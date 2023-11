Une pluie d'étoiles filantes arrive, comment observer les Léonides ?

La pluie d'étoiles filantes des Léonides, provoquée par le passage de la comète 55P/Tempel-Tuttle, atteindra son pic d'activité entre le 16 et le 18 novembre. Profitez de ce spectacle nocturne visible à l'œil nu grâce à nos conseils d'observation.

Bien que le moment le plus propice à l'observation des étoiles filantes se situe en été, la période hivernale réserve aussi quelques beaux spectacles pour les amoureux d'astronomie. Le mois de novembre accueille les Léonides, une pluie d'étoiles filantes qui devrait vous permettre d'admirer une dizaine de bolides par heure à condition d'être patient et de lever les yeux au bon moment !

Minuscules poussières qui traversent l'atmosphère à une vitesse fulgurante, les pluies d'étoiles filantes sont provoquées par des nuages de poussières laissés par les comètes qui circulent dans le système solaire. Pour leur part, les Léonides proviennent des débris de la comète 55P/Tempel-Tuttle. Découverte en 1862, cette comète passe au plus près du Soleil tous les 33 ans déposant derrière elle des traînées de poussières que notre planète traverse chaque année à la mi-novembre.

Cette année, les Léonides se déroulent du 6 au 30 novembre, offrant un fenêtre d'observation durant ces trois semaines. Cependant, leur pic d'activité aura lieu entre le 16 et le 18 novembre faisant de cette période le moment le plus propice pour admirer le spectacle. Deux créneaux d'observation sont à privilégier pour optimiser vos chances de voir de nombreuses étoiles filantes zébrer le ciel nocturne.

Le pic principal des Léonides devrait avoir lieu dans la nuit du 17 au 18 novembre avec un maximum le 18 novembre vers 5h du matin, le moment idéal pour lever les yeux vers le ciel et faire des vœux. Vous pourrez également observer des étoiles filantes la nuit qui précède cette date. L'activité des Léonides sera sans doute moins intense mais pourrait réserver quelques surprises aux spectateurs avec un pic possible dans la nuit du 16 au 17 novembre. Pour maximiser vos chances, concentrez vous sur la deuxième partie de la nuit. La Lune sera discrète et le ciel devrait être suffisamment sombre pour vous offrir des conditions optimales.

Le point radiant, c'est-à-dire la zone d'où semblent émerger les étoiles filantes, se trouve dans la constellation du Lion mais il n'est pas nécessaire de concentrer son regard sur cet endroit. En effet, plus votre angle de vue sera large, plus vos chances d'apercevoir des bolides seront grandes.

Pour observer cet évènement, vous n'aurez besoin d'aucun matériel puisque c'est à l'œil nu qu'on l'admire le mieux ! Cependant, il faut souvent faire preuve d'une certaine patience avant de voir apparaître sa première étoile filante. Il est donc conseillé de s'équiper en fonction de la température extérieure, de prévoir une boisson chaude ainsi qu'un transat pour éviter les douleurs aux cervicales.