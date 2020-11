Nuit des musées 2020 : la 16e édition maintenue dans sa version numérique

NUIT DES MUSEES - Samedi 14 novembre 2020 aura bien lieu la 16e édition de la Nuit européenne des musées mais dans sa version digitale intitulée #NuitDesMuséeChezNous !, en raison du confinement instauré pour lutter contre la propagation du Covid-19.

[Mis à jour le 6 novembre 2020 à 18h49] La 16e édition de la Nuit européenne des musées est annulée physiquement compte tenu de la fermeture des lieux culturels en plein confinement jusqu'au 1er décembre, mais sa version numérique, #NuitDesMuséeChezNous !, est belle et bien maintenue au samedi 14 novembre 2020 avec un "programme ludique et surprenant" sur les réseaux sociaux. Rencontres, jeux, visites coulisses, collections en ligne, podcats, web-séries… Les amoureux de cuture pourront naviguer dans les musées de France et de toute l'Europe en un simple clic.

La 16e édition de la Nuit des Musées était initialement prévue le 16 mai, mais elle a été reportée au samedi 14 novembre 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Avec le confinement, elle est maintenue uniquement grâce aux réseaux sociaux. "Le choix d'une date à l'automne, plusieurs semaines après la rentrée scolaire, permettra d'inclure à la programmation des événements de l'opération nationale "La classe, l'œuvre!" avait indiqué le ministère de la culture dans un communiqué. Les musées participants sont d'ordinaire plus de 1 200 en France et 3 200 au total, y compris les musées d'environ trente autres pays européens.

Durant l'événement, tous les contenus proposés par les musées participants sont gratuits. Une occasion d'avoir une autre approche du patrimoine et des monuments de sa ville plus ludique. Un espace, régulièrement mis à jour, est publié sur le site internet de la Nuit des Musées et recense les événements numériques proposés par les musées le soir du samedi 14 novembre. Ceux-ci sont également relayés sur les réseaux sociaux en amont du 14 novembre via le hashtag #NuitDesMuséeChezNous !.

La Nuit des Musées est l'occasion de découvrir les richesses des collections de nos musées gratuitement. Pour cette nuit un peu particulière, les musées proposent des contenus inédits en version digitale. Au programme, des visites virtuelles, des conférences, des podcasts, des jeux initiatiques, des mapping vidéos sont proposés par les musées participants à l'opération, qu'ils soient basés à Paris, Lyon, Nice, Toulouse et dans bien d'autres villes de France.

La Nuit européenne des Musées a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication et elle fêtera cette année sa 16e édition samedi 14 novembre 2020. Si elle rassemble plus de 2 millions de visiteurs chaque année, cette année 2020 si particulière à cause du coronavirus, elle se déroulera exclusivement en ligne sous l'appellation #NuitDesMuséeChezNous !.

La Nuit des Musées est un événement totalement gratuit qui a lieu chaque année depuis 15 ans.