Une nouvelle pluie d'étoiles filantes des Géminides arrive, ne la manquez pas cette semaine

Une pluie d'étoiles filantes très attendue va se produire avant la fin de l'année 2023. Comment l'observer, à quelle heure ? Voici toutes les infos pratiques.

Comme chaque année, le mois de décembre accueille une nouvelle pluie d'étoiles filantes : les Géminides. Provoquées par le passage d'un objet mal connu des scientifiques, à mi-chemin entre un astéroïde et une comète, ces étoiles filantes ont la particularité d'être relativement lentes ce qui les rend plus faciles à repérer dans le ciel.

Les Géminides constituent une exception dans la famille des pluies d'étoiles filantes puisqu'elles ne sont pas provoquées par une comète libérant de minuscules poussières comme les autres phénomènes de ce type. En effet, l'objet qui les génère, appelé Phaéton, s'apparente davantage à un astéroïde et intrigue les scientifiques depuis sa découverte en 1983.

Étonnamment, Phaéton ne possède pas une queue composée de poussières comme les comètes qui sont à l'origine des autres pluies d'étoiles filantes, mais libère du sodium qui ne peut pas expliquer la pluie d'étoiles filantes des Géminides. Celle-ci serait le résultat d'une perturbation inconnue de l'astéroïde qui aurait eu lieu il y a environ 2 000 ans. Phaéton fait l'objet de nombreuses études qui cherchent à percer les secrets de ce voyageur mystérieux et de la pluie d'étoiles filantes qu'il provoque chaque année pour le bonheur des amoureux d'astronomie.

Vous souhaitez justement admirer le spectacle ? Cette année, la pluie d'étoiles filantes se déroule du 4 au 17 décembre et atteindra son pic d'activité le jeudi 14 décembre.

Les pluies d'étoiles filantes sont des phénomènes périodiques et faciles à admirer puisqu'ils ne nécessitent aucun matériel. Les télescopes et les jumelles sont des outils trop précis pour les observer, c'est pourquoi il vaut mieux seulement s'équiper de vêtements chauds et de patience lorsqu'on souhaite profiter du spectacle. La soirée la plus prometteuse pour admirer les Géminides est celle du 14 décembre prochain aux alentours de 20 heures. À cet horaire, il pourrait y avoir jusqu'à 150 étoiles filantes par heure, de quoi faire quelques dizaines de vœux !

Le radiant des Géminides, c'est-à-dire leur point de départ apparent dans le ciel, se trouve dans la constellation des Gémeaux. Cette dernière apparaîtra au-dessus de l'horizon vers 20 heures avant de s'élever dans le ciel, ce qui laissera un certain temps pour observer le phénomène. Mais inutile de concentrer votre regard sur cette zone de la voûte céleste, les étoiles filantes devraient être visibles dans tout le ciel à condition que la météo soit de la partie bien sûr, ce qui n'est pas gagné.