Grève RATP : quelles prévisions de trafic dès lundi 23 mai ?

GREVE RATP. Suite à un appel à la grève lancé pour les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 mai 2022 par les syndicats du réseau de bus et trams de la RATP, doit-on s'attendre à de fortes perturbations de trafic ? Ce que l'on sait des prévisions.

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 16h15] Trois nouvelles journées de grève sont prévues du lundi 23 mai au mercredi 25 mai 2022 à l'appel de l'ensemble des syndicats du réseau de surface (RDS), suite à l'échec des négociations sur le temps de travail des machinistes. Les agents des bus et des tramways, "les réseaux de surface", seront massivement mobilisés, protestant contre les conséquences de l'ouverture à la concurrence du réseau d'autobus de la RATP à partir du 1er janvier 2025.

Afin de "préserver" leurs "conditions de travail", les syndicats de la RATP appellent les agents des bus et des tramways de laisser à l'arrêt leurs véhicules durant les trois jours de grève : "Aucun bus ni aucun tramway RATP ne circulera sur le réseau", indiquent les syndicats dans un communiqué commun posté sur la page Facebook de FO-RATP RDS. Pour l'heure, la direction de la RATP n'a pas encore divulgué les prévisions du trafic. Lors de la précédente grève, un tiers des bus étaient à l'arrêt la journée entière et un tramway sur deux ou trois circulaient seulement aux heures de pointe...

Après les précédentes journées noires des 25 mars et 18 février, les syndicats UNSA, FO, CGT, Solidaires, CFDT et SAT des "réseaux de surface" continuent de dénoncer, dans un communiqué commun, les accords d'entreprise engendrés par l'ouverture à la concurrence du réseau des autobus parisien à l'horizon 2025, qu'ils considèrent comme une "casse des conditions de travail des machinistes -receveurs".

Les négociations entre les syndicats et la direction sur un accord sur le temps de travail des conducteurs des bus et tramways parisiens n'a pas abouti. Les syndicats ont refusé de signer la proposition de la direction de la RATP du 4 avril qui consistait en une augmentation du temps de travail de 120 heures par an comprenant la suppression de 6 jours de RTT, en échange d'une hausse de salaire de 2 600 euros bruts annuels. Ainsi, à compter du 1er juillet, la direction de la RATP prendra des mesures unilatérales : "20 heures supplémentaires par an contre 420 euros bruts d'augmentation", détaille Le Parisien.

Lundi 23, mardi 14 et mercredi 25 mai 2022, la situation devrait être particulièrement difficile sur le réseau des bus et tramways, beaucoup moins dans les métros et RER, d'après les premières informations délivrées par les syndicats. Voici ce que l'on sait pour l'heure des perturbations de la grève RATP des 23, 24 et 25 mai, dans le détail :

Perturbations métro : le trafic des métros ne devrait pas être impacté les 23, 24 et 25 mai.

Perturbations RER : le trafic des RER ne devrait pas être impacté les 23, 24 et 25 mai.

Perturbations bus : selon les syndicats, "aucun bus" ne devrait circuler sur le réseau RATP les 23, 24 et 25 mai. Cette information reste à vérifier auprès de la direction de la RATP.

Perturbations tram : d'après les syndicats, "aucun tramway ne devrait circuler sur le réseau RATP les 23, 24 et 25 mai. Cette information reste à vérifier auprès de la direction de la RATP.

Où consulter les prévisions de trafic RATP en temps réel ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.