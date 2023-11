En observant un astéroïde, la NASA a découvert un objet intrigant

En survolant l'astéroïde Dinkinesh, la sonde Lucy découvert que celui-ci possède petit satellite naturel. Mais un simple changement d'angle de vue a dévoilé une nouvelle surprise !

Alors que la sonde Lucy, en route pour Jupiter, continue à transmettre ses photos de l'astéroïde Dinkinesh, les scientifiques de la NASA ne sont pas au bout de leurs surprises. En effet, l'engin spatial avait permis de découvrir que cet astéroïde était accompagné d'un satellite naturel : un petit corps rocheux évoluant en orbite autour de lui. Mais un nouveau cliché a révélé une nouvelle curiosité : ce satellite est en fait composé de deux petits astéroïdes accolés qui tournent ensemble autour de Dinkinesh ! Une configuration inédite qui intrigue les scientifiques...

La première photographie transmise par la sonde spatiale permettait de distinguer un deuxième astéroïde situé derrière Dinkinesh. Les scientifiques avaient conclu qu'il s'agissait d'un satellite naturel de ce dernier, ce qui constituait déjà une surprise en soi, d'autant que la prise de vue n'était qu'un simple test pour lequel l'astéroïde avait été choisi comme cible. Mais six minutes après sa première photographie, la sonde qui poursuivait sa route a réalisé un deuxième cliché sous un autre angle. Et… nouvelle surprise : ce n'est pas un mais deux petits astéroïdes en contact l'un avec l'autre (ce que l'on appelle un astéroïde de contact) qui sont apparus, orbitant autour de Dinkinesh. Le deuxième petit corps rocheux était simplement caché derrière le premier sur l'image initiale.

L'angle de la première prise de vue ne permet pas de voir le troisième astéroïde, dissimulé derrière le deuxième. © /AP/SIPA (publiée le 09/11/2023)

Les astéroïdes sont des objets fascinants du système solaire et ce double astéroïde constitue pour le moment un mystère de la science. Les astronomes ont du pain sur la planche pour expliquer cette conformation tout à fait étonnante. L'astrophysicien Patrick Michel s'enthousiasme "Bref, c'est une surprise très excitante. Mais, comme toujours, la nature aime nous défier. Trouver une explication va nécessiter un peu de temps, de la réflexion, et probablement un peu plus de données." rapporte le magazine Ciel & Espace.

D'après la NASA, il s'agit du premier astéroïde de contact en orbite jamais observé. Ce type d'objet est très intéressant à observer et son étude permettra de mieux comprendre les processus qui mènent à la formation d'astéroïdes surprenants. En effet, ce qui semble être une bizarrerie cosmique pourrait en réalité être bien plus commun que ce qu'on imagine. "Les binaires de contact semblent être assez courants dans le système solaire" a ainsi déclaré John Spencer, scientifique adjoint du projet Lucy. Les surprises ne font que commencer !