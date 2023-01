"Grève RATP : vers une mobilisation illimitée prochainement ?"

GREVE RATP. Après la mobilisation du 19 janvier contre la réforme des retraites qui a occasionné de fortes perturbations sur le trafic des métros et RER, les syndicats de la RATP ne ferment pas la porte à la possibilité d'une grève illimitée. Mais quand ?

Le trafic est revenu à la normale à la RATP ce vendredi 20 janvier 2023, suite au mouvement de grève contre la réforme des retraites qui a paralysé la majorité des transports en communs nationaux et locaux et qui a rassemblé 1,12 million de personnes dans les rues de France selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU), qui s'est réunie ce jeudi soir, a appelé à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites le mardi 31 janvier prochain, et entend également maintenir la pression sur le gouvernement en appelant à de nouvelles grèves "aux alentours du 23 janvier", jour de présentation de la loi en conseil des ministres, selon des propos rapportés par BFMTV. On ne sait pour l'instant pas comment cet appel se traduira en termes de perturbations à la RATP en début de semaine prochaine.

Le Parisien a interrogé plusieurs représentants syndicaux de la RATP suite à ce premier acte de grève. "C'est une grande réussite pour un premier jour", s'est réjouit Jean-Christophe Delprat, conducteur de métro et secrétaire fédéral à FO transports et logistique, dans les colonnes du quotidien francilien. Reste à savoir si ces nouvelles mobilisations trouveront un écho au sein de la RATP.

Les agents de la RATP réfléchissent à une grève illimitée

Interrogée par Le Parisien sur une évolution du mouvement vers une grève illimitée, une source syndicale FO a déclaré : "Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on sent la colère. Et si on entre dans une grève illimitée, cela pourra être compliqué pour le gouvernement. Il appartiendra aux salariés de le décider". "Nous, on est prêts à repartir jusqu'à ce que la réforme soit abandonnée, même si financièrement, ce ne sera pas facile", a par ailleurs affirmé un groupe de conducteurs de métro au quotidien.

La mobilisation du jeudi 19 janvier nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le mouvement social pourrait être reconduit aisément grâce à un préavis de grève "à durée illimitée" déposé au mois de décembre 2019, comme le mentionne TF1 Info.