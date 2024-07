Trafic RATP : quelles stations de métro et tram sont fermées pendant les JO ?

Plusieurs stations de métro et de tramway sont fermées à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Voici la liste des stations concernées durant toute la période des JO.

[Mis à jour le 27 juillet 2024 à 8h06] De nombreuses stations de métro sont fermées à Paris pendant les Jeux Olympiques de Paris. Parmi toutes ces stations fermées, deux lignes de métro vont être fortement impactées. Il s'agit des lignes 9 et 10 du métro parisien. En parallèle, l'offre de transport est renforcée de 15% en moyenne et jusqu'à 70% sur certaines lignes très fréquentées comme le métro 9, le RER A et le RER C.

Les stations Concorde, Tuileries et Champs-Elysées-Clémenceau sont également impactées sur une large période en raison des différentes compétitions qui se tiennent au Grand Palais, place de la Concorde ou sur l'esplanade des Invalides. Découvrez ci-dessous notre récapitulatif des stations fermées durant les Jeux Olympiques de Paris avec les dates précises.

Quelles stations de métro fermées pendant les Jeux Olympiques de Paris ?

Ligne 1 : Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 11 août puis du 22 août au 8 septembre. Concorde et Tuileries jusqu'au 1er septembre.

: Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 11 août puis du 22 août au 8 septembre. Concorde et Tuileries jusqu'au 1er septembre. Ligne 7 : Pont-Marie du 10 au 11 août dès 11h.

: Pont-Marie du 10 au 11 août dès 11h. Ligne 8 : Concorde jusqu'au 1er septembre.

: Concorde jusqu'au 1er septembre. Ligne 9 : Exelmans, Michel-Ange-Auteuil et Michel-Ange-Molitor jusqu'au 3 août et du 9 au 10 août dès 16h.

: Exelmans, Michel-Ange-Auteuil et Michel-Ange-Molitor jusqu'au 3 août et du 9 au 10 août dès 16h. Ligne 10 : Boulogne-Jean Jaurès, Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud, Michel-Ange-Auteuil et Michel-Ange-Molitor jusqu'au 3 août et du 9 au 10 août dès 16h.

: Boulogne-Jean Jaurès, Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud, Michel-Ange-Auteuil et Michel-Ange-Molitor jusqu'au 3 août et du 9 au 10 août dès 16h. Ligne 12 : Concorde jusqu'au 21 septembre.

: Concorde jusqu'au 21 septembre. Ligne 13 : Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 21 septembre

: Champs-Elysées-Clémenceau jusqu'au 21 septembre T2 : Porte d'Issy jusqu'au 11 août, Porte de Versailles jusqu'au 11 août et du 29 août au 7 septembre.

: Porte d'Issy jusqu'au 11 août, Porte de Versailles jusqu'au 11 août et du 29 août au 7 septembre. T3a : Porte de Versailles jusqu'au 11 août et du 29 août au 7 septembre.

: Porte de Versailles jusqu'au 11 août et du 29 août au 7 septembre. T3b : Colette Besson du 27 juillet au 10 août puis du 29 août au 8 septembre.

Où suivre l'info trafic de la RATP ?

Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées, consultez l'info trafic de la RATP. Enfin, il est vivement recommandé d'installer l'application Transport Public Paris 2024 sur son smartphone.