Vacances scolaires 2024-2025 : rentrée perturbée dans une zone, dates et calendrier

VACANCES SCOLAIRES. La rentrée des élèves de la zone C est perturbée par les Jeux paralympiques de Paris. Quelle est la date de la rentrée et les prochaines vacances scolaires en 2024 et en 2025 selon ma zone ?

[Mis à jour le 26 août 2024 à 15h21] Après deux longs mois de vacances estivales, la rentrée scolaire de l'année 2024-2025 est imminente. Si au niveau national, la rentrée des élèves, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, se fera le lundi 2 septembre 2024, parmi les 12 millions d'enfants de retour sur les bancs de l'école, certains dont les établissements sont situés à proximité des lieux d'épreuves des jeux paralympiques qui se déroulent à Paris du 28 août 2024 au 8 septembre 2024 voient leur rentrée scolaire aménagée, en raison des restrictions de circulation et par mesures de sécurité.

Selon le rectorat, 91 établissements scolaires de l'Académie de Paris située en zone C sont impactés. Parmi ceux-ci, 44 sont situés en zone bleue ou rouge et 47 sont situés à proximité de ces zones. Des établissements scolaires seront concernés en banlieue parisienne également, dans les villes qui accueillent des sites olympiques comme Clichy-sous-Bois ou Saint-Denis en Seine-Saint-Denis (93) où les élèves auront cours dans un autre établissement de leur ville. Le département des Hauts-de-Seine (92) sera également impacté car traversé par certains transports en commun fortement surchargés.

Tout rentrera dans l'ordre ensuite pour les dates des vacances de la Toussaint. Retrouvez notre tableau récapitulatif des dates officielles des vacances scolaires 2024-2025, ainsi que les prochains jours fériés de l'année 2024 dans le calendrier ci-dessous.

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.

Vacances scolaires 2024-2025 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire Lundi 2 septembre 2024 Lundi 2 septembre 2024 Lundi 2 septembre 2024 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Vacances de février Fin des cours : samedi 22 février 2025

Reprise des cours : lundi 10 mars 2025 Fin des cours : samedi 8 février 2025

Reprise des cours : lundi 24 février 2025 Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 19 avril 2025

Reprise des cours : lundi 5 mai 2025 Fin des cours : samedi 5 avril 2025

Reprise des cours : mardi 22 avril 2025 Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025

L'académie de Paris est située dans la zone C. Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. Voici le calendrier des vacances scolaires de Paris en 2024-2025 :

Période de vacances Dates Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Vacances de février Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de printemps Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Début des vacances d'été Samedi 5 juillet 2025

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.