Grève SNCF : les prévisions de trafic du vendredi 16 février

Une mobilisation des contrôleurs de train impacte les TGV, Ouigo, TER et Intercités ce week-end de départs en vacances, à compter de ce vendredi 16 février 2024. Voici les perturbations détaillées du trafic.

La mobilisation des contrôleurs de la SNCF prévue ce week-end de grands départs en vacances pour la zone A et de milieu de vacances d'hiver pour la zone C entraîne de fortes perturbations dans toute la France dès ce jeudi 15 février au soir jusqu'au lundi 19 février à 8 heures. À quoi faut-il s’attendre précisément ce vendredi 16 février 2024, premier jour de grève, comme perturbations de trafic ?

Un millier de trains de la SNCF sont supprimés entre vendredi 16 et dimanche 18 février 2024. Les principaux concernés sont les TGV Inoui, Ouigo (sauf les trains Ouigo à faible vitesse) et Intercités qui ne circuleront qu'à 50%. Du côté des TER, 8 trains sur 10 seront en circulation, avec de "de fortes disparités selon les régions", a souligné Alain Krakovitch, à la tête de TGV-Intercités. Il convient donc de se renseigner sur le plan de transport de son TER à cette page dédiée aux TER par régions. Du côté des trains internationaux, 11 trains Eurostar sont annulés ce week-end, majoritairement entre Paris et Bruxelles, mais aussi entre Paris et Amsterdam. Quant aux trains de la banlieue parisienne (RER, Transilien), ils ne sont pas impactés par cette mobilisation.

Les usagers qui ont réservé un billet de train en renseignant leurs coordonnées auront déjà été avertis de la suppression ou du maintien de la circulation de leur train, par SMS ou mail. La SNCF propose à ces voyageurs d'échanger leur billet gratuitement et sans frais ou de se faire rembourser à 100%. Il reçoivent également automatiquement une réduction de 50 % sur leur prochain trajet en train SNCF, valable un mois.