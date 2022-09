Nébuleuse : Orion vue par le télescope James Webb, tout savoir sur le phénomène

NEBULEUSE. Le télescope James Webb a immortalisé la nébuleuse d'Orion. Considérés comme les objets célestes les plus beaux que l'on connaisse, les nébuleuses sont en réalité les restes d'étoiles en fin de vie. Localisation, taille, types, découvrez les secrets de ces formations fascinantes.

[Mise à jour le 13 septembre 2022 à 14h00] Ce dimanche 11 septembre 2022, le télescope James Webb a braqué ses instruments sur Orion, la nébuleuse la plus proche de la Terre. L'équipe franco-canadienne responsable de l'étude a ainsi publié une image extrêmement précise de la région interne de la nébuleuse. On peut y voir l'étoile θ2 Orionis, particulièrement brillante, un amas de jeune étoiles et des "filaments denses de matière, qui pourraient favoriser la naissance d'une nouvelle génération d'étoiles, ainsi que des systèmes stellaires en formation", d'après le communiqué de presse du CNRS. Les scientifiques nous invitent donc à plonger dans une véritable pouponnière d'étoiles.

Vastes nuages de gaz et de poussières interstellaires, les nébuleuses font partie des plus beaux objets que l'on connaisse dans l'Univers. Les astronomes amateurs les traquent à travers l'oculaire de leur télescope, tandis que les professionnels tentent d'en savoir plus sur ces merveilleuses formations. Distance, taille, origines, il existe différents types de nébuleuses qui offrent des spectacles variés à ceux qui les observent. Certaines émettent de la lumière, alors que d'autres réfléchissent la lumière qu'elles reçoivent, d'autres encore sont des nuages sombres qui se découpent sur un fond lumineux, dessinant des formes fascinantes. Il existe probablement plusieurs dizaines de milliers de nébuleuses dans notre galaxie et nous n'en connaissons qu'une petite partie.

Qu'est-ce qu'une nébuleuse ?

Une nébuleuse est un nuage interstellaire composé de gaz et de poussières. Leurs tailles sont colossales et peuvent atteindre plusieurs centaines d'années-lumière. En se contractant, la nébuleuse chauffe les gaz qui la composent et provoque la formation d'étoiles. C'est pour cela que l'on dit que les nébuleuses sont des pouponnières d'étoiles. Leur luminosité peut leur être propre, c'est-à-dire qu'elles émettent de la lumière, on parle alors de nébuleuse diffuse. D'autres reflètent la lumière émise par d'autres corps, ce sont des nébuleuses par réflexion. Certaines sont des deux types à la fois. Les nébuleuses peuvent avoir différentes origines.

Les nébuleuses planétaires sont le résultat de la fin de vie d'une étoile de masse modeste. Celle-ci se transforme en naine blanche entourée de nuage de gaz : la nébuleuse. Il est possible que le Soleil forme ce type de nébuleuse lorsqu'il atteindra les derniers stades de sa vie.

Les régions HII, ou régions d'hydrogène ionisé, sont des nébuleuses composées de nuages d'hydrogène dont la densité et la taille peuvent varier. Certaines n'accueillent qu'une étoile en leur sein, d'autres des milliers. Les atomes d'hydrogène, excités par la lumière émise par une étoile proche émettent alors de la lumière.

Certains de ces nuages de gaz et de poussières sont issus de l'explosion d'une étoile extrêmement massive : une supernova. Ce type de nébuleuse est appelé "rémanent de supernova".

Les nébuleuses obscures sont des nuages de gaz ou de poussières froids. Ils ont la particularité de ne pas être lumineux. On les observe en général lorsqu'elles masquent la lumière émise par les objets situés derrière elles.

Malgré leur nom, les nébuleuses planétaires n'ont rien à voir avec une planète. Elles contiennent en leur cœur une étoile de faible masse en fin de vie, une naine blanche. Ces nébuleuses tirent leur nom d'une méprise des astronomes qui les ont longtemps confondues avec des planètes.

Leur formation est liée au cycle de vie de l'étoile que l'on retrouve en leur centre. Lorsque celle-ci vieillit, elle s'effondre sur elle-même, et seule sa partie la plus centrale forme une naine blanche alors que la zone extérieure de l'étoile est pulvérisée. Les gaz ainsi expulsés forment alors un nuage qui entoure l'étoile et donne ainsi naissance à la nébuleuse.

Où se trouvent les nébuleuses ?

Les nébuleuses sont des nuages de gaz et de poussières interstellaires qui se trouvent dans l'espace. Un certain nombre d'entre elles se situent autour d'une étoile morte ou en train de mourir. D'autres sont simplement des amas de gaz dont l'origine remonte au tout début de l'histoire de l'Univers.

Quelle est la nébuleuse la plus proche de la Terre ?

La nébuleuse la plus proche de notre planète est la nébuleuse d'Orion. Elle se trouve dans la constellation d'Orion à environ 1 340 années-lumière de la Terre. À titre indicatif, ce chiffre représente 12 millions de milliards de kilomètres. Par comparaison, Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous se trouve à 4,22 années-lumière de la Terre.

Quelle est la plus belle nébuleuse ?

Les nébuleuses peuvent arborer des formes diverses, des couleurs variées et leur taille peut dépasser le millier d'années-lumière. L'apparence de ces formations fait l'objet de photographies toujours plus spectaculaires à mesure que nos télescopes spatiaux se perfectionnent. Parmi les plus belles nébuleuses photographiées à ce jour, on trouve la nébuleuse de la Carène, celle du Crabe ou encore celle du Papillon photographié ci-dessous par le télescope spatial Hubble.

Quelle est la plus grande nébuleuse ?

La plus grande nébuleuse connue à ce jour est la nébuleuse de la Tarentule. Elle se trouve dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan qui se situe au niveau des constellations de la Dorade et de la Table. Son diamètre est de 1 862 années-lumière. Elle a été identifiée en 1751 par un astronome français, Nicolas-Louis de Lacaille, mais a longtemps été prise pour une planète durant les siècles précédents.

Quelle est la nébuleuse photographiée par James Webb ?

Le télescope James Webb a récemment photographié plusieurs nébuleuses. En juillet 2022, le télescope le plus puissant jamais mis au point a transmis parmi ses premiers clichés une image de la nébuleuse de la Carène. L'image a permis notamment d'apprécier les performances inédites du télescope puisque cette nébuleuse avait déjà été photographiée par le passé par le télescope Hubble dont les clichés étaient moins précis que ceux de James Webb.

Les premiers clichés du télescope James Webb comprenaient également une photographie de la nébuleuse de l'Anneau austral, située dans la constellation des Voiles. Elle contient en son centre deux étoiles dont une naine blanche qui a provoqué la formation de la nébuleuse.

Le 6 septembre 2022, le télescope a de nouveau publié un cliché présentant cette fois la nébuleuse de la Tarentule. Cette image est de loin la plus précise qu'il existe de cette nébuleuse, dévoilant "des détails de sa structure et de sa composition, ainsi que des douzaines de galaxies en arrière-plan", commente la NASA.

Pour observer une nébuleuse depuis la Terre, il faudra vous équiper d'un télescope ou d'une paire de jumelles. Cependant, si vous ne possédez pas ce matériel, vous pouvez tout de même admirer à l'œil nu la nébuleuse d'Orion. Il faudra toutefois posséder de bons yeux, bénéficier d'un ciel dépourvu de pollution lumineuse et avoir une petite dose d'imagination.

À l'aide d'un télescope ou d'une paire de jumelles, vous pourrez percevoir davantage de détails et admirer des nébuleuses plus discrètes comme la nébuleuse de la Tête de Cheval et la nébuleuse de la Lyre par exemple.

Quelle nébuleuse est visible au télescope ?

Équipé d'un télescope, vous devriez pouvoir admirer un certain nombre de nébuleuses dans le ciel nocturne, à condition de savoir où les chercher… Pour cela, munissez-vous d'une carte du ciel et repérez en amont les objets célestes que vous souhaitez voir.

Parmi les nébuleuses observables depuis la Terre au télescope, vous pouvez vous intéresser à trois nébuleuses situées dans la constellation d'Orion : la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de la Tête de Cheval ainsi que la nébuleuse de la Flamme. D'autres nébuleuses sont également visibles comme la nébuleuse de la Lyre située dans la constellation du même nom ou encore la nébuleuse de l'Haltère dans la constellation du Petit Renard et la nébuleuse de la Blue Snowball dans la constellation d'Andromède.

Qu'est-ce qu'une nébuleuse galactique ?

Une nébuleuse galactique est une nébuleuse qui se trouve au sein de notre galaxie, la Voie Lactée. On en connaît aujourd'hui plus d'un millier mais les scientifiques estiment qu'il pourrait en exister plusieurs dizaines de milliers dans notre galaxie.

Quand est apparue la nébuleuse solaire ?

L'hypothèse de la nébuleuse solaire est un modèle élaboré par les scientifiques qui explique la formation de notre étoile, le Soleil. La nébuleuse solaire était alors un nuage de gaz formé par l'explosion d'une supernova, c'est-à-dire la mort d'une étoile extrêmement massive. On ne connaît pas la date de cet évènement mais on imagine que cette nébuleuse était présente il y a plus de 4,6 milliards d'années. Peu à peu, sous la force de gravité, le nuage s'est comprimé, les gaz se sont agglomérés autour des amas de matière. Chaque amas a formé une étoile au sein de la nébuleuse. Parmi toutes ces étoiles naissantes s'est formé le Soleil, il y a environ 4,57 milliards d'années.

Quelle est la liste des nébuleuses ?

Plusieurs milliers de nébuleuses ont été découvertes, mais parmi celles-ci, certaines sont particulièrement connues pour leur forme, leur luminosité ou encore pour les images spectaculaires qui ont été transmises par des télescopes spatiaux.

Très appréciée des astronomes amateurs, la nébuleuse d'Orion se trouve dans la constellation du même nom. C'est une nébuleuse diffuse particulièrement lumineuse et qui émet et reflète de la lumière. Sa découverte est très ancienne et remonte à 1610.

Nébuleuse rémanent de supernova, la nébuleuse du Crabe a été officiellement découverte en 1731 par l'astronome britannique John Bevis. Elle se trouve dans la constellation du Taureau. Sa luminosité est très forte et correspond à celle de 1000 soleils.

Nébuleuse du Crabe photographiée par le télescope Hubble © kazy - stock.adobe.com

Située dans la constellation du Serpent, la nébuleuse de l'Aigle a été découverte en 1746. Il s'agit d'une nébuleuse d'émission de type région HII (hydrogène ionisé), rendue célèbre en 1995 par le télescope Hubble qui a photographié les Piliers de la Terre, une formation de gaz et de poussières à la forme très reconnaissable.

Piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle © Mikolaj Niemczewski - stock.adob

La nébuleuse de la Carène, située dans la constellation du même nom, est une nébuleuse par émission et par réflexion. Elle a été découverte en 1752 et fit l'objet de plusieurs photographies par le télescope Hubble puis par son successeur, le télescope James Webb.

Découverte en 1779, la nébuleuse de la Lyre se trouve dans la constellation de la Lyre. C'est une nébuleuse planétaire d'émission dont la forme évoque celle d'un anneau, ce qui lui doit son surnom, nébuleuse de l'Anneau.

La nébuleuse du Cône se trouve dans la constellation de la Licorne. Le cône est une nébuleuse sombre qui se découpe sur le fond lumineux d'une nébuleuse d'émission. On doit sa découverte à William Hershel en 1785.

Découverte par William Hershel en 1786, cette nébuleuse planétaire se trouve dans la constellation du Dragon. Il s'agit d'une nébuleuse planétaire d'émission dont la structure a été dévoilée par le télescope Hubble.

Située dans le Grand Nuage de Magellan, cette nébuleuse d'émission de type région HII (hydrogène ionisé) a longtemps été prise pour une étoile par les astronomes depuis sa découverte en 1838 dans la constellation de la Dorade. C'est une zone de la galaxie qui produit des étoiles à un rythme très rapide.

Dans la constellation d'Orion se trouve la nébuleuse de la Tête de Cheval. Il s'agit d'une nébuleuse obscure, ou nébuleuse sombre. Sa forme noire dessine ainsi une tête de cheval sur un fond rouge. Sa découverte remonte à 1888 par l'astronome écossais Williamina Fleming.

La nébuleuse du Boomerang est une nébuleuse de réflexion qui se situe dans la constellation du Centaure. Découverte en 1995, cette nébuleuse constitue l'objet le plus froid de l'Univers, rapporte Sciencepost. La température mesurée est de 1 kelvin, c'est-à-dire -272°C.