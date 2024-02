Grève SNCF : une mobilisation des contrôleurs du 16 au 18 février pendant les vacances scolaires

Le week-end de vacances scolaires de février des zones A et C pourrait être compromis par une grève des contrôleurs de la SNCF. Ce que l'on sait.

Le week-end du milieu des vacances scolaires de février de la zone C (académies de Paris, Versailles, Créteil mais aussi Toulouse et Montpellier) et du début des vacances scolaires de la zone A (académies de Poitiers, Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Dijon, Besançon), qui a lieu du vendredi 16 au dimanche 18 février, risque d'être perturbé par une mobilisation des contrôleurs de la SNCF. Ces derniers revendiquent une augmentation des salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière.

Le préavis de grève a été déposé par le syndicat SUD-Rail et s'étale précisément du jeudi 15 février à 20 heures jusqu'au lundi 19 février à 8 heures. Présenté dans un tract comme "Acte II" de la mobilisation de décembre 2022, cette mobilisation souhaite une meilleure prise en compte du métier de contrôleur avec davantage de primes, soit au moins 500 euros de plus par mois, entrant dans le calcul de la retraite, mais aussi "une reconnaissance de la pénibilité du métier avec la renégociation de l'accord sur la cessation progressive d'activité", selon Fabien Villedieu de Sud-Rail, rapporté par nos confrères du Parisien. Pour le moment, ce syndicat est le seul à avoir déposé un préavis.

Reste à savoir si d'ici là un compromis n'aura pas été trouvé avec la direction de la SNCF. En effet, les agents de la maintenance du matériel des technocentres où sont entretenus les TGV avaient menacé de grève pour les mêmes raisons récemment et les salariés s'étaient vus proposer une prime de 75 euros par mois et une revalorisation des indemnités de travail la nuit.