensoleillée des restaurants. Les marchés provençaux regorgent de produits du terroir (fromage de chèvre, miel de lavande, huile d'olive) et les vignobles produisent des vins qui rivalisent avec les grands crus toscans.

Pas étonnant que l'écrivain et philosophe Albert Camus ait fait de Lourmarin son lieu d'inspiration et son refuge. Il est d'ailleurs possible de se recueillir sur sa tombe au cimetière proche de l'Église Saint-André de Lourmarin, où il repose à côté du romancier Henri Bosco, qui surnommait ce "village le plus charmant du Luberon" comme le "bastion de la poésie".

Tentés par une escapade à Lourmarin ? Pour vous offrir cette dolce vita secrète, préférez la voiture. Lourmarin est accessible via les routes départementales comme la D943 et la D27. Les villes les plus proches sont Aix-en-Provence et Avignon, joignables par les autoroutes A7 et A51 mais aussi desservies par le TGV. Depuis ces gares, vous pouvez louer une voiture ou rejoindre Lourmarin en bus.