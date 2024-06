Hellfest 2025 : la date de la prochaine vente des billets est imminente !

HELLFEST. Les organisateurs du festival de métal ont déjà dévoilé les dates de l'édition 2025 ainsi que celle cruciale de l'ouverture de la vente des pass 4 jours.

C'est une première pour le Hellfest. Alors que le cru 2024 n'a même pas commencé, les organisateurs du festival de metal à Clisson ont déjà dévoilé les dates de l'édition 2025 de ce plus grand rassemblement de metal et de musiques extrêmes : du 19 au 22 juin 2025, sur 4 jours donc, comme c'est le cas depuis 2022, et la billetterie sera ouverte le mardi 9 juillet 2024, à 13 heures pétantes, prête à exploser à nouveau les scores de connexion pour obtenir un pass 4 jours (l'intégralité de ce type de pass est mise en vente). L'an dernier, en l'espace de quelques minutes, la vente des pass 4 jours était sold-out avec près de 30 000 personnes connectées au total !

Aucun prix n'a encore été annoncé pour les pass 4 jours de l'édition 2025. Pour information, le pass 4 jours de cette année a coûté 329 euros aux festivaliers, avec l'accès gratuit au camping. Evidemment, il est encore trop tôt pour connaître ne serait-ce qu'un seul nom de la programmation de cette édition 2025. Les pass 1 jour seront quant à eux mis en vente quelques mois plus tard, comme d'habitude.

La grande messe du metal prend place actuellement sur les terres de Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique non loin de Nantes, depuis ce jeudi 27 jusqu'à dimanche 30 juin 2024. Au total, 180 groupes se produisent sur les scènes du site avec, en têtes des affiches, les légendaires Metallica, les Foo Fighters emmenés par Dave Grohl, l'ancien batteur de Nirvana, Queens of The Stone Age, The Offspring, Megadeth, Shaka Ponk, Dropkick Murphys ou encore, The Prodigy !

