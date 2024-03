L'énorme comète du diable peut être observée pendant quelques jours, et voici comment faire

Cette comète ne sera visible que pendant quelques jours. Sa taille fascine les scientifiques.

Un objet de la taille de trois fois l'Everest, soit 34 kilomètres de diamètre, est en train de passer au-dessus de nos têtes en toute discrétion ! Son surnom "La comète du diable" invite à la prudence, et pourtant, elle ne présente aucun danger pour la Terre, qu'elle croisera à 232 millions de kilomètres. Ce n'est pas la porte à côté mais elle sera bien visible depuis la Terre. Cette visiteuse de l'espace sera seulement l'occasion pour les astronomes en herbe de faire de belles observations et même quelques photos.

71 ans après son dernier passage, l'astre est observable depuis le début du mois de mars 2024 à l'aide d'une paire de jumelles et il pourrait bien devenir visible à l'œil nu au cours des prochaines semaines. En effet, à mesure que la comète se rapproche du Soleil, sa luminosité augmente progressivement jusqu'à atteindre son maximum le 21 avril. Mais ce n'est pas à cette période que la comète sera visible depuis la France, bien que très lumineuse, car elle se trouvera trop bas sur l'horizon. Avec un peu de chance, il sera possible de l'admirer dans les semaines qui précèdent, soit à partir de ce jeudi 14 mars. C'est à cette date que la comète traversera la constellation des Poissons avant de rejoindre celle du Bélier entre les 26 et 27 mars.

C'est donc maintenant et jusqu'à la fin du mois de mars que vous pourrez l'apercevoir à l'œil nu si un sursaut d'activité se produit, augmentant sa luminosité. Pour localiser la comète sur la voûte céleste, vous pouvez utiliser une application pour smartphone comme SkyTonight, disponible sur Google Play et sur l'App Store.

Le grand retour de la comète du diable constitue un évènement astronomique qui fait déjà beaucoup de bruit chez les passionnés d'espace. Depuis décembre dernier, de nombreux astrophotographes profitent du passage de la comète pour immortaliser le moment et produire des clichés remarquables de cette dernière.

Si son surnom vous intrigue, sachez que l'appellation "Comète du diable" provient simplement de sa forme façonnée par les explosions successives qui l'ont dotée de deux cornes évoquant une tête de diablotin, d'après le site Numerama. Ces explosions sont liées à la nature de la comète composée de glaces, de poussières et de gaz et de son passage à proximité de notre étoile.

Les éruptions se produisent lorsque la comète se rapproche du Soleil qui réchauffe la glace et la fait fondre. "La pression s'accumule dans les entrailles du petit astre. Les gaz finissent par s'infiltrer via des fissures à la surface de la comète, ce qui déclenche des éruptions glacées spectaculaires", explique le magazine Science&Avenir. Un phénomène qui n'a rien de surnaturel mais qui reste impressionnant.