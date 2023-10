Une nouvelle pluie d'étoiles filantes arrive, à quelle heure et comment observer les Orionides ?

Depuis le début du mois d'octobre, on peut apercevoir des étoiles filantes dans le ciel nocturne. Il s'agit des Orionides qui atteindront leur maximum d'intensité dans quelques jours. On vous dit tout sur ce spectacle céleste !

Dans quelques jours, vous pourrez assister au pic d'intensité des Orionides, une pluie de météores particulièrement importante de l'automne. Celle-ci s'étend sur plusieurs semaines entre le 2 octobre et le 7 novembre mais présente un pic d'activité le 22 octobre lors duquel le nombre d'étoiles filantes observables va considérablement augmenter. À cette date, il sera possible d'admirer environ 20 météores par heure. De quoi passer une belle soirée la tête dans les étoiles !

D'où viennent les Orionides ?

Comme les autres pluies d'étoiles filantes, les Orionides sont produites par des poussières issues d'une comète. Cette fois, il s'agit de la comète 1P/Halley, également responsable des Eta aquarides qui se produisent au printemps. Lorsque la Terre traverse ce nuage de particules sur son orbite, ces poussières pénètrent dans l'atmosphère et s'y désintègrent en se consumant sous l'effet de la vitesse. Les Orionides font partie des étoiles filantes les plus rapides que l'on connaisse. Elles se déplacent à une vitesse de 66 kilomètres par seconde, ce qui est plus rapide que les fameuses Perséides que vous avez sans doute eu l'occasion d'observer durant l'été.

Quand et comment les admirer ?

Si le temps est de la partie, les Orionides devraient nous proposer un beau spectacle, en particulier lors de leur pic d'activité le 22 octobre prochain. Bien que leur point radiant, c'est-à-dire la source des étoiles filantes, se trouve dans la constellation d'Orion, le site internet spécialisé Starwalk conseille de regarder environ 45 à 50 degrés de ce dernier. C'est là que devraient se trouver les météores les plus longs et les plus lumineux. Pour reconnaître rapidement et facilement la constellation d'Orion, n'hésitez pas à utiliser une carte du ciel comme celle du site Stelvision ou encore une application mobile comme Sky Tonight (accessible sur Google Play et sur l'App Store).

Le meilleur horaire pour admirer cette pluie d'étoiles filantes se trouve aux alentours de 2 heures du matin lorsque ces dernières seront le plus haut dans le ciel. Mais il sera possible d'admirer des météores à partir de minuit et jusqu'à l'aube. Pour en profiter, vous n'avez besoin d'aucun matériel particulier, il suffira d'ouvrir les yeux et d'être patient. Idéalement, installez-vous sur une chaise longue afin d'avoir le regard naturellement dirigé vers la voûte céleste et d'éviter ainsi les douleurs aux cervicales. Pour parfaire cette soirée astronomie, munissez-vous d'un plaid et d'un thermos de boisson chaude.