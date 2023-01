Gare de l'Est : TGV, TER, RER, les prévisions de trafic du 25 janvier

GARE DE L'EST. Le trafic a repris ce mercredi 25 janvier 2023 en gare de l'Est après l'interruption de trafic de ce mardi, mais les usagers doivent encore faire face à des perturbations sur les TGV, TER et la ligne P du Transilien. Le point sur les perturbations.

[Mis à jour le 25 janvier 2023 à 7h30] Si un "sabotage" dénoncé par la SNCF, survenu dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier en Seine-et-Marne, a quasiment totalement interrompu le trafic en gare de l'Est ce mardi, le trafic des TGV, TER, Transilien et RER a repris progressivement ce mercredi 25 janvier 2023. Mais le trafic est encore "fortement perturbé au départ et à l'arrivée de la gare Paris-Est", sur les TGV et TER de la région Grand Est.

Concernant les lignes d'Île-de-France qui desservent la Gare de l'Est : bonne nouvelle pour les usagers du RER E, le trafic est normal ce mercredi 25 janvier. En revanche, ce n'est pas le cas pour la ligne P du Transilien en raison de la "réparation nécessaire des installations du gestionnaire de réseau suite à l'acte de vandalisme" à Vaires, souligne le site du Transilien. Le retour à un trafic normal en gare de l'Est est annoncé pour la journée de jeudi 26 janvier.

Les usagers du TGV ont, en principe, reçu un SMS ou un e-mail leur indiquant si leur train est supprimé (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées). Pour les passagers des Transilien et TER, le mieux reste de se tourner vers le site ou l'appli de la SNCF pour en savoir davantage sur son trajet. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a, quoi qu'il en soit, de son côté, annoncé qu'un remboursement intégral des billets sera proposé prochainement aux voyageurs qui ont vu leur TGV supprimé en raison de cet incident, dont n'est pas responsable la SNCF.

Quelles perturbations annoncées ce mercredi 25 janvier 2023 à la gare de l'Est ?

Ce mercredi 25 janvier 2023, le trafic en provenance ou à destination de la gare de l'Est a repris mais est "fortement perturbé". Dans le détail, à quoi doivent s'attendre les usagers, qui sont toutefois invités, autant que possible, par la SNCF à reporter ou annuler leurs voyages prévus ce mercredi ?

L'interruption de trafic constatée mardi 24 janvier 2023 en gare de l'Est a été causée par l'endommagement de "48 artères de câbles, soit environ 600 câbles électriques", dans un poste d'aiguillage situé à Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier, a indiqué la SNCF. Selon le ministre des Transports, les câbles ont été "incendiés", et ce, "en deux points précis, ciblés, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre", avec "une intention délibérée de nuire".

"Ce matin, nous avons subi un acte de sabotage vers 3 heures du matin, nous avons découvert [...] des dégradations importantes", a complété mardi soir Olivier Bancel, le numéro deux de la SNCF Réseau, dont Le Parisien s'est notamment fait l'écho. Et de confirmer la thèse déjà évoquée par le ministre : "C'est un acte de sabotage sur des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité." SNCF Réseau a fait savoir qu'elle avait porté plainte et le parquet de Meaux a, lui, indiqué l'ouverture d'une enquête pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. À ce stade de l'enquête, toutes les pistes sont ouvertes quant à l'identité du ou des auteurs.