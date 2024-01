On l'appelle "Le Mur Suisse", cette piste noire est la plus raide de France

Adepte de ski extrême, vous allez adorer cette piste noire ! Elle cumule tous les records en France en terme de dénivelé et de dangerosité...

Elle détient le titre de la piste la plus raide des Alpes et de l'un des pistes les plus difficiles au monde. Cette piste noire est redoutable, même pour les skieurs professionnels qui ont subi un entraînement intensif... La moyenne d'inclinaison est de 37% mais la partie centrale la plus raide affiche une inclinaison rarement en-dessous des 50 degrés (avec une pointe à 90% !), dotée d'un monstrueux champ de bosses atteignant les deux mètres de haut après des chutes de neige, un mètre très régulièrement. Ajoutez-y de nombreuses plaques de neige glissantes ou de glace et cette piste cumule toutes les difficultés... Et les superlatifs puisqu'elle a vite hérité du surnom de "Mur Suisse".

Elle propose, qui plus est, une vue imprenable sur les Alpes, mais elle peut s'avérer bien difficile pour les skieurs friands de sensations fortes qui la dévalent pour la première fois... Cette piste est située à cheval entre les stations d'Avoriaz en France et de Champéry-les-Crosets dans le canton du Valais en Suisse, et accessible directement avec un forfait d'Avoriaz ou via le large domaine des Portes du soleil.

"Chaque hiver, entre vingt et vingt-cinq personnes se blessent sur cette piste, et souvent, ce sont de sacrées fracassées", affirme Francis Perrin, responsable de la sécurité des pistes de Champéry-Les Crosets, interrogé par le quotidien suisse 24 heures. "Lors de conditions extrêmes - notamment quand elle est gelée -, elle peut se montrer impitoyable. Certains y ont d'ailleurs laissé leur vie", déplore-t-il.

Le véritable nom de cette descente à couper le souffle ne reflète pas vraiment sa dangerosité : il s'agit de la piste noire du "Pas de Chavanette", située au sommet du télésiège de Chavanette dans le domaine franco-suisse des Portes du Soleil, sur le versant oriental. Les skieurs professionnels intrépides l'empruntent à plus de 2 150 mètres d'altitude, mais la descente est courte. En effet, cette piste noire ne mesure que 900 mètres de long sur un dénivelé de 333 mètres.

Tout en haut du télésiège, face à la piste, c'est un véritable mur qui s'offre aux skieurs. Les curieux désireux de la voir, mais qui n'ont pas le niveau technique et le physique adéquat, pourront toutefois emprunter un télésiège pour la redescendre en admirant la pente en toute sécurité !