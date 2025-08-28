C'est l'endroit idéal pour prolonger l'été en France

Cette ville de bord de mer est la meilleure option pour ne pas déconnecter des grandes vacances.

Les grandes vacances touchent déjà à leurs fins mais cela ne signifie pas que l'été est terminé. Si les températures se sont déjà rafraîchies dans le nord de la France, affichant parfois 15 degrés de moins qu'au cœur de l'été, certaines régions conservent des températures douces jusqu'à l'arrière-saison, avec de belles journées ensoleillées. Pas besoin de prendre le bateau ni de faire une longue route, cette destination est idéale pour prolonger l'été en France :

A cet endroit, le mois de septembre est particulièrement appréciable, avec un ensoleillement exceptionnel et une ambiance plus tranquille que durant la haute-saison. Vous profiterez de la plage tout en bénéficiant des tarifs plus abordables et d'une faible fréquentation.

C'est une ville balnéaire des Landes réputée pour son cadre exceptionnel, nichée entre l'océan, deux lacs et entourée d'une forêt de pins. Ce paradis de nature, c'est Biscarosse, une station littorale qui ravira famille, couples ou amis : de l'amateur de baignade au féru de sports nautiques, du randonneur à vélo ou à pieds à celui qui appréciera la balade à cheval !

Une plage du lac du Sanguinet, longée de grands pins. © Thomas Pozzo di Borgo - stock.adobe.com

Si les températures de l'océan Atlantique peuvent être plus fraîches qu'en Méditerranée, avoisinant les 20 degrés en septembre, les eaux calmes et plus chaudes de ses deux grands lacs d'eau douce (Biscarosse-Parentis et Sanguinet) seront idéales pour la baignade, le paddle, la planche à voile ou le canoë. Cerise sur le gâteau, elles sont dotées de plages de sable blanc aux noms exotiques comme Maguide, Ispe, Navarrosse. Ajoutez-y des ports de plaisance de-ci de-là, des campings blottis sous les pins et un petit bourg charmant doté de boutiques, cafés et restaurants.

Le bord de mer de Biscarosse sera en revanche le terrain de jeu idéal des amateurs de surf, kitesurf ou voile et permettra de profiter d'une plage de sable fin infinie, des boutiques de Biscarosse-Plage sans la foule, et enfin de cafés et restaurants jusqu'au coucher de soleil...

La plage interminable de Biscarosse en famille ! © claudiameyer - stock.adobe.com

A Biscarosse, tout le monde y trouve son compte : ceux qui n'aiment pas se baigner ou lézarder au soleil iront se balader dans la forêt des Landes gigantesque qui entoure la ville, offrant des kilomètres de sentiers piétonniers et pistes cyclables ombragées. S'il est une expérience incontournable à ne pas manquer, c'est la promenade à cheval : les débutants partiront pour une balade tranquille en forêt et autour des lacs, tandis que les plus aguerris partiront au galop à travers les dunes puis sur la plage.

Enfin, vous aurez tout le loisir de découvrir le vrai visage de la région sous un rythme local : à vous les marchés typiques landais qui proposent une grande variété de produits frais et les plats typiques comme le foie gras, le confit de canard, les pâtés ou le pastis landais ! Prêts pour des vacances estivales prolongées à Biscarosse ?