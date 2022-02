"Saint-Valentin 2022 : cadeaux et plans de dernière minute"

SAINT VALENTIN. La fête des amoureux a lieu ce lundi 14 février 2022. Lassé des classiques bouquets de roses rouges, vous opteriez bien pour un peu d'originalité. Les amoureux en quête de cadeaux, d'idées originales de dernière minute ou de sorties romantiques à Paris ou ailleurs sauront trouver le bon plan qu'il leur faut dans notre dossier.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 11h10] Ce lundi 14 février 2022, vous souhaitez sortir des sentiers battus pour la Saint-Valentin. Alors cadeau ou pas cadeau ? Si certains vous diront que le plus important est de partager du temps avec l'être cher, d'autres se sentiront blessés de ne pas voir de cadeau-surprise. Vous souhaitez offrir ou faire quelque chose d'original ? Vous souhaitez sortir du traditionnel bouquet de roses rouges ? Découvrez nos idées et sorties insolites ci-dessous.

Et si vous préférez passer la Saint-Valentin à la maison, pas de problème, retrouvez notre sélection de recettes et d'idées décos pour un repas romantique, mais aussi de films et de musique douce pour finir la soirée de la Saint-Valentin en beauté dans votre cocon. Enfin, tout en bas de notre dossier, nous vous avons glissé quelques poèmes d'amour.

Cuisinier(e) d'un soir : Cyril Lignac, qui propose par ailleurs une recette de conchiglie farcies au fromage de chèvre et gratinées au four pour la fête des amoureux, n'aura plus qu'à ranger son tablier. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte. Consultez des recettes sur le Journal des Femmes ou des livres consacrés à la cuisine et décorez vos assiettes comme les plus grands chefs. Une Saint-Valentin à la lueur des bougies : Devenez un ou une véritable spécialiste de l'esthétique pour une soirée. Allez faire quelques courses au Sephora du coin pour lui concocter un programme beauté. Au menu, un bain relaxant aux huiles parfumées, un masque et un soin du visage hydratant, pour finir avec un massage. Le tout dans une ambiance de musique zen et à la lueur des bougies. (Et aussi : Apprenez à faire un massage de tête) Se faire passer pour Tom Cruise : Pour rendre la fête un peu plus folle, pourquoi ne vous lanceriez-vous pas dans un cocktail maison ? Mais attention, préférez une recette un peu glamour, le Ti punch c'est chouette mais le Sex on the Beach c'est juste hot ! Autre option, si vous habitez Paris ou la petite couronne, piochez dans la cave d'All Apero Night qui livre à domicile de 20h à 6h du matin. Rendre exceptionnel ce qui ne l'est pas vraiment : "Et si on se faisait une soirée cinéma tous les deux... à la maison ?" Après tout, pas besoin de sortir le grand jeu pour passer une belle soirée en amoureux, et puis de toute façon trouver une baby-sitter à la dernière minute c'est mission impossible. Vous avez zappé la Saint-Valentin, il va donc falloir faire profil bas et même quelques concessions sur le choix du film. L'occasion de revoir "Casablanca", "9 1/2 semaines" ou "In the mood for love"... Bluffer : "Comment ça tu n'es pas prête ? Parce que ce soir je t'emmène à l'hôtel !" Casser la routine avec une nuit d'hôtel improvisée à la dernière minute, c'est une Saint-Valentin dont vous risquez de vous souvenir pour quelques temps. Si aucune chambre d'hôtel ne devait être disponible à moins de 100 kilomètres, il va falloir quand même trouver un moyen de faire rentrer cette soirée au moins dans le top 5 de l'année. On vous laisse creuser.

Quel cadeau choisir pour la Saint-Valentin ?

Un sondage YouGov réalisé pour Linternaute publié jeudi 10 février révèle quel est le cadeau idéal pour le 14 février, alors que les Français auraient en moyenne un budget cadeau de Saint-Valentin d'une valeur de 114€. En tête de liste, le voyage ou l'escapade romantique est plébiscitée par 20% des Français interrogés. La destination la plus convoitée pour la Saint-Valentin ? L'Italie arrive en tête, devant la France, puis l'Espagne.

Et pourtant, ce cadeau n'arrive pas en tête des choix des sondés, tout simplement parce qu'il n'est pas à la portée de tous : 22% offriront des fleurs à leur moitié, 19% du parfum, 13% des chocolats, 12% un bijou, 11% des vêtements ou une escapade/un voyage, 9% un soin/un massage, 7% de la lingerie et 6% des billets pour un spectacle ou un cadeau coquin (sex toy etc.). Il vous manque l'inspiration ? Piochez dans notre sélection des idées de cadeaux pour hommes ou femmes ci-dessous :

Quel repas à la maison pour la Saint-Valentin ?

Etes-vous prêts à réaliser un menu 100% maison ? Cyril Lignac n'aura plus qu'à ranger son tablier ! Nous vous livrons nos conseils, de l'entrée au dessert, en passant par la déco et les boissons, pour un repas original de Saint-Valentin. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte (toutes nos recettes plus bas).

Un élément insolite peut être de faire figurer dans votre plat des ingrédients aphrodisiaques tels que les huîtres, le gingembre et le chocolat. Côté boissons, sortez la bouteille de champagne qui fera encore un peu plus pétiller votre tête-à-tête. Vous préférez les cocktails avec ou sans alcool ? A l'apéritif, sortez le sirop de menthe et les crèmes fruitées ou de cacao.

Côté déco, place aux fleurs et bougies sur la table, des grands classiques certes, mais indispensables pour créer une atmosphère envoûtante, complétée par une lumière tamisée et une musique douce. Sur la table, optez pour votre plus belle vaisselle. On ne saurait trop vous conseiller de soigner la décoration de votre table avec une petite touche d'originalité, à l'aide d'un pliage de serviette qui sort de l'ordinaire :

Quelles recettes pour un repas de Saint-Valentin ?

Parmi les recettes de Saint-Valentin qui recueillent le plus de succès, nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères :

Quel restaurant choisir pour un menu de Saint-Valentin ?

Dîner au restaurant ou aux chandelles, c'est le type de repas privilégié pour célébrer la Saint-Valentin. Mais comment faire quand on manque de moyens ou si l'on est un(e) piètre cuisinier(ère) ? Dans le premier cas, des bons plans pas cher et sympa existent pour mettre le nez dehors tout en faisant plaisir à sa moitié. Il suffit souvent de les dénicher sur internet : à Paris, "capitale des amoureux", les bons plans ne manquent pas entre un dîner-concert sur un bateau à quai, un brunch romantique ou un souper rythmé par une playlist de lover. Paris recèle aussi de restaurants romantiques qui ne demandent qu'à être découverts. Ils ne proposent pas tous des menus spécialement préparés pour la Saint-Valentin, mais découvrir ces adresses à l'ambiance feutrée, souvent nichées dans des ruelles secrètes ou dans des quartiers historiques de la capitale, valent le détour en ce jour si particulier.

Vous souhaitez offrir ou faire quelque chose d'original ? Vous souhaitez sortir du traditionnel bouquet de roses rouges ? Sortez des sentiers battus avec notre sélection de sorties originales, dans toute la France :

Quelles sorties à Paris pour la Saint-Valentin ?

La capitale de l'Amour regorge de nombreuses adresses à l'ambiance intime pour fêter la Saint-Valentin lundi 14 février 2022. Côté expos, le musée Rodin propose une soirée Love pour les amateurs de sculpture et de poésie, avec un parcours amoureux dont la pièce maîtresse est le mythique Baiser de Rodin. 4 créneaux de visite sont proposés : 18h, 19h, 20h et 21h. Réservation exclusivement en ligne. Tarif plein : 27 € / tarif réduit : 12 € pour les 18-25 ans (inclus).

L'Aquarium de Paris propose quant à lui une ballade romantique, coupe de champagne à la main, avec deux guides présents pour faire découvrir les secrets de l'amour dans l'océan ainsi que la distribution d'un love book pour tout connaître sur la vie "sentimentale" des poissons Tarif : 30€/personne visite nocturne. Des dîners en amoureux sous l'Océan ou suisses sur la terrasse de l'Aquarium sont également proposés, ainsi qu'un spectacle féérique de Claire la sirène à 19h45 et 20h45. Réservations sur le site.

Si vous recherchez la détente totale à deux, l'hammam des Cent Ciels à Boulogne-Billancourt vous ouvre les bras pour un forfait spécial à deux (Hammam, sauna, piscine | Massage de 25 minutes | Thé à la menthe pour 170 euros). Enfin, dans Paris intra-muros, sachez que les chambres de l'hôtel Design Secret sont équipées d'un jacuzzi dans leur salle de bains, pour accueillir deux personnes. Chacune d'elles est décorée d'un thème sur Paris : Musée d'Orsay, Trocadéro, Tour Eiffel, Moulin Rouge, Atelier d'artiste ou Opéra Garnier.

Enfin, pour une balade romantique sur la capitale, rendez-vous aux Mur des Je t'aime. Œuvre murale de 40 m² reproduisant 311 "Je t'aime" en 250 langues différentes, le Mur des Je t'aime se découvre à deux aux Abesses, dans le square Jean Rictus. Réalisé par Frédéric Baron et Claire Kito en 2000, il vous fera découvrir aussi bien des langues familières (italien, espagnol, allemand) que des dialectes rares (kurde, occitan, yiddish, innuktitut). Promenez-vous sur l'Île Saint-Louis, le long des quais de Seine à la découverte des magnifiques façades, porches et devantures de l'île, et prenez la rue principale pour admirer les hôtels particuliers des 17e et 18e siècles. Flânez au calme dans les passages couverts parisiens : du Passage du Bourg-l'Abbé à la galerie Vivienne en passant par le Passage du Grand Cerf ou la Galerie de la Madeleine, arpentez, main dans la main, le Paris du début XIXe siècle. Toutes les adresses des passages parisiens.

Où passer un long week-end de Saint-Valentin en France ?

Cette année, la Saint-Valentin tombe à une date moyennement pratique pour ceux qui ambitionnent un week-end romantique dans des destinations dépaysantes. Mais rien ne vous empêche de partir en week-end prolongé. On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Quels films romantiques regarder à la Saint-Valentin ?

La La Land, Sur la route de Madison, 4 Mariages & 1 Enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le secret de Brokeback Mountain, Quand Harry rencontre Sally, Ghost, Call Me By Your Name... Avis aux couples cinéphiles, pour ce 14 février, on vous a concocté une sélection des plus belles histoires d'amour immortalisées au cinéma, des grands classiques aux comédies romantiques en passant par des romances qui vous feront verser des larmes :

Quelle musique romantique pour la Saint-Valentin ?

A l'occasion de votre dîner de Saint-Valentin, nous vous proposons de rendre ce moment encore plus parfait grâce à notre playlist des meilleures chansons d'amour parmi les plus marquantes de ces 70 dernières années, en français, en anglais, tirés le plus souvent de films. Still Loving You de Scorpions, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore Halleluyah de Jeff Buckley, on vous laisse les découvrir en musique, avec les paroles et l'histoire derrière :

Que vous soyez touché(e) au cœur par la flèche de Cupidon, amoureux en secret ou juste poète à vos heures perdues, la Saint-Valentin est le moment ou jamais de déclarer sa flamme ! Et pourquoi ne pas le dire avec des vers ? Si vous êtes moyennement inspiré, vous pouvez par exemple déclamer ces mots de Carol Arnauld, ex-chanteuse, auteure et compositrice française dans sa "Chanson d'amour" (1988) aux accents universels :

"J'ai du mal à trouver les mots

Qui seraient pour toi les plus beaux,

Qui te ressembleraient un peu

Auraient la couleur de tes yeux.

Oui, j'ai du mal à trouver les mots,

Les mots d'amour, les mots qu'il faut,

Pour te dire que je ne sais pas

Je ne sais pas vivre sans toi."

Si vous ne vous sentez décidément pas l'âme de Rimbaud, vous pouvez aussi recopier l'une des œuvres d'un poète amoureux. L'un de ceux que Louis Aragon a écrit pour Elsa, par exemple, devenue sa muse pour la vie (vous pouvez notamment piocher dans le recueil "Les Yeux d'Elsa", 1942). "La lettre", de Georges Sand, figure aussi en tête de liste des poèmes parfaits à ressortir pour l'occasion. Le lire en sautant les lignes paires promet une expérience des plus voluptueuses :

Je suis très émue de vous dire que j'ai

bien compris l'autre soir que vous aviez

toujours une envie folle de me faire

danser. Je garde le souvenir de votre

baiser et je voudrais bien que ce soit

là une preuve que je puisse être aimée

par vous. Je suis prête à vous montrer mon

affection toute désintéressée et sans cal-

cul, et si vous voulez me voir aussi

vous dévoiler sans artifice mon âme

toute nue, venez me faire une visite.

Nous causerons en amis, franchement.

Je vous prouverai que je suis la femme

sincère, capable de vous offrir l'affection

la plus profonde comme la plus étroite

en amitié, en un mot la meilleure preuve

dont vous puissiez rêver, puisque votre

âme est libre. Pensez que la solitude où j'ha-

bite est bien longue, bien dure et souvent

difficile. Ainsi en y songeant j'ai l'âme

grosse. Accourrez donc vite et venez me la

faire oublier par l'amour où je veux me

mettre.

Pour rester dans l'esprit érotique à la mode en cette Saint-Valentin 2020, pourquoi ne pas réciter à votre amour ces quelques vers de Victor Hugo - un quatrain coquin écrit par l'auteur pour une célèbre actrice de son époque, Alice Ozy :

Platon disait, à l'heure où le couchant pâlit :

-Dieux du ciel, montrez-moi Vénus sortant de l'onde !

Moi, je dis, le cœur plein d'une ardeur profonde :

-Madame, montrez-moi Vénus entrant au lit !

ET AUSSI : Envoyez une carte de Saint-Valentin à l'élu de votre coeur !