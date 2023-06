Nuit Blanche 2023 : programme, carte et musées ouverts

NUIT BLANCHE. La Nuit blanche 2023 à Paris promet d'être une expérience culturelle unique, mêlant art, créativité et découverte. Cette 21e édition, qui coïncide avec l'Olympiade culturelle et les préparatifs des Jeux olympiques de 2024, propose un programme captivant qui s'étend jusqu'au Grand Paris.

[Mis à jour le 3 juin 2023 à 13h51] La Nuit blanche à Paris, l'un des événements culturels les plus attendus de l'année, est sur le point de captiver les amateurs d'art et de culture le samedi 3 juin au soir. Pour sa 21e édition, qui coïncide avec l'Olympiade culturelle et les préparatifs des Jeux olympiques de 2024, cet événement promet d'être encore plus captivant que jamais. En effet, la Nuit blanche s'étend cette année jusqu'au Grand Paris, offrant ainsi aux participants une expérience culturelle enrichissante dans toute la région. Alors que vous préparez votre itinéraire pour cette visite nocturne, vous vous demandez probablement quelle approche adopter pour profiter pleinement de cette nuit exceptionnelle. Heureusement, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez commencer par explorer les installations artistiques près de chez vous en utilisant la carte interactive de l'événement développée par Mapstr. Cette option pratique vous permettra de découvrir des œuvres incroyables sans avoir à parcourir de longues distances.

Cependant, si vous êtes prêt à vous aventurer à travers Paris, vous serez récompensé par une ambiance unique et des expériences artistiques variées. Cette année, la directrice artistique de la Nuit blanche, Kitty Hartl, a choisi de mettre en valeur la Seine, le célèbre fleuve parisien. La Seine se transformera en un sentier imaginaire qui vous guidera le long de sa rive, illuminant la nuit de créations artistiques fascinantes. Au cours de votre parcours le long de la Seine, vous pourrez admirer des installations artistiques éphémères, des performances théâtrales en plein air et des projections vidéo spectaculaires sur les monuments emblématiques de Paris. Chaque recoin de la rive sera animé par des artistes talentueux qui vous transporteront dans un univers créatif et onirique.

La Nuit blanche est également l'occasion de découvrir des artistes émergents et de participer à des projets collaboratifs. De nombreux quartiers de Paris et du Grand Paris participent activement à l'événement, offrant ainsi une multitude d'expériences uniques à explorer. Que vous soyez passionné par la musique, la danse, la peinture ou la sculpture, vous trouverez sans aucun doute des créations qui éveilleront votre curiosité et nourriront votre esprit artistique. Pour rendre cette expérience encore plus enrichissante, n'oubliez pas de vous perdre volontairement dans les rues pittoresques de la capitale. Paris est connue pour son charme romantique et son architecture époustouflante, et la Nuit blanche offre une occasion parfaite de redécouvrir ces trésors cachés sous un nouvel éclairage.

La Nuit Blanche 2023 s'étend de Paris à la banlieue (24 communes du Grand Paris). Outre Paris intra-muros, on la retrouve dans les Hauts-de-Seine (92) à Gennevilliers, Nanterre ; en Seine-Saint-Denis (93) à Bobigny, Saint-Ouen ou dans le Val-de-Marne (94) à Nogent-sur-Marne, Alfortville ou encore dans l'Essonne (91) à Juvisy-sur-Orge. Découvrez la carte interactive des installations de la Nuit Blanche à Paris et en banlieue issue de l'application mobile Mapstr, téléchargeable sur Ios ou Android, conçue pour vous repérer pendant la Nuit Blanche :

Plus de 200 projets artistiques sont à découvrir gratuitement à Paris et dans sa métropole, le 3 juin 2023, de 19 heures à 1 heure du matin, comme par exemple les amusants Yeti Pop, la performance acrobatique de la danse des lions, les costumes pour enfants Playsack de Fredun Shapur ou encore les très décalés catcheurs mexicains Lucha Vavoom de Rita D'Albert !

YÉTIS POP : une vingtaine de créatures hybrides, colorées et farfelues sillonnent le parvis de l'Hôtel de Ville à travers le public. Des performances ludiques et surprenantes à rollers, où les corps sont en mouvement et les costumes chatoyants. À partir de 21 heures, les Yétis Pop se dispersent sur les rives de Seine (entre le tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV) et accompagnent les fanfares dans leurs déplacements endiablés. Métro : Hôtel de Ville. Horaires : de 21 h à 1 h du matin.

Yetis Pop © CLACK - Chama Chereau

SUNSET IN PARIS : installation flottante monumentale de Mike Rijnierse (Pays-Bas) et de Ludmila Rodrigues (Brésil), basés à La Haye aux Pays-Bas. Sunset in Paris recrée le phénomène quotidien du coucher de soleil dans le paysage urbain de la capitale. Ce moment précis est ici étiré, il ne dure pas quelques minutes, mais toute la nuit. En figeant le phénomène de disparition et en le rendant visible à 360 degrés, l’œuvre crée une expérience spatiotemporelle contemplative et perturbante. Installation visible sur la Seine, à la pointe est de l'île Saint-Louis dans le 4e arrondissement de Paris. Métro : Sully-Morland. Horaires : de 22 h à 5h du matin.

SUNSET IN PARIS © Sunset_in_Delft-Mike_Rijnierse-Ludmila_Rodrigues-2021

LA DANSE DES LIONS : dans un costume de lion stylisé, danseurs et acrobates imitent les mouvements de l’animal. Danse traditionnelle de la culture chinoise et d’Asie, ces performances acrobatiques au fort pouvoir symbolique fascinent et apportent bonne fortune. Elles célèbrent, le temps de la nuit, un monde hybride, mi-humain, mi-animal. Métro : Hôtel de Ville. Horaires : de 21 h à 1 h du matin.

Les costumes PLAYSACK du designer Fredun Shapur (1968 - réédition 2023) : les déguisements Playsack du designer Fredun Shapur (1929-2019) ont été réalisés à partir de sacs en papier, figurant toutes sortes d'animaux (léopard, zèbre, renard, ours, lion, panda, singe, tigre, cochon, chouette, lapin et grenouille). La réédition des Playsack, 55 ans après leur création, en collaboration avec Mira Shapur, fille de l'artiste, offre une opportunité inédite de réunir à nouveau les douze animaux de sa formidable invention. Pendant Nuit Blanche, les enfants sont invités à venir chercher et à enfiler un costume, véritable œuvre d'art à porter et à emporter, pour se transformer en un ensemble de petites créatures animalières. Métro : Hôtel de Ville. Horaires : de 21 h à 1 h du matin.

PLAYSACK de Fredun Shapur © Archives Fredun Shapur2

LUCHA VAVOOM : catch mexicain et danse burlesque : originaire de Los Angeles et fondé en 2002, le show de Lucha Libre, produit par Rita d’Albert, mélange le catch mexicain à des performances pour un show décalé et démesuré, made in USA. Un ring de boxe prend place dans la rue et accueille une chorégraphie des meilleurs luchadors du monde rassemblés spécialement pour Nuit Blanche : des superstars venues du Mexique, de Los Angeles et d’Europe. Parés de costumes déjantés et de masques de Lucha Libre, les catcheurs se rencontrent sur le ring, chacun avec leur personnalité et leur mouvement signature. Les actions s’enchaînent, animées par un maître de cérémonie, des performances burlesques et acrobatiques, sur les rythmes de musique mexicaine, de cumbia colombienne et de boogaloo. Métro : Châtelet. Horaires : de 21 h 30 à 2 h du matin.

CATCH MEXICAIN ET DANSE BURLESQUE © Lucha VaVoom

DANSE SOUFIE avec derviche tourneur : Rana Gorgani, artiste chorégraphique d'origine iranienne spécialisée dans les danses du monde persan, réalise une série de performances inédites dans la galerie Sud du Petit Palais, sur

fond de musique contemporaine et minimale,. Depuis plusieurs années, elle se consacre à la spiritualité soufie à travers la danse, dans une optique universelle, contemporaine et laïque. Elle est l'une des très rares derviches tourneurs féminins au monde ! La danse soufie se distingue par un mouvement continu et rotatif entraînant le danseur dans un état extatique. Cette danse ancestrale est traditionnellement réservée aux hommes. Métro : Champs-Élysées - Clemenceau, Franklin D. Roosevelt ou Invalides. Horaires : de 20 h à 1 h du matin.

Nuit Blanche posera un regard artistique sur l'Axe Seine, moteur de développement économique et de rayonnement culturel qui traverse la capitale, la Métropole du Grand Paris et rejoint Rouen et Le Havre, partenaires de l'événement pour la deuxième année consécutive. "La manifestation permettra par ailleurs de porter une attention toute particulière au fleuve qui accueillera célébrations et compétitions lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les établissements culturels situés le long de ses rives seront étroitement associés à l'événement", annonce le communiqué de presse.

Kitty Hartl © Nethzer Torres

La Seine a été choisi comme thème pour cette nouvelle édition par la directrice artistique Kitty Hartl, qui organise à nouveau la Nuit Blanche cette année 2023 (après l'année 2022). Une reconnaissance pour l'artiste autrichienne, qui a connu l'inventeur de l'événement, Jean Blaise, alors qu'elle était à Nantes. En parallèle, elle a fondé en 2004 le Cabaret New Burlesque, rendu célèbre à travers le film Tournée de Mathieu Amalric, primé à Cannes en 2010.

Les festivités artistiques sont organisées le premier week-end de juin depuis cette année 2023, soit dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin 2023.