"8 mai 2021 : quelle est l'histoire de ce jour férié né en 1945 ?"

8 MAI FERIE - Que célèbre-t-on le 8 mai ? Pourquoi ce jour est-il férié ? Petit point sur les origines et l'histoire de ce jour chômé, mais aussi sur le déroulé des commémorations.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 17h12] Le 8 mai est un jour aux significations multiples. Ce jour férié depuis 1953 rappelle tout d'abord la victoire des Alliés sur le théâtre européen dans la Seconde guerre mondiale, et la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, même si cette date est contestée... Si la date du 8 mai 1945 est considérée comme celle de la capitulation de l'Allemagne nazie, événement qui mit fait à la guerre en Europe, elle aurait été artificiellement construite, pour des raisons politiques. En effet, ce jour-là, les forces militaires du Troisième Reich avaient déjà déposé les armes et accepté la défaite. En réalité, c'est le 7 mai 1945 que l'amiral Von Friedeburg et le général Jodl acceptent la capitulation sans conditions.

Hitler s'étant suicidé le 30 avril, l'amiral Dönitz, son successeur, envoie les deux hommes dans la ville de Reims, où est érigé le quartier général du commandement allié où s'est installé le général Dwight Eisenhower. Les responsables nazis, face à onze officiers alliés, signent dans les bâtiments d'un collège technique la fin de la guerre, en pleine nuit, à 2h41. Sont présents aussi pour signer le document officiel le général soviétique Ivan Sousloparov et le Français François Sevez, chef d'Etat-major du général de Gaulle.

8 mai 1945, sous l'impulsion de Staline

Mais pourquoi célèbre-t-on donc la capitulation du régime nazi le 8 mai ? Si la date du 7 mai n'a pas été retenue, c'est essentiellement pour raison politique, géopolitique même. Staline n'est pas satisfait que la capitulation ait été signée en Europe de l'ouest, sans qu'il ne soit présent. Le leader communiste considère - à raison - que l'action de l'armée soviétique, qui vient d'envahir Berlin, a été prépondérante dans la défaite de l'Allemagne nazie. Il exige donc qu'une autre cérémonie de capitulation soit organisée, dans la capitale du IIIe Reich vaincue. Le général de Gaulle a lui-aussi des raisons d'être gêné par la capitulation du 7 mai : si la France a signé le document officiel, elle l'a fait en tant que simple témoin et sans marque de déférence, ce qui rend furieux le leader français qui a tout fait depuis des mois pour que la République française réintègre de manière légitime le camp des forces alliés.

Le 8 mai 1945 à Berlin, en fin de soirée, un nouveau document est signé. Charles de Gaulle obtient auprès de Joseph Staline que le gouvernement français soit représenté par le général de Lattre de Tassigny, chef de la première armée française. La France est alors davantage considérée par les forces alliées présentes et apparaît comme faisant partie du camp des vainqueurs. L'acte de capitulation a été signé à 23h01 heure d'Europe centrale, mais à 01h01 heure de Moscou, en raison du décalage horaire. C'est donc le 9 mai que la ratification de la capitulation est enregistrée par le régime soviétique. C'est pour cette raison que la commémoration de la fin de le Seconde Guerre mondiale a lieu le 9 mai en Russie et en Europe de l'ouest depuis 70 ans.

Les monuments aux morts des villes et villages de France sont au cœur des commémorations du 8 mai 1945, correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec la reddition pure et simple des armées allemande face aux Alliés. Le président de la République a traditionnellement rendez-vous à 10h30 dans le centre de Paris : dépôt de gerbe au pied de la statue parisienne du général de Gaulle place Clémenceau dans le 8e arrondissement de Paris, puis remontée des Champs-Elysées avec l'hymne national place de l'Etoile et passage en revue des troupes. La cérémonie de commémoration se termine avec un hommage face à la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Arborant le bleuet de France à la boutonnière, le chef de l'État dépose une gerbe de fleurs devant la tombe du Soldat Inconnu. "Le Chant des Partisans" est interprété par le chœur de l'armée française, puis le chef de l'État signe le livre d'or de la flamme du Souvenir, avant de saluer les anciens combattants et responsables de l'État-major.

La traditionnelle cérémonie nationale, présidée par le chef de l'État, devrait encore se dérouler sans public cette année 2021. L'an dernier, seules quelques personnes étaient présentes à ses côtés : ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Premier ministre Édouard Philippe, les présidents des deux assemblées Gérard Larcher et Richard Ferrand, la ministre des Armées Florence Party et la secrétaire d'État aux Armées Geneviève Darrieussecq ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo et des autorités militaires. Il était néanmoins possible de regarder la cérémonie, retransmise en direct à la télévision.

Cette année 2021 comme l'an dernier, les cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 vont se dérouler dans les seuls chefs-lieux de département et dans les villes, sans public. Le préfet de chaque département pourra déposer au monument aux morts une gerbe pour pour respecter le devoir de mémoire malgré les restrictions liées à la crise sanitaire du coronavirus. Les maires aussi seront autorisés à aller déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts de leur commune, sans accueillir de public, en respectant strictement les mesures de distanciation.

Le 8 mai a été adopté comme le jour de commémoration de la capitulation de l’Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la réalité est nettement plus complexe. D’abord parce que cet événement ne marque la fin de la Seconde Guerre mondiale qu’en Europe, le conflit se poursuivant encore pendant quatre mois dans le Pacifique, entre le Japon et les Etats-Unis. Ensuite parce que différents actes de capitulation ont été signés à différents moments entre le 7 et le 9 mai, selon le référent temporel choisi.

Dans tous les cas, le début du mois de mai 1945 marque l’effondrement du Troisième Reich. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide dans son bunker de la chancellerie, tandis que les soldats soviétiques sont dans Berlin. Joseph Goebbels tente de prendre contact avec les Alliés afin de signer un armistice. Incapable d’établir le lien et refusant une capitulation sans condition, il se donne la mort avec son épouse et ses enfants le 1er mai. Le lendemain, la Bataille de Berlin s’achève avec la capitulation du général allemand Helmuth Weidling et des hommes chargés de la défense de la capitale. Du 4 au 6 mai, l’ensemble des forces nazies restantes (aux Pays-Bas, en Allemagne du Nord, au Danemark, en Bavière, à Breslau) se rendent aux Alliés. Herman Göring, le plus haut dignitaire nazi vivant, se livre aux autorités américaines à la frontière germano-autrichienne.

Il y a en réalité deux documents de capitulation : la première capitulation du 7 mai 1945, à Reims, et la deuxième capitulation du 8 mai 1945, à Berlin. Le grand-amiral Karl Dönitz a été nommé président du Reich par Hitler dans son testament. A la tête d’un gouvernement provisoire du Reich, il tente de négocier une série de redditions partielles face aux alliés occidentaux, afin de pouvoir continuer le combat à l’est contre les troupes soviétiques. Les Américains refusent le compromis. Le général allemand Alfred Jodl, envoyé par Dönitz, signe la capitulation le 7 mai à 2h41 du matin. Ce moment historique a eu lieu dans une salle du Collège technique et moderne de Reims, qui était alors le QG des forces alliées.

Seulement, cette signature n’est pas du goût de Staline, qui regrette l’absence de hauts-représentants soviétiques lors de cette signature. Une seconde capitulation est organisée le 8 mai dans la soirée à Karlshorst, près de Berlin. Cette fois, c’est le Commandant suprême de l’Armée rouge, Gueorgui Joukov, qui préside à la signature. C’est Wilhelm Keitel, commandant suprême des forces armées allemandes, qui signe la capitulation. Elle rentre en application à 23h01 le 8 mai. A l’heure de Moscou, cette heure correspond au 9 mai à 01h01 du matin. Aujourd’hui, c’est le 9 mai qui est célébré comme le jour de la capitulation allemande en Russie.

Officiellement, le nom du jour férié correspondant au 8 mai est "Victoire de 1945". L'utilisation du mot armistice, comme dans l'expression "armistice de 1945", que l'on trouve sur certains calendriers, n'est pas correcte. En effet, un armistice est une convention signée par des gouvernements. Elle met fin à un conflit armé en temps de guerre, mais ne met pas fin à l'état de guerre. C'est ce type de document qui a été signé le 11 novembre 1918 dans le wagon de Rethondes, démarrant un cessez-le-feu et les négociations qui aboutiront au Traité de Versailles, signé par l'Allemagne et les Alliés. En 1945, il s'agit bel et bien d'une capitulation du Troisième Reich. En effet, il s'agit d'une reddition pure et simple d'un belligérant, de la fin des combats et de l'état de guerre. D'où l'appellation "victoire de 1945" et non "armistice de 1945".

Revivez le débarquement de 1944, la libération de Paris et la libération de la France, la découverte par les soviétiques du camp d'Auschwitz et les derniers jours d'Adolf Hitler en images.

Le 8 mai 1945, à 15 heures, les cloches sonnent pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le général de Gaulle annonce lui même la capitulation allemande dans une allocution radiophonique. Partout en France, des scènes de joies accompagnent le 8 et le 9 mai, qui sont exceptionnellement des jours fériés pour célébrer la défaite de l'Allemagne nazie. Il reste alors des soldats allemands dans l'Hexagone (autour des ports de Dunkerque, Lorient ou Saint-Nazaire, notamment). La question des commémorations se pose très vite. Gouvernement et anciens combattants hésitent entre l'établissement d'une date unique - destinée à célébrer les victoires de 1918 et 1945 – et la mise en place d'une cérémonie spécifique à la Seconde Guerre mondiale.

La loi n°46-934 du 7 mai 1946 fixe au 8 mai (si c'est un dimanche) ou au dimanche suivant cette date les commémorations de la victoire de 1945. Le 8 mai était jusqu'alors associé à la fête de Jeanne d'Arc (voir plus loin). C'est en 1953 que le 8 mai devient réellement un jour férié institué, au même titre que le 11 novembre, quel que soit le jour de la semaine où il tombe. En 1959, un décret cherchant à limiter le nombre de jours chômés renvoie les Français au travail. Et en 1975, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, retire tout caractère officiel à la date. Son geste cherche à marquer la réconciliation franco-allemande, mais irrite de nombreux anciens combattants. C'est finalement François Mitterrand qui redonne au 8 mai son caractère de jour férié. La loi n°81-893 du 2 octobre 1981 rajoute cette journée à la liste des jours chômés dans le code du travail. Ce jour n'est pas célébré en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou en Allemagne.

Qui dit jour férié, ne dit pas forcément commerce fermé ! Alors que le 1er mai, tous les magasins sont exceptionnellement clôt à l'occasion de la journée du Travail, le 8 mai, la situation est tout autre. Les commerces d'alimentation et de jardinerie ouverts pendant l'épidémie de coronavirus devraient maintenir leurs portes ouvertes. Mais il est toutefois de conseiller de vérifier les horaires au cas par cas.

La journée du 8 mai est également une journée du souvenir essentielle dans les relations franco-algériennes. C'est en effet le 8 mai 1945 que démarrent les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, dans une Algérie alors colonisée par la France. Le drame démarre le 8 mai. Une manifestation de nationalistes algériens, réclamant l'indépendance de leur pays, est organisée en marge d'un cortège célébrant la victoire des Alliés. Ils réclament notamment la libération de leur chef - Messali Hadj - chef du PPA (Parti Populaire Algérien), emprisonné par les autorités françaises. Celles-ci exigent que les manifestants ne portent ni armes, ni drapeau algérien.

Lors de la manifestation, dans la ville de Sétif, un jeune scout musulman brandit un drapeau algérien au cœur d'un quartier très majoritairement peuplé par une population d'origine européenne. La police tente de retirer le drapeau et des tirs éclatent entre manifestants et policiers. Un jeune homme de 26 ans, drapeau algérien à la main, est abattu par un policier. La panique et la confusion s'accroissent alors que musulmans indigènes et populations d'origine européenne échangent des coups de feu. Le bilan dépasse les 20 morts de chaque côté. A Guelma, la police tire, tuant un manifestant. Dans les campagnes, des émeutes à l'encontre des populations d'origine européenne éclatent : 102 personnes sont tuées. Le gouvernement, mené par le général de Gaulle, envoie l'armée sur place. La répression – qui dure jusqu'au 22 mai - est terrible : exécutions sommaires, bombardements de villages, cérémonies de "soumission" au drapeau français. Le bilan officiel établi par les autorités françaises fait état de 1 000 morts. En réalité, le bilan serait cinq à dix fois supérieur selon les historiens.

Le 8 mai est également la date de la fête de Jeanne d'Arc. C'est en effet le 8 mai 1429 qu'une armée, menée par Jeanne d'Arc, est parvenue à délivrer la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. Chaque année, les fêtes johanniques d'Orléans célèbrent cet événement, culminant avec un grand défilé dans les rues du centre-ville le 8 mai. La région Centre-Val de Loire et la mairie de la ville ont demandé en 2015 l'intégration de ces festivités dans le patrimoine immatériel de la France, avant d'envisager une demande de classement à l'Unesco.

Dans un genre différent, le 8 mai est également un jour clé pour la droite nationaliste française. Au début du XXe siècle, l'extrême-droite, menée par l'Action française, organise son rassemblement le 8 mai devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris. Dans les années 1970, le Front national participe à ces cortèges, avant d'en prendre le leadership. C'est d'ailleurs Jean-Marie Le Pen qui décide de déplacer cette manifestation annuelle du 8 mai au 1er mai en 1988 : il s'agissait alors de tenir un meeting pour peser sur l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Depuis, le rassemblement organisé par le Front national continue de se tenir le 1er mai. D'autres groupes d'extrême-droite continuent, pour leur part, de défiler le 8 mai. Mais ce ne sera pas le cas cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus.