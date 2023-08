Consigne SNCF : dans les gares ? Tarifs, réservation... Les infos

La SNCF va de nouveau proposer des consignes dans plusieurs gares. Quelles villes font partie du dispositif ? Combien cela va-t-il coûter ? On fait le point.

Le service Gares & Connexions de la SNCF a annoncé la nouvelle mardi 8 août 2023. Un partenariat a été conclu avec la start-up Nannybag. Objectif : re-proposer aux voyageurs des consignes à bagages à proximité d'une trentaine de gares en France, celles-ci ayant été peu à peu supprimées pour des raisons de sécurité (attentats), mais aussi de rentabilité. À ce jour, en effet, seules quelques grandes gares, telles que Paris Gare de Lyon ou Marseille Saint-Charles, en sont encore pourvues.

Comment ça marche ? Le principe est simple. Après une réservation effectuée au préalable via l'application Ma Gare et moyennant 6 euros par jour et par bagage, les voyageurs qui le souhaitent pourront entreposer leurs valises, leur sacs, mais également leurs poussettes chez un commerçant, dans un hôtel, dans un restaurant ou encore dans un café situé à moins de 5 minutes de la gare.

Quelles gares sont concernées ? En tout, ce sont donc une trentaine de gares qui vont bénéficier de ce partenariat conclu pour un an, mais renouvelable deux années de plus. Dans le détail, les gares de Paris Saint-Lazare, Paris Bercy, Massy TGV, Saint-Étienne Châteaucreux, Bayonne, La Rochelle, Grenoble, Metz, Amiens, Arcachon, Avignon Centre, Beaune, Biarritz, Bourg-Saint-Maurice, Clermont-Ferrand, Lourdes, Nancy, Nantes, Nîmes, Pau, Rennes, Rouen Rive Droite, Saint-Jean-de-Luz Ciboure, Toulon, Toulouse Matabiau, Tours et Vichy font partie de cette nouvelle expérience.