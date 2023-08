Ce cas d'apparition d'ovni demeure encore inexpliqué en France et fait froid dans le dos

L'une des affaires les plus célèbres de l'ufologie française va bientôt refaire surface à l'écran. Retour sur le témoignage le plus fou d'apparition extraterrestre encore jamais élucidée dans l'Hexagone.

En France, le GEIPAN (Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés) collecte via son site Internet ou un PV de gendarmerie les témoignages de phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN) en France et les analyse scientifiquement depuis 1977. Parmi les 700 signalements recueillis chaque année, une cinquantaine de cas demeure encore inexpliqué pour le GEIPAN, malgré une enquête de terrain, un entretien cognitif du témoin et des expertises très précieuses qui peuvent être réalisées par l'Armée de l'air, Météo France ou en interne par le CNES. Voici le cas le plus fou qui demeure encore inexpliqué en France :

"La rencontre de Valensole" : le célèbre cas français de rencontre du 3e type

Le 1er juillet 1965 à 5h45 du matin à Valensole, un endroit particulièrement prisé pour ses champs de lavande à perte de vue dans les Alpes-de-Haute-Provence, un agriculteur, Maurice Masse, aurait vu deux extraterrestres près d'un engin en forme d'araignée géante dans un champ du quartier de l'Olivol. Alors qu'il était occupé à biner ce matin-là, il entend un sifflement strident. Il aperçoit une sorte d'aéronef de couleur mat "en forme de ballon de rugby" et de la taille d'une Renault Dauphine. Les deux petits êtres de la taille d'à peine un mètre ont la tête surdimensionnée "en forme de potiron", un trou béant à la place de la bouche et sont revêtus d'une sorte de combinaison.

Une représentation de l'étrange rencontre de Maurice Masse en 1965. © MARY EVANS/SIPA (publiée le 30/07/2023)

Maurice Masse a à peine le temps de se rapprocher de la scène hallucinante que l'un des deux passagers humanoïdes, accroupi devant un plan de lavande, pointe sur lui un objet qui le paralyse une quinzaine de minutes. Les deux personnages l'observent et une forme de gargouillement émane de leur gorge, puis montent à bord de leur engin qui disparaît subitement à la vitesse de l'éclair. Le quarantenaire croit rêver. Il scrute le sol et voit "des traces en forme d'étoile avec un trou cylindrique au milieu, dans une terre détrempée". Maurice Masse fait sa déclaration à la gendarmerie le lendemain à 20 heures et entretemps, se confie aux habitants du village, désemparé. Sur place, malgré les piétinements des curieux, le Capitaine Valnet constate "des traces pouvant éventuellement correspondre à la pose effective d'un engin" dont un trou cylindrique de 18 centimètres de diamètre et 40 centimètres de profondeur, au centre de quatre sillons peu profonds formant "une sorte de croix".

Une affaire classée dans la catégorie des "phénomènes non identifiés" et un film en préparation

Les journalistes du monde entier se bousculent à Valensole et Maurice Masse, qui doit en permanence défendre son témoignage, finit par se renfermer sur lui-même, mais sans jamais revenir sur son témoignage initial, jusqu'à sa mort en 2014 : "Inutile de me cuisiner, je ne dirai plus rien. D'ailleurs, j'ai tout dit. Vous savez tout. Tout a été écrit. Je ne renie rien non plus" confiait-il en 1990 au journal La Provençale. Le cas n'ayant jamais été élucidé, en 2015, le GEIPAN le classe dans la catégorie "D" : "observation inexpliquée malgré les éléments en sa possession". La lavande mettra dix années à repousser à l'endroit où s'était posé le mystérieux engin. Le réalisateur de documentaires Dominique Filhol est en train de réaliser Valensole, un long-métrage sur l'histoire de cette étrange rencontre qui devrait voir le jour cette année 2023, racontant l'impact qu'a eu cet événement sur la vie de Maurice Masse, sa famille et son village.