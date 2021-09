Visa pour l'image 2021 : les photos percutantes de l'actualité du monde

VISA POUR L'IMAGE - La 33e édition du festival de photojournalisme de Perpignan met l'accent sur la crise sanitaire, les tragédies migratoires et rend hommage à la faune sauvage. Découvrez un concentré des expositions en images.

[Mis à jour le 1er septembre 2021 à 17h18] Visa pour l'Image propose de dévoiler les clichés de photojournalistes talentueux qui prennent des risques pour dévoiler l'état réel du monde. Parmi les thématiques abordées, outre la crise sanitaire du Covid 19, les conflits en Syrie, en Afghanistan, en Ethiopie, ou encore en Birmanie, le festival rend hommage à la faune sauvage menacée par le changement climatique, avec une rétrospective consacrée au photographe français Vincent Munier, l'un des plus grands photographes animaliers du monde, et une exposition sur les profondeurs marines de l'Américain Brian Skerry. Découvrez les photos de cette 33e édition :

Les secrets des baleines en Alaska La 33e édition du festival Visa pour l'Image présente jusqu'au 26 septembre à Perpignan une vingtaine d'expositions de photographes montrant des reportages sur l'actualité de l'année écoulée et des événements passés. Le photographe Brian Skerry dévoile, à travers son reportage au large de l'Alaska pour National Geographic, "le secret" des baleines à bosse se nourrissant de harengs. Ensemble, sous l'eau, elles soufflent pour créer un rideau de bulles qui encercle les poissons, avant de remonter la gueule ouverte au centre du filet à bulles. © Brian Skerry / National Geographic

Visa pour l'image, les images choc du photojournalisme

Chaque année, des images percutantes de l'actualité du monde entier sont dévoilées au grand public grâce à Visa pour l'Image. Une vingtaine d'expositions de photos en accès libre à Perpignan, rassemblant les points de vue de photographes sur l'actualité de tous les continents, mais aussi des expositions hommage ou thématiques, des soirées de projections (sauf cette année en raison du coronavirus), la possibilité de rencontrer de grands photographes, de débattre lors de tables rondes... Depuis 33 ans, le Festival International du Photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, constitue l'un des principaux événements de la photographie en France et à l'international. Vu comme "le plus grand magazine du monde", il réunit, sur une dizaine de jours, tous les grands acteurs internationaux de la presse et de la photo. Ce festival est le témoignage d'une violence quotidienne que les photoreporters du monde entier refusent de voir banalisée. Un jury de directeurs photo remettent, lors de l'événement, les prix des "Visas d'or" parmi tous les sujets vus dans l'année (publiés ou non) dans les catégories Visa d'or de la Presse Quotidienne, Visa d'or News, Visa d'or Magazine, ainsi que le lauréat du Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan, Visa d'or Paris Match News, et le Visa d'or Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, catégorie Magazine... Retrouvez le programme complet du festival sur le site de Visa pour l'image.