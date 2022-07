Festival d'Avignon 2022 : 20 spectacles du OFF à ne pas manquer

FESTIVAL D'AVIGNON. Jusqu'au 30 juillet 2022, les festivaliers peuvent découvrir quelques 1540 spectacles de la nouvelle édition du Off d'Avignon. Comment trouver son bonheur dans cette foisonnante programmation ?

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 15h24] Le festival OFF d'Avignon, né avec Mai 68 et avec une volonté de redonner un peu de place à la spontanéité en parallèle du "Festival In" propose près de 1 540 spectacles qui se déroulent chaque jour dans la charmante ville d'Avignon et aux alentours. Véritable carrefour de talent, des artistes et comédiens de tout horizon se réunissent pour offrir au public un mois de juillet théâtral.

En plein cœur de la Cité des Papes, les théâtres (Laurette Théâtre, Théâtre Le Palace, La Scala) font salle comble. A l'affiche cette saison, des pièces incontournables (Huis Clos, Une histoire d'amour, La machine de Turing) et des seuls-en-scène triomphaux (Caroline Vigneaux, Fred Blin, Florent Peyre). Théâtrophiles émérite ou novices du balcon, sortez vos agendas !

Pièce à succès, théâtre contemporain, one-man et one-woman show délirant, impossible de ne pas trouver le spectacle qui vous mettra des étoiles pleins les yeux :

Huis Clos au Laurette Théâtre

Pièce phare et historique du Théâtre Français, Huis clos de Jean-Paul Sartre se livre sur les planches du Théâtre Laurette pour le Festival Off d'Avignon 2022. Elle vous est présentée par une troupe de comédien au jeu remarquable dans une mise en scène travaillée d'une main de maitre. Sartre nous décrit son idée de l'enfer où la torture n'est pas physique : " l'enfer, c'est les autres ". Trois personnages se retrouvent, à leur mort, dans une même pièce et leur procès (à huis clos) débute. Ils proviennent de milieux sociaux très différents et chacun juge son voisin sur les actes de sa vie. Leur avenir est scellé en enfer et ils ne pourront le quitter. En somme, une charmante réflexion sur le jugement d'autrui.

Huis Clos au Laurette Théâtre à partir de 16,5€

​​​​​Alice Guy, Mademoiselle Cinéma

A l'affiche du Théâtre Baretta, Caroline Rainette rend un hommage brillant à l'une des pionnières méconnues du 7ème art : Alice Guy. De Paris à New York, suivez les aventures passionnantes d'une femme libre et indépendante et d'une réalisatrice exceptionnelle et passionnée dont l'impact a été décisif pour le cinéma. De 1896 à 1922, elle réalisera plus de 1000 films… rien que ça ! Un spectacle étonnant porté par 3 comédiens de talent et sublimé par des extraits de films d'époque.

Alice Guy, Mademoiselle Cinéma à partir de 16,5€

Sur les traces d'Arsène Lupin au Laurette Théâtre

Retrouvez la piste du fameux Arsène Lupin au Festival Off d'Avignon ! Grâce à ses talents de mentalisme, Jean-Michel Lupin usera de son savoir sur son public qu'il utilisera comme une carte aux trésors. Voyagez en dehors de la réalité avec ce spectacle de contrôle de l'esprit et des pensées impressionnant. Avec un fil conducteur autour du " gentleman cambrioleur " Lupin, vous resterez émerveillés et confus face à cet artiste qui mêle poésie, magie et mystère.

​​​​​​​​​​​​​​Sur les traces d'Arsène Lupin au Laurette Théâtre à partir de 13,95€

​​​​​Contre-Temps au Théâtre Buffon

C'est une œuvre musicale entre la France et Broadway, mise en scène par Samuel Sené, retraçant la vie d'un chef d'orchestre méconnu : François Courdot ! C'est à Paris que l'aventure commence, le compositeur sera rapidement récompensé du Prix de Rome mais constatant un manque d'entrain pour son œuvre et son travail, il s'exila aux Etats-Unis. Broadway, terre de tous les possibles : François Courdot y triomphera avec ses œuvres singulières et y vivra une vie fantasque. Découvrez l'histoire de cet artiste au Festival Off d'Avignon !

​​​​​Contre-Temps au Théâtre Buffon à partir de 10,95€

​​​​​​Les salles d'attentes au Théâtre de l'Observance

Vous aviez rendez-vous ? Cette consultation ne se réserve pas sur Doctolib… Ne manquez pas cette comédie bien ficelée signée David Yol. Les salles d'attentes du Festival Off d'Avignon voient passer de sacrés personnages… Dans une salle d'attente (d'où le titre), faites connaissance avec Eric, Nadia, Paul et Catherine. Ils attendent leur rendez-vous avec le psy et l'attente va être longue… entre le couple en pleine crise, le fou et Catherine un peu toc-toc, des tensions vont se créer et le public, lui, glousse de rire.

​​​​​​Les salles d'attentes au Théâtre de l'Observance à partir de 19,5€

​​​​​​Florent Peyre dans Nature au Théâtre Le Palace

Retrouvez un Florent Peyre survolté pour célébrer le Festival OFF d'Avignon ! Dans son nouveau spectacle à la frontière entre le théâtre de comédie et le one-man show, l'humoriste, habitué de l'émission Vendredi Tout Est Permis, interprète les membres d'une troupe d'une comédie musicale dans le stress du soir de la première. Sur une mise en scène d'Eric Métayer, le comédien du film Raid Dingue sensibilise à la cause de l'écologie en imitant 5 animaux… Fou rire assuré !

​​​​​​Florent Peyre dans Nature au Théâtre Le Palace à partir de 29,5€

​​​​​​Une histoire d'amour à La Scala Provence

Rendez-vous incontournable du Festival OFF d'Avignon : Une histoire d'amour, la nouvelle pépite d'Alexis Michalik ! Récompensée d'un Molière de la mise en scène du théâtre privé, découvrez cette pièce empli d'émotions. Katie et Justine vivent le parfait amour et cherchent à avoir un enfant. Elles essayent l'insémination artificielle et ça fonctionne. Elles vont être parents ! Katia porte le bébé mais à quelques jours de l'accouchement, Justine disparait et ne donne plus jamais de nouvelles. Cependant voilà, Katia apprend que ses jours sont comptés et sa fille a besoin d'une figure parentale. Entre son frère à la vie instable et l'irresponsable Justine, elle n'est pas au bout de ses peines…

​​​​​​Une histoire d'amour à La Scala Provence à partir de 18,5€

​​​​​​La Machine de Turing à La Scala Provence

Faites la rencontre du génie britannique des mathématiques à la vie incroyable : Alan Turing ! En pleine Seconde Guerre Mondiale, face à l'utilisation, par les Allemands, d'une machine de cryptage inviolable, les Alliés forment une équipe pour décrypter les messages de l'opposition. Alan Turing deviendra alors le pionnier de l'informatique que l'on connait aujourd'hui. L'œuvre a été récompensée de 4 Molières dont celui de l'Auteur Francophone vivant, du Théâtre Privé, de la Mise en scène et du Comédien dans un spectacle du Théâtre Privé. Un spectacle saisissant !

​​​​​​La Machine de Turing à La Scala Provence à partir de 10,95€

​​​​​​Fred Blin dans A-t-on toujours raison ? Which witch are you ?

Vous le connaissez certainement de la série télévisé Scène de Ménage dans le rôle d'Estève, artiste aux multiples facettes, Fred Blin part dans tous les sens. One-man show résolument drôle qui suscite la confusion ! L'humoriste réfléchit à la nature de l'Homme avec un grand H, aux questions de genre, aux inégalités et à la pression sociale. Si son maquillage est grossier, son spectacle, lui, est un bijou de poésie, d'humour et de loufoquerie.

​​​​​​Fred Blin dans A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? à partir de 8,95€

​​​​​​Lolla Wesh dans On ne peut plus rien dire

COUCOUUU ! Avec ses vidéos aux milliers de vus sur internet, sa moustache et sa voix grave, Lolla Wesh revient pour la 3e année au Festival OFF d'Avignon avec son Stand Up Drag. Véritable non-conformiste, elle brise les codes et débarque sur les planches du Théâtre de L'ange pour représenter la scène Drag et vous faire rire aux éclats. Entre sexualité, mode, astrologie, sa dyslexie et ses choix de vie, la plus rock des Drag Queens a la recette pour vous faire passer une bonne soirée.

​​​​​​​​​​​​​Lolla Wesh dans On ne peut plus rien dire à partir de 11,3€

​​​​​​Elie Semoun et ses monstres au Théâtre Le Palace

Elie Semoun se renouvelle complétement pour son 7e one-man show. Pari réussi pour le comédien, c'est un succès ! Applaudi du public, ce spectacle met en scène des nouveaux personnages politiquement incorrects et monstrueux ! Entre la stand-upeuse 100% trash, un raciste qui swipe sur Tinder et un djihadiste repenti, Elie Semoun vous présente ses monstres sur la scène du Théâtre Le Palace.

​​​​​​Elie Semoun et ses monstres au Théâtre Le Palace à partir de 33€

​​​​​​Roméo et Juliette ou l'énergie du désespoir

L'histoire de Roméo et Juliette comme vous ne l'avez jamais vue ! Avis aux romantiques, le Théâtre de l'Observance vous offre, pour cette nouvelle édition du festival OFF d'Avignon, une version revisitée de l'œuvre de Shakespeare. Dans un monde bousculé par des crises politiques et sanitaires, des confinements et des reconfinements, quelle place reste-t-il pour la spontanéité, l'innocence, l'amour ? A la croisée de l'absurde, du psychédélique et de l'underground, Lucie Bonnefoy Cudraz et Romane Journeau, pour la Compagnie La Mauvaise Herbe, vous apportent un élément de réponse.

​​​​​​Roméo et Juliette ou l'énergie du désespoir à partir de 19,5€

​​​​​​Caroline Vigneaux

Nommé aux Molières 2019 dans la catégorie " Molière de l'Humour ", le one-woman show ludique et délirant de Caroline Vigneaux fait l'unanimité. Avec plus de 300 000 spectateurs conquis et 4 représentations à guichets fermés à l'Olympia, c'est LE spectacle d'humour immanquable du OFF cette année. Au programme, au Palace Avignon, un tour d'horizon hilarant et sans tabou des quelques 6023 années de domination masculine… A ne pas manquer !

​​​​​​Caroline Vigneaux à partir de 33€

Mes copains d'abord, de Joseph Gallet et Pascal Rocher

Au Palace Avignon toujours, découvrez Mes copains d'abord, nouvelle comédie incontournable de Joseph Gallet et Pascal Rocher, auteurs - à succès - de Dîner de famille et De quoi je me mêle. Sur une mise en scène au cordeau signée Anne Bouvier, partez à la rencontre de cinq amis d'enfance. Suite à une promesse de jeunesse (et afin de préserver leur amitié), ils se réunissent tous les dix ans. Cette année, Samuel, devenu patron d'un grand groupe, leur propose un jeu inhabituel… Chacun devra convaincre tous les autres qu'il est le meilleur. Le vainqueur remporte sa fortune colossale. De quoi mettre à l'épreuve leur amitié !

Mes copains d'abord, de Joseph Gallet et Pascal Rocher à partir de 15€

​​​​​​Charlotte des Georges dans La Reine des Abeilles

Vous avez aimé ses chroniques sur France Inter et RTL ? Vous allez l'adorer sur scène ! A l'affiche du Théâtre des Corps Saints, Charlotte des Georges (Pep's, Une chance de trop…) vous propose La Reine des Abeilles, spectacle drôle et émouvant dans lequel la comédienne évoque les difficultés pour devenir mère. Un parcours du combattant incisif, ultra-rythmé à découvrir d'urgence.

Charlotte des Georges dans La Reine des Abeilles à partir de 16,3€

​​​​​​Ben-Hur la parodie !

C'est un grand classique du OFF d'Avignon. Ben-Hur, la parodie, de Hugues Duquesne, Olivier Mag et Luc Sonzogni, troque cette saison les planches du Rouge Gorge pour celles du Palace. On y retrouve tous les éléments qui ont fait le triomphe de la pièce : un humour empreint de fraicheur qui rappelle autant Mel Brooks que les Monty-Pythons, des costumes d'époque, des jeux de son, lumière et vidéo… Bref, un pur moment de détente à destination de toute la famille !

​​​​​​Ben-Hur la parodie ! à partir de 25€

​​​​​​Le tour du monde en 80 jours

Le Festival OFF d'Avignon accueille cette saison un spectacle d'un nouveau genre. Le Tour du Monde en 80 jours en théâtre 4D. Au programme, des effets spéciaux, des diffuseurs de fragrance, des jeux de lumières et de fumée… plongez au cœur de cette course à la découverte du monde de Phileas Fogg. L'œuvre de Jules Vernes y est sublimé, festif et (surtout) hilarant ! C'est un pari réussi.

​​​​​​Le tour du monde en 80 jours à partir de 12€

Gustave Eiffel en fer et contre tous

Retrouvez Alexandre Delimoges dans ce seul-en-scène récompensé du Prix du Meilleur Auteur d'Avignon en 2018. Gustave Eiffel vous donne rendez-vous au Festival OFF d'Avignon pour En fer et contre tous. Véritable prodige de sa génération et génie de l'architecture, Eiffel construit le plus haut monument du monde en étant confronté à des opinions contrastées. Cette pièce vous emmène suivre la vie d'un visionnaire qui finira par être détesté du peuple français.

​​​​​​​Gustave Eiffel en fer et contre tous à partir de 16,5€

​​​Et Dieu créa le Swing !

Il y a du swing dans l'air au théâtre Les 3 Soleils ! Découvrez le nouveau spectacle des Swing Cockt'Elles, une comédie musicale déjanté et rayonnante. Alain Sachs, récompensé à plusieurs reprises aux Molières pour ses œuvres, crée et met en scène cette ode à la vie remplie d'humanité. Le trio de filles vous emmène pour un road-trip autour du Swing, de sa mélodie, son histoire et de sa quête d'amour.

​​​​​​Et Dieu créa le Swing ! à partir de 16,5€

​​​​​​Festival d'été Aushopping

Du 1er au 30 juillet 2022, l'été vous attend au Centre commercial Aushopping ! Preuve de succès, le festival retrouve la scène avignonnaise pour la deuxième fois. Rendez-vous de l'humour, de la musique et d'artistes talentueux, le Festival d'été est à ne pas manquer. La composition va vous faire rêver. Ont répondu à l'appel : les humoristes AZ et son One-man show Exister, Tom Villa et son spectacle Les nommées sont… ou encore la troupe du Jamel Comedy Club. Du côté de la musique, des concerts tribute pour Johnny avec Phoenix 66 et aussi, Francis Cabrel avec D'une ombre à l'autre.

Vous trouverez facilement votre bonheur parmi l'élection Miss Vaucluse, Marina Cars, Rémi & Les comptines, Les magiciens des bulles et tant d'autres.

​​​​​​Festival d'été Aushopping à partir de 8,95€

Bonus en Avignon ! Palais des Papes + Pont d'Avignon à visiter

Profitez d'un instant sans théâtre pour partir à la découverte du célèbre Pont d'Avignon et du Palais des Papes. Classé au patrimoine Mondial de l'UNESCO, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond ! C'est un monument porteur d'histoire, emblème du patrimoine français, édifié au 12e siècle et qui détruit en grande partie par la suite. Continuez la visite avec le Palais des Papes, le plus important palais gothique de l'Occident qui symbolise l'influence de l'église chrétienne sur cette civilisation. Avignon vous révèle tous ses secrets !

Palais des Papes + Pont d'Avignon à visiter à partir de 11,5€

Cette 76e édition du Festival d'Avignon se déroulera pour la dernière fois sous la direction d'Olivier Py, directeur du festival depuis 2013 qui sera remplacé par Tiago Rodrigues en 2023. Comme chaque année, ce sont 40 lieux du IN, dont certains classés sur la liste du Patrimoine de l'Unesco, qui sont investis par des comédiens et des comédiennes venus du monde entier. Toute la programmation du IN

Les réservations se font en ligne pour certaines représentations. Par ailleurs, une carte d'abonnement est également proposée. Elle peut s'avérer pratique et rentable si vous prévoyez de voir beaucoup de pièces. Elle offre les avantages suivant : une réduction de 30 % à l'entrée des salles de spectacle du OFF, un accès au Village du OFF lors des soirées privées organisées par AF&C, un réduction à l'entrée des théâtres partenaires du festival OFF (en France et à l'étranger) jusqu'en juin suivant, une réduction sur les billets du circuit "Avignon Vision" (petit train), une réduction à l'entrée de certains musées et monuments.

Il est possible de réserver en ligne sur le site officiel du Festival d'Avignon. Créez votre espace personnel sur le site en cliquant sur "Mon Compte", enregistrez vos coordonnées et ajoutez vos justificatifs (pour les tarifs réduits et spécifiques).

Les places peuvent être achetées et retirées aux guichets situés soit à la Boutique du Festival tous les jours de 10 heures à 19 heures. Un numéro de téléphone est disponible aux mêmes horaires, le 04 90 14 14 14.

Le Festival bat son plein dans la Cité des Papes du jeudi 7 au mardi 26 juillet 2021 pour le IN et du jeudi 7 au samedi 30 juillet pour le OFF.