Météorite : un morceau d'astéroïde trouvé en Normandie

METEORITE. L'astéroïde qui a explosé en entrant dans l'atmosphère le 12 février a été observé en France, en Angleterre et en Belgique. Trois jours plus tard, un fragment de 5 cm a été retrouvé en Normandie par un groupe de passionnés.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 12h34] Le 12 février dernier, un astéroïde a été repéré par un astronome hongrois qui a rapidement donné l'alerte. Sept heures plus tard, de nombreux amateurs scrutant le ciel à la recherche de l'objet on pu observer ce bolide traverser le ciel sous la forme d'une étoile filante particulièrement lumineuse. L'astéroïde, nommé 2023 CX1 par la NASA, s'est alors fragmenté en morceaux plus petits qui ont fini leur course en Normandie aux alentours de Dieppe. Il n'en fallait pas moins pour attiser la curiosité des passionnés d'espace qui se sont organisés pour ratisser le territoire à la recherche de ces cailloux tombés du ciel.

Le 17 février 2023, c'est finalement une étudiante en art appartenant à un groupe de chercheurs et d'amateurs qui a découvert le premier morceau d'astéroïde dans un champ de Normandie. La météorite mesure environ 5 cm et pèse 100 grammes. Brigitte Zanda, chercheuse au Museum d'Histoire Naturelle, explique qu'il s'agit d'une première en Europe. "Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'objet a été observé avant de tomber, on a toute son histoire", se réjouit-elle, rapporte le journal Le Monde. Le fragment dont l'âge est estimé à 4,5 milliards d'années serait plus vieux que notre planète et devrait être étudié prochainement.

Grâce aux nombreuses observations réalisées en France, en Belgique ainsi qu'en Angleterre et aux témoignages qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux, les scientifiques ont pu modéliser la trajectoire de l'astéroïde qui a traversé le ciel le 12 février. Il s'agirait d'un astéroïde dont la trajectoire qui tournait autour du Soleil rencontrait celle de Mars et de la Terre. La dernière fois que l'astéroïde était passé non loin de la Terre remonte à l'année 2000. Il s'agirait d'un astéroïde de petite taille qui devait mesurer environ 1 mètre de diamètre.

Qu'est-ce qu'une météorite ?

Une météorite est un corps rocheux d'une provenance extraterrestre. Il s'agit d'un objet qui ne s'est pas totalement désintégré en traversant l'atmosphère et que l'on retrouve sur le sol. On parle de météorite aussi bien pour les corps rocheux retrouvés sur Terre que sur d'autres astres comme la Lune ou encore la planète Mars, par exemple.

Les météorites peuvent être trouvées partout sur la planète, mais certaines zones sont plus propices que d'autres pour les découvrir. C'est ainsi que de nombreuses météorites ont été récoltées dans le désert du Sahara ou encore en Antarctique. Dans ces environnements dépourvus de végétation et de rochers, il est bien plus simple de repérer un fragment de roche posé au sol que dans la forêt ou encore en montagne.

Quelle est la composition d'une météorite ?

Les météorites sont composées de fer, de roches ou de ces deux éléments à la fois. Cette composition traduit l'histoire de la météorite et en particulier de l'astéroïde ou du corps dont elle est issue. C'est cette composition qui permet de classer les météorites en différentes catégories.

Quelle différence entre météorite et météore ?

Contrairement à une météorite, un météore est un corps qui s'est entièrement désintégré en traversant l'atmosphère terrestre. Alors que la météorite est retrouvée sur le sol, le météore se consume lors de son passage dans l'atmosphère et peut alors produire une forte brillance. Vous en avez sans doute déjà observé au cours des soirs d'été. En effet, les étoiles filantes ne sont rien d'autre que des météores !

Savoir faire la différence entre un simple caillou et une météorite tombée dans son jardin n'est pas évident. Cependant, il existe quelques signes qui permettent d'identifier une météorite. Ce type de roche présente des faces planes et des arêtes non saillantes, émoussées. La croûte est de couleur noire à cause de la fusion qui a eu lieu lors de son passage dans l'atmosphère. Et lorsque vous les soupesez, les météorites sont généralement lourdes pour leur taille.