Trafic RATP : quelles stations et gares fermées pendant les Jeux Olympiques ?

GREVE RATP. Des perturbations sont attendues sur plusieurs lignes de métro et tramways ce vendredi 26 juillet 2024 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Voici la liste des stations fermées, et celles ouvertes de nuit.

[Mis à jour le 24 juillet 2024 à 9h18] La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a lieu ce vendredi 26 juillet 2024 entre 19h30 et 23 heures sur la Seine entre le Pont d'Austerlitz et le Pont d'Iéna. Elle va occasionner de nombreuses perturbations sur le réseau des transports en commun parisien. De nombreuses stations de métro, de RER ou de tramways de la RATP seront fermées à Paris, le temps de la journée du vendredi 26 juillet 2024 ou de seulement quelques heures, pour rouvrir pour certaines toute la nuit, afin d'accueillir le départ des spectateurs aux alentours de 23 heures ! Fort heureusement, et comme vous pourrez le constater, les grandes gares parisiennes restent ouvertes.

Parmi toutes ces stations fermées, deux lignes de métro vont être fortement impactées, empêchant de visiter correctement les lieux touristiques de la capitale en journée. Découvrez ci-dessous notre récapitulatif des stations fermées durant la journée de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris qui se tiendra ce vendredi 26 juillet 2024, et également la liste des stations exceptionnellement ouvertes dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, afin d'optimiser vos déplacements :

Quelles stations de métro, RER ou tram, ferment le jour de la cérémonie des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024 ?

Si en matinée, une dizaine de stations de métro ferment leurs portes, cela va se corser entre 18 heures et 22 heures avec, entre autres, la fermeture de toutes les lignes qui passent par la Seine. En revanche, les autres lignes seront renforcées à l'arrivée et au départ des spectateurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

Ligne 1 : Champs-Elysées-Clémenceau, Concorde, Tuileries, Hôtel de Ville et Saint-Paul (ces deux dernières ferment à partir de 13h seulement). La station Franklin D. Roosevelt pourrait fermer "en cas de forte affluence", selon le plan de transport communiqué par le gouvernement.

: Champs-Elysées-Clémenceau, Concorde, Tuileries, Hôtel de Ville et Saint-Paul (ces deux dernières ferment à partir de 13h seulement). La station Franklin D. Roosevelt pourrait fermer "en cas de forte affluence", selon le plan de transport communiqué par le gouvernement. ​​​​​​ Ligne 4 : Cité.

: Cité. Ligne 5 : Quai de la Rapée, Gare d'Austerlitz (de 18h à 21h30), Saint-Marcel (de 18h à 21h30), Compo-Formio (de 18h à 21h30), Place d'Italie (de 18h à 21h30)

: Quai de la Rapée, Gare d'Austerlitz (de 18h à 21h30), Saint-Marcel (de 18h à 21h30), Compo-Formio (de 18h à 21h30), Place d'Italie (de 18h à 21h30) Ligne 6 : pas de circulation entre Charles de Gaulle-Étoile et La Motte-Picquet-Grenelle, et l'intégralité de la ligne fermée de 18h à 21h30.

: pas de circulation entre Charles de Gaulle-Étoile et La Motte-Picquet-Grenelle, et l'intégralité de la ligne fermée de 18h à 21h30. Ligne 7 : pas de circulation entre Palais Royal-Musée du Louvre et Jussieu, Place d'Italie (entre 18h et 21h30)

: pas de circulation entre Palais Royal-Musée du Louvre et Jussieu, Place d'Italie (entre 18h et 21h30) Ligne 8 : Concorde, Invalides (dès 13h), La Tour-Maubourg (dès 23h), École Militaire (dès 23h)

: Concorde, Invalides (dès 13h), La Tour-Maubourg (dès 23h), École Militaire (dès 23h) Ligne 9 : Circulation interrompue entre Miromesnil et Porte de Saint-Cloud

: Circulation interrompue entre Miromesnil et Porte de Saint-Cloud Ligne 10 : Michel-Ange-Molitor, Michel-Ange-Auteuil, Javel-André Citroen (entre 18h et 23h15)

: Michel-Ange-Molitor, Michel-Ange-Auteuil, Javel-André Citroen (entre 18h et 23h15) Ligne 11 : Châtelet toute la journée et circulation interrompue entre Arts et Métiers et Châtelet dès 13h.

: Châtelet toute la journée et circulation interrompue entre Arts et Métiers et Châtelet dès 13h. Ligne 12 : Concorde, Assemblée nationale (dès 13h), Rue du Bac et Solférino (à partir de 23h15)

: Concorde, Assemblée nationale (dès 13h), Rue du Bac et Solférino (à partir de 23h15) Ligne 13 : Champs-Elysées-Clémenceau, Invalides (dès 13h), Varenne et Saint-François-Xavier (à partir de 23h15)

: Champs-Elysées-Clémenceau, Invalides (dès 13h), Varenne et Saint-François-Xavier (à partir de 23h15) RER B : Saint-Michel - Notre-Dame (de 18h à 23h15)

: Saint-Michel - Notre-Dame (de 18h à 23h15) RER C : Champ de Mars - Tour Eiffel, Pont de l'Alma, Musée d'Orsay, Invalides (à partir de 13h), Javel (entre 18h et 23h15), Saint Michel - Notre Dame (entre 18h et 23h15), Boulainvilliers (entre 18h et 23h15), Avenue du Président Kennedy (entre 18h et 23h15)

: Champ de Mars - Tour Eiffel, Pont de l'Alma, Musée d'Orsay, Invalides (à partir de 13h), Javel (entre 18h et 23h15), Saint Michel - Notre Dame (entre 18h et 23h15), Boulainvilliers (entre 18h et 23h15), Avenue du Président Kennedy (entre 18h et 23h15) ​​​​​​ Tramway 2 : Porte d'Issy, Porte de Versailles

: Porte d'Issy, Porte de Versailles Tramway 3a : Porte de Versailles, Baron Le Roy (entre 13h et 18h seulement), circulation interrompue entre Porte d'Ivry et Porte de Vincennes (entre 18h et 21h30).

: Porte de Versailles, Baron Le Roy (entre 13h et 18h seulement), circulation interrompue entre Porte d'Ivry et Porte de Vincennes (entre 18h et 21h30). Tramway 3b : circulation interrompue entre Rosa Parks et Porte de la Villette de 11h à 14h.

Quelles stations de métro ouvrent toute la nuit du 26 au 27 juillet 2024 durant les JO ?

A l'occasion de la sortie de la cérémonie des JO, les trois lignes automatiques du métro qui sont les 1, 4 et 14 seront ouvertes toute la nuit. En revanche, ce ne sont pas toutes les stations de ces lignes qui restent ouvertes ! Retrouvez la liste des stations exceptionnellement ouvertes ci-dessous, jusqu'à la prise de service habituelle du 27 juillet matin :

La Défense (ligne 1)

Pont de Neuilly (ligne 1)

Porte Maillot (ligne 1)

Charles de Gaulle – Étoile (ligne 1)

George V (ligne 1)

Franklin D. Roosevelt (ligne 1)

Palais Royal - Musée du Louvre (ligne 1)

Châtelet (ligne 1)

Bastille (ligne 1)

Gare de Lyon (ligne 1)

Nation (ligne 1)

Château de Vincennes (ligne 1)

Porte de Clignancourt (ligne 4)

Barbès – Rochechouart (ligne 4)

Gare du Nord (ligne 4)

Gare de l'Est (ligne 4)

Strasbourg – Saint-Denis (ligne 4)

Châtelet (ligne 4)

Saint-Michel (ligne 4)

Montparnasse – Bienvenüe (ligne 4)

Denfert-Rochereau (ligne 4)

Porte d'Orléans (ligne 4)

Mairie de Montrouge (ligne 4)

Bagneux – Lucie Aubrac (ligne 4)

Saint-Denis – Pleyel (ligne 14)

Mairie de Saint-Ouen (ligne 14)

Saint-Ouen (ligne 14)

Porte de Clichy (ligne 14)

Pont Cardinet (ligne 14)

Saint-Lazare (ligne 14)

Madeleine (ligne 14)

Pyramides (ligne 14)

Châtelet (ligne 14)

Gare de Lyon (ligne 14)

Bercy (ligne 14)

Cour Saint-Emilion (ligne 14)

Bibliothèque F. Mitterrand (ligne 14)

Olympiades (ligne 14)

Comme vous pouvez le constater, sur la ligne 1, les trains de nuit ne marquent effectivement pas l'arrêt aux stations Esplanade de la Défense, Les Sablons, Argentine, Champs-Elysées – Clémenceau, Concorde, Tuileries, Louvre-Rivoli, Hôtel de Ville, Saint-Paul, Reuilly-Diderot, Porte de Vincennes, Saint-Mandé, Bérault. La RATP précise que la station Franklin D. Roosevelt pourrait être fermée "en cas de forte affluence". Sur la ligne 4, ce sont les stations Simplon, Marcadet-Poissonniers, Château Rouge, Château d'Eau, Réaumur-Sébastopol, Etienne Marcel, Les Halles, Cité, Odéon, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Saint-Placide, Vavin, Raspail, Mouton-Duvernet, Alésia et Barbara qui ne marquent pas l'arrêt. Enfin, sur la ligne 14, la circulation se termine à Olympiades et non pas à Aéroport d'Orly, durant la nuit. Toutes les stations situées entre Olympiades et l'aéroport ne marquent pas l'arrêt aussi : Maison Blanche, Hôpital Bicêtre, Villejuif - Gustave Roussy, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Thiais-Orly.

Où suivre l'info trafic de la RATP ?

Un plan de l'état du réseau le vendredi 26 juillet 2024 est disponible sur le site de la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées, consultez l'info trafic de la RATP. Enfin, il est vivement recommandé d'installer l'application Transport Public Paris 2024 sur son smartphone.