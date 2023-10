Comète 103P Hartley : à quelle heure et comment l'observer ?

Ce mois d'octobre 2023 est marqué par le retour d'un visiteur bien connu : la comète 103P Hartley. On vous dit tout sur cet objet fascinant visible depuis la fin du mois de septembre dans le ciel nocturne.

Découverte en 1986, la comète Hartley 2, également appelée 103P Hartley est une comète périodique qui nous rend visite tous les 6 ans et demi environ. Cette année, la comète est visible depuis le mois de septembre dans le ciel nocturne. Elle atteindra son point le plus proche du Soleil ce 12 octobre et on peut l'observer depuis l'hémisphère nord à l'aide d'une paire de jumelles ou d'un télescope.

Pour voir la comète, il faudra diriger son regard vers la constellation des Gémeaux dans laquelle elle se trouve. Celle-ci émerge de l'horizon ouest un peu avant minuit vers la mi-octobre et de plus en plus tôt dans la soirée au fur et à mesure que les jours passent. Pour identifier facilement la constellation des Gémeaux, vous pouvez vous munir d'une carte du ciel comme celle que propose le site Stelvision ou encore d'une application mobile comme Sky Tonight (disponible sur l'App Store et sur Google Play). La comète est donc visible toute la nuit pour les astronomes amateurs équipés de jumelles ou d'un télescope.

Une comète dite "périodique hyperactive" bien connue

En 2010, la sonde Deep Impact conçue par la NASA était partie à la rencontre de cette comète alors que celle-ci se trouvait à proximité de la Terre. L'engin avait ainsi pu survoler l'objet à une distance de seulement 700 kilomètres, l'occasion de réaliser un certain nombre d'observations et d'effectuer de multiples mesures. On avait ainsi appris qu'Hartley est une comète dite " hyperactive ", ce qui signifie que son activité est bien plus importante que ce que l'on pourrait attendre d'une comète de cette taille. Son noyau en forme de cacahuète contient du dioxyde de carbone qui se vaporise sous l'effet de la chaleur expulsant au passage les poussières se trouvent à la surface de la comète. Cette mission avait également permis d'obtenir quelques photos spectaculaires de la comète dévoilant sa forme étonnante et les jets de gaz s'échappant d'une de ses extrémités.

Photographie de la comète 103P Hartley capturée par la sonde Deep Impact (NASA) lors de son survol en 2010 © AP/SIPA (publiée le 09/10/2023)

L'objet d'une expérience de sciences participatives

Le passage d'Hartley est l'occasion pour l'Association française d'astronomie (AFA) de proposer une campagne de sciences collaboratives à laquelle tous les volontaires sont invités à participer. L'objectif du projet est de mesurer l'augmentation puis la baisse de luminosité de la comète au long de son passage. Tous les astronomes en herbe qui le souhaitent peuvent donc se munir de leur appareil photo, leur lunette ou leur télescope pour photographier le bolide et mesurer sa luminosité. L'AFA met à disposition un tutoriel qui explique comment réaliser cette mesure et la partager sur son site.