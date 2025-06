C'est la plage la plus secrète de Bretagne pour échapper à la foule

Cette plage est presque déserte l'été en Bretagne. Elle a une particularité unique.

Si vous vous rendez sur les terres bretonnes cet été, sachez qu'elles regorgent de joyaux de sable tous plus beaux les uns des autres. Mais la plupart subissent de plein fouet leur réputation de "carte postale" et une fois sur place, c'est l'envers du décor : on joue des coudes pour étendre sa serviette et on ne retrouve pas la quiétude tant espérée. Heureusement, il existe encore quelques spots préservés dans la région et celui que l'on vous a déniché est un petit bijou.

Le décor de cette plage respire le paradis vierge. Pas de parasols ni de snacks à l'horizon. Seulement du sable d'une blancheur éclatante, une eau d'une clarté exceptionnelle et le ciel azur au-dessus des têtes. Son eau est d'une couleur changeante entre bleu azur et vert émeraude en fonction de la lumière, rappelant des destinations bien plus exotiques. A travers son eau translucide, vous y apercevrez des poissons nager au bord.

On dit souvent que cette plage ressemble à celles de Belle-Île-en-Mer, sauf que victimes de leurs succès, elles sont bondées l'été. Ici, il ne manque pas de place, même durant la période estivale. Et cette plage a une forme particulière bien à elle, reconnaissable parmi toutes les plages de l'Hexagone : sa forme convexe en fait un lieu unique en Europe !

La plage des Grands Sables sur l'île de Groix en Bretagne vue du ciel, avec sa forme convexe si particulière. © Francois - stock.adobe.com

Elle forme une sorte de croissant inversé qui s'avance sur la mer, fruit de l'action combinée de deux courants marins opposés qui longent l'île et se rencontrent à cet endroit. Sa courbe bombée est également mouvante, sous l'influence des vents et des courants. Chaque année, cette plage se déplace ainsi de plusieurs mètres. Un phénomène fascinant étudié par les géologues qui cherchent à comprendre le processus.

Alors, où trouve-t-on cette plage si étonnante ? Sur l'île de Groix, entre la pointe du Spernec et la pointe de la Croix. Baptisée la Plage des Grands Sables, elle est digne du surnom de Groix. En effet, "l'île aux grenats" est réputée pour sa richesse minéralogique et on ne trouve que ça dans le sable fin des Grands Sables : la présence de grenats qui apporte cette teinte rousse subtile au sable blanc.

Comme toute bonne plage préservée, son accès se mérite. Il vous faudra d'abord rejoindre l'île de Groix depuis la ville de Lorient dans le Morbihan via une traversée en ferry de 45 minutes. Arrivés à Port-Tudy, vous emprunterez un sentier côtier durant 45 minutes avec de bonnes chaussures puis l'accès à la plage se fera via un sentier en pente plutôt déconseillé aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Si vous préférez le vélo, l'accès à la Plage des Grands Sables est situé à 15 minutes via des petites routes intérieures. Autrement, vous emprunterez le réseau de bus depuis le quai du Port-Tudy.