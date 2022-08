Visa pour l'image 2022 : les images choc du photojournalisme

VISA POUR L'IMAGE. Du 27 août au 11 septembre 2022 se tient la 34e édition du célébrissime festival international de photojournalisme à Perpignan. Découvrez un concentré des expositions en images.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 18h34] Visa pour l'Image propose de dévoiler les clichés de photojournalistes talentueux qui prennent des risques pour dévoiler l'état réel du monde. La prochaine édition de ce festival annuel se tient à Perpignan du 27 août au 11 septembre 2022. Parmi les thématiques abordées, de l'Ukraine au changement climatique, le festival propose une exposition sur la viande de Brousse du photo-journaliste sud-africain Brent Stirton et rend hommage au photographe serbe Goran Tomasevic, l'un des plus grands photographes de guerre au monde à travers une rétrospective de 30 années de photographies. Découvrez une sélection des photos présentées lors de cette 34e édition :

Quel est le programme de la 34e édition de Visa pour l'Image ?

Durant 15 jours à Perpignan, des images percutantes de l'actualité du monde entier sont dévoilées au grand public gratuitement grâce à Visa pour l'Image. Au menu, 25 expositions de photos en accès libre dans le centre-ville de Perpignan, rassemblant les points de vue de photographes sur l'actualité de tous les continents, mais aussi des expositions hommage ou thématiques, 6 soirées de projection au Campo Santo, la possibilité de rencontrer les photographes exposants, de s'instruire au cours des conférences et des lectures de portfolios... Visa pour l'Image n'est pas uniquement consacré au reportage de guerre. Cette année seront remis aux photographes 7 Visa d'or, 3 Bourses et 5 Prix !

Toujours à Perpignan, dans le cadre de ce festival, la librairie Sauramps présentera de nombreuses signatures de livres et l'institut Jean Vigo présentera le travail des lauréats des Bourses Canon du documentaire vidéo court-métrage et les reportages des nommés du Visa d'or de l'information numérique France Info. Enfin, il est à noter que certaines expositions seront accessibles virtuellement sur le site internet de Visa pour l'image.

Où se déroule Visa pour l'Image 2022 ?

Les expositions du festival de photojournalisme Visa pour l'Image se tiennent à l'Eglise des Dominicains, au Couvent des Minimes, au Palais des Congrès, à l'Atelier d'urbanisme, à l'Hôtel Pams et à la Caserne Gallieni, dans la ville de Perpignan.

Les expositions se tiennent à Perpignan en accès libre du samedi 27 août au dimanche 11 septembre 2022, tous les jours de 10 heures à 20 heures. Les soirées de projections au Campo Santo se déroulent quant à elles uniquement du lundi 29 août au samedi 3 septembre. Enfin, deux semaines sont réservées aux groupes scolaires, du lundi 12 au vendredi 16 septembre et du lundi 19 au vendredi 23 septembre.

Qu'est-ce que le festival Visa pour l'image ?

Depuis 34 ans, le Festival International du Photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, constitue l'un des principaux événements de la photographie en France et à l'international. Vu comme "le plus grand magazine du monde", il réunit, sur une quinzaine de jours, tous les grands acteurs internationaux de la presse et de la photo. Ce festival est le témoignage d'une violence quotidienne que les photoreporters du monde entier refusent de voir banalisée. Un jury de directeurs photo remettent, lors de l'événement, les prix des "Visas d'or" parmi tous les sujets vus dans l'année (publiés ou non) dans les catégories Visa d'or de la Presse Quotidienne, Visa d'or News, Visa d'or Magazine, ainsi que le lauréat du Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan, Visa d'or Paris Match News, et le Visa d'or Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, catégorie Magazine... Retrouvez le programme complet du festival sur le site de Visa pour l'image.