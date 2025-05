Moins fréquenté que Chambord, ce château a tout d'un grand : on l'appelle "le géant du Val de Loire"

Ce château à l'atmosphère intime et familiale est un véritable colosse. Il mérite autant le détour que le plus connu des châteaux de la Loire.

Si le château de Chambord est le plus emblématique des châteaux de la Loire, avec son architecture Renaissance unique et sa superficie titanesque de 5 440 hectares (soit tout Paris intra-muros), il existe un autre château qui cumule les superlatifs, doté d'une dimension impressionnante, pourtant bien moins connu des Français.

Il ne figure pas dans les circuits touristiques classiques alors qu'on l'appelle le "Géant du Val de Loire". Et pour cause : sa hauteur vertigineuse le distingue d'entre tous : c'est le château le plus haut de toute la France, avec ses 48 mètres de hauteur, totalisant plus de 200 pièces sur 7 étages.

Le château de Brissac vu du ciel. © clemMTravel - stock.adobe.com

Situé à une quinzaine de kilomètres d'Angers dans la Vallée de la Loire, le château de Brissac a traversé les siècles depuis sa construction au XIème siècle. Il a accueilli des personnages historiques célèbres tels que Marie de Médicis ou encore Louis XIII. Ce qui en fait son originalité, c'est qu'il est encore habité par les descendants des propriétaires ancestraux depuis le 26 mai 1502, et qu'il conserve une certaine "tradition d'accueil".

Bien qu'il s'agisse d'un château privé habité encore par le duc, la duchesse de Brissac et leurs 4 enfants, il reste ouvert au public avec des visites libres ou guidées, des promenades thématiques, des marchés et des chasses aux œufs dans son parc. Le château organise même des événements insolites : descentes en rappel sur les façades du château ou encore, envolées de montgolfières. Ne manquez pas ce dernier événement organisé au cours des Montgolfiades les 22 au 23 août prochain.

Dès que vous pénétrerez dans le château, vous aurez la chance d'être interpellé par le marquis de Brissac en personne, et vous découvrirez un grand salon rassemblant des souvenirs de famille (portraits, photos, fleurs et bougies). "Chaque génération s'est attachée à transmettre l'amour et le respect d'un patrimoine", a confié propriétaire des lieux - le marquis Charles-André de Brissac - à Ouest France.

Vous allez aimer vous perdre dans l'immense parc du château, de pas moins de 70 hectares. Les amoureux et les familles se promènent entre les rosiers, les vignes et les arbres centenaires et peuvent se relaxer à bord d'une barque sur la rivière Aubance. Ce superbe parc sauvage fait toute la différence par rapport aux jardins des châteaux ultra touristiques de la Loire comme Villandry ou Chenonceau.

Le château de Brissac, véritable maison de famille, mérite d'être connu avec ses animations de caractère et son paradis des promeneurs. Comptez 1h30 de visite à l'intérieur et prenez tout votre temps pour rêver dans les jardins. Si les repas médiévaux sont ouverts aux groupes permettant la dégustation des bons vins de la cave en accompagnement d'un repas, il est possible de réserver une chambre d'hôtes historique aux tapisseries du XVIIe siècle, pour une ou deux personnes, comprenant le petit-déjeuner et la visite du château.