Pompéi au Grand Palais : visite de l'exposition en images et en vidéo

EXPO POMPÉI - Le Grand Palais propose une plongée au cœur des fouilles du célèbre site archéologique italien. L'exposition numérique immersive ouvre ses portes ce mercredi 1er juillet 2020. Visite virtuelle en avant-première.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 18h57] Ce mercredi 1er juillet 2020 s'ouvre au public l'exposition tant attendue Pompéi, qui devait initialement débuter au mois de mars. Le Grand Palais plonge le visiteur dans les fouilles archéologiques du site de Pompéi dans son Salon d'honneur (entrée Square Jean Perrin). La ville de Pompéi, riche d'une histoire multiséculaire, prospérait dans l'Antiquité sous la domination de Rome, notamment grâce à son commerce et ses terres fertiles. La ville à l'art florissant fût engloutie en une nuit, le 24 octobre de l'an 79. L'éruption du Vésuve dévasta la ville et anéantit sa population aisée, la figeant dans le temps. L'exposition restitue avec émotion l'histoire de cette cité engloutie sous la lave. Découvrez la visite en images et vidéo :

L'exposition Pompéi est prolongée jusqu'au 27 septembre 2020. La réservation est obligatoire sur la billetterie en ligne du Grand Palais. Concernant les mesures sanitaires liées au coronavirus, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à partir de 11 ans, aucun service de vestiaire n'est proposé et des circuits de visite pour réduire les croisements de flux et respecter la distanciation physique ont été aménagés. Par ailleurs, la capacité d'accueil des visiteurs est réduite de deux tiers.

Son site archéologique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en 1997, est aujourd'hui visité chaque année par près de 4 millions de visiteurs. Il est une véritable concentration d’œuvres d'art antiques : portrait de femme intacte, fresques de scènes animalières, objets d'art et d'artisanat, mosaïques... Afin de partager avec le public ces découvertes historiques, la RMN (Réunion des musées nationaux) proposera de présenter le site archéologique le plus célèbre du monde de manière totalement inédite !

Reconstitution d'une rue de Pompéi avec vue sur le volcan en éruption. © GEDEON Programmes

Pompéi au Grand Palais est une exposition d'un genre nouveau, offrant une expérience sensorielle qui plonge le visiteur au cœur de la ville antique et lui fait revivre le quotidien des Pompéiens. En grande partie numérique, l'exposition présente d'impressionnantes projections immersives de la ville antique tristement célèbre, accompagnées de bruits de la ville et de musiques originales, et des reconstitutions 3D d'une extrême précision, grâce à des technologies de pointe déployées sur le site archéologique (cartographie laser, thermographie infrarouge, photogrammétrie) et des prises de vue en très haute résolution de la société GEDEON Programmes, en collaboration avec le Parc archéologique de Pompéi.

L'exposition Pompéi présente également des découvertes des anciennes (bijoux, meubles, statue de Livie, fresque de Vénus sur un char tiré par des éléphants) et des nouvelles fouilles du site archéologique : amulettes et divers ustensiles en faïence, pâte de verre, ivoire, os, ambre, bronze, lapin en marbre et mosaïque du nympheum Ariane et Dionysos. Enfin, des copies de moulages des victimes viennent rappeler la fin tragique de la ville.

Lapin en marbre du Parc archéologique de Pompéi. © GEDEON Programmes / Stéphane Compoint

L'exposition Pompéi s'ouvre sur la vie effervescente de ses rues reconstituées en 3D, à partir notamment de prises de vues effectuées par des drones. En milieu de parcours, le visiteur est plongé au cœur de l'éruption volcanique, de manière chronologique, jusqu'à ce que la totalité de l'exposition soit envahie par la coulée pyroclastique. La troisième partie est consacrée à la redécouverte de la cité, des fouilles commencées au XVIIIe siècle aux découvertes plus récentes. La dernière partie de l'exposition permet la contemplation des fresques décorant les plus belles villas de Pompéi.

Fresque avec amphores du comptoir d’un thermopole, Ier siècle après J.-C. Pompéi, intersection de la rue des Noces d’Argent et de la rue des Balcon. © GEDEON Programmes

L'exposition du Grand Palais est ouverte les lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h avec une nocturne le mercredi, de 10h à 22h. Une fermeture exceptionnelle de l'exposition aura lieu le vendredi 1er mai. Le Grand Palais est fermé de manière hebdomadaire le mardi.

Plein tarif : 14 euros

Tarif réduit : 10 euros

Tarif tribu (4 personnes dont 2 jeunes de 16-25 ans) : 38 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans

Gratuit pour les jeunes de 16 à 25 ans inclus les mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin entre midi et 22h (dernière entrée à 21h) dans le cadre de l'opération Places aux jeunes !.

Gratuit pour les abonnés Sésame, les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse.

Gratuit dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées le samedi 16 mai 2020, dès 20 heures (dernière entrée à minuit).

Réservez les différents tarifs appliqués sur la billetterie du Grand Palais.

Adresse : 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris.

Métro : Champs-Élysées – Clemenceau (lignes 1 et 13), Franklin D. Roosevelt (ligne 9) et Invalides (lignes 8 et 13).

RER : Invalides sur le RER C.

Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93.

Téléphone : 01 44 13 17 17

Site officiel du Grand Palais

Situé en bordure des Champs-Elysées face au Petit Palais dans le 8e arrondissement de Paris, le Grand Palais offre plus de 77 000 m² d'espace d'expositions à plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Il est divisé en trois espaces : les galeries nationales qui abritent les expositions de peinture, le Palais de la Découverte dédié à la science, et la nef dédiée aux expositions et salons.

En plus de la grande exposition sur Pompéi, le Grand Palais présentera, du 12 novembre 2020 au 4 janvier 2021, une exposition sur le Noir & Blanc, aux mêmes horaires que l'exposition Pompéi, mais à des tarifs plus bas (plein tarif : 10 euros / tarif réduit : 7 euros / tarif tribu (4 personnes dont 2 jeunes de 16-25 ans) : 27 euros). L'exposition Noir & Blanc : une esthétique de la photographie présente 300 tirages emblématiques des collections de la BNF parmi plus de 200 photographes dont Man Ray, Robert Doisneau, Helmut Newton, Diane Arbus, Brassaï, et Cartier Bresson. Elle prend place dans la Galerie sud-est du Grand Palais.

C'est en prévision de l'Exposition Universelle de 1900, dans le but de servir de Palais des Beaux-Arts que le Grand Palais a été construit. Sa construction commencée en 1897 a été achevée comme prévu en 3 ans. Son architecture a fait l'objet d'un concours lancé en 1896 qui a été remporté par les architectes Deglane, Louvet, Thomas et Girault. Dans leur projet, le Grand Palais faisait partie d'un vaste programme urbain comprenant aussi le Petit Palais et le pont Alexandre III. L'objectif était de créer une perspective entre l'avenue des Champs Elysées et les Invalides. Dès 1898, il fut décidé que les bâtiments ne seraient pas détruits comme c'était souvent le cas après une exposition. Dans les années 1960, André Malraux, alors ministre de la Culture, demandera à un certain Reynolds d'aménager une partie du Grand Palais en galeries d'expositions temporaires. Ce sera chose faite en 1966 avec la première présentation dédiée à l'art des pays d'Afrique Noire. Depuis, plus de 250 expositions internationales y ont été organisées. Le Grand Palais est classé au titre des monuments historiques depuis 2000.